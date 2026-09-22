Colombia

MinCiencias alista hoja de ruta para destrabar cerca de $5 billones de regalías para ciencia

Claudia Benavides dijo que el Gobierno revisará convocatorias y cuellos de botella para convertir recursos disponibles en proyectos regionales

MinCiencias alista hoja de ruta para destrabar cerca de $5 billones de regalías para ciencia - crédito MinCiencias
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El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció una estrategia para acelerar la ejecución de cerca de $5 billones provenientes del Sistema General de Regalías, destinados a financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación en distintas regiones del país.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, la ministra Claudia Benavides Salazar explicó que el Gobierno trabaja en una nueva hoja de ruta para identificar los obstáculos que han retrasado el uso de esos recursos y agilizar los procesos pendientes.

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Colombia tiene hoy una oportunidad enorme. Tenemos cerca de 5 billones de pesos de regalías para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestros territorios”, afirmó la funcionaria.

El propósito, según MinCiencias, es que el dinero disponible deje de permanecer sin ejecutar y pueda convertirse en proyectos concretos con impacto territorial. La cartera señaló que el proceso hace parte de una instrucción del presidente Abelardo de la Espriella para acelerar la utilización de esos recursos.

Claudia Benavides Salazar, designada ministra de Ciencia
Ella es Claudia Benavides Salazar, designada ministra de Ciencia del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia

Revisarán convocatorias y cuellos de botella

Benavides explicó que el primer paso será revisar las razones que han frenado los procesos relacionados con las regalías asignadas al sector.

Estamos destrabando recursos clave. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Definimos una hoja de ruta concreta junto con los actores del OCAD de ciencia, tecnología e innovación”, señaló.

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El Órgano Colegiado de Administración y Decisión, OCAD, es la instancia involucrada en la toma de decisiones sobre los recursos de regalías destinados a ciencia, tecnología e innovación.

Según la ministra, la estrategia contempla identificar los principales cuellos de botella, revisar las convocatorias existentes y adoptar decisiones que permitan acelerar los procedimientos sin abandonar controles técnicos y jurídicos.

Estamos identificando los cuellos de botella, revisando las convocatorias, tomando las decisiones necesarias para acelerar los procesos con rigor técnico, transparencia, trazabilidad y sobre todo, seguridad jurídica”, agregó Benavides.

La funcionaria insistió en que el objetivo no se limita a reportar que existen recursos disponibles, sino a lograr que estos terminen transformándose en iniciativas ejecutadas en los territorios.

Porque no basta con tener los recursos, tenemos que ponerlos en movimiento. Queremos pasar de los recursos disponibles a los proyectos ejecutados, de los proyectos elegibles a los resultados concretos para las regiones”, sostuvo.

Cuatro fajos de billetes de pesos colombianos dispuestos en fila con una lupa metálica sobre uno de ellos.
Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

MinCiencias compara avances con el gobierno anterior

En la comunicación divulgada por el ministerio también se presentó una comparación con los cuatro años anteriores. MinCiencias aseguró que la administración de De la Espriella habría avanzado durante su primer mes en tareas que, según el propio balance de la entidad, no se realizaron durante el gobierno anterior.

Benavides expresó esa posición al afirmar: “Lo que no se hizo en cuatro años, el gobierno de la Patria Milagro lo está haciendo en un mes”.

Se trata de una valoración realizada por la actual administración sobre la gestión precedente y sobre el ritmo con el que, según MinCiencias, comenzaron a revisarse los procedimientos asociados a las regalías.

La nueva hoja de ruta se concentra, por ahora, en diagnosticar las dificultades administrativas, evaluar las convocatorias y definir qué decisiones pueden tomarse para agilizar los proyectos.

El ministerio no detalló en la información divulgada cuántos proyectos podrían financiarse con los cerca de $5 billones, cuáles serían las regiones que recibirían los primeros recursos ni un cronograma específico para su ejecución.

Benavides sostuvo que la prioridad es asegurar que el proceso mantenga criterios de transparencia, trazabilidad, rigor técnico y seguridad jurídica, mientras se reducen los tiempos que han retrasado la utilización del dinero.

La estrategia apunta a convertir los recursos de regalías en proyectos de ciencia, tecnología e innovación que tengan resultados verificables para los territorios y permitan aumentar la capacidad de investigación y desarrollo regional.

Los recursos para la ciencia existen, ahora los estamos poniendo a trabajar por Colombia”, concluyó la ministra.

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