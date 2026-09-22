La camiseta de Atlético Nacional bajaría de precio con la desvinculación de Nike: por estas razones la reconocida marca no seguirá vistiendo al equipo

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, contó que las razones de la finalización del vínculo con Nike obedece a oportunidades que ven en la marca propia - crédito Atlético Nacional

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La finalización de la alianza con Nike permitirá a Atlético Nacional producir su propia indumentaria desde 2027, una medida que podría reducir el precio de la camiseta oficial. El acuerdo con la marca finalizará el 31 de diciembre de 2026, después de 14 años de vigencia.

El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, explicó al diario colombiano El Colombiano que el objetivo es reducir la barrera económica que representa para parte de los aficionados comprar productos oficiales. Aunque el club todavía no comunicó el valor de las prendas que comercializará el próximo año, el directivo planteó que una eventual reducción de los costos de fabricación tendría impacto en el precio final.

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El comunicado con el que Atlético Nacional anunció el fin de la alianza con Nike, indica:

Atlético Nacional anuncia el fin de su alianza con Nike

Atlético Nacional informa, después de 14 años de alianza, la finalización y no renovación del contrato de patrocinio y licencia con la marca Nike como patrocinador oficial, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. La decisión responde a una nueva dirección estratégica del club, cuyos detalles iremos compartiendo con la hinchada en su debido momento.

Agradecemos profundamente a Nike por acompañarnos en este camino, por vestir nuestros triunfos y por ser parte de capítulos inolvidables de nuestra historia. Valoramos enormemente el espíritu de colaboración y profesionalismo con el que Nike ha abordado este proceso. Ambas marcas estamos comprometidas con que esta transición se desarrolle a la altura de los estándares que siempre nos distinguieron como aliados.

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Atlético Nacional continúa trabajando en el fortalecimiento de su marca y en la construcción de nuevas alianzas que acompañen los objetivos deportivos y comerciales de la institución.

Este es el comunicado de Atlético Nacional en el que revela el término de su vínculo con Nike - crédito Atlético Nacional

La camiseta de adulto llegó a costar cerca de $400.000

La camiseta local de hombre de Nacional, confeccionada por Nike, se vendía este año por $399.950 en la Tienda Verde. Las referencias alternas para adultos tenían precios cercanos a $300.000, mientras que las versiones infantiles partían de $258.713.

El valor de las prendas es uno de los argumentos centrales de la modificación del modelo. “Primero, de seguir acercando nuestra relación con el hincha, de hacer mucho más asequible las prendas para nuestra hinchada, que muchos más hinchas se puedan vestir de la indumentaria oficial de Atlético Nacional”, sostuvo Arango en la entrevista concedida al diario antioqueño.

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El dirigente señaló que el club espera trasladar al consumidor una parte del ahorro que pueda obtener con la producción nacional y un mayor control sobre la cadena de comercialización.

James Rodríguez fue presentado como nuevo jugador de Atlético Nacional el viernes 11 de septiembre del 2026, y 10 días después ya acumula dos partidos jugados - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El acuerdo empezó en 2013 y terminará el 31 de diciembre de 2026

Nike presentó los primeros uniformes de Nacional en enero de 2013. Fue la primera vez que la compañía estadounidense vistió a un club del fútbol profesional colombiano. El vínculo completará 14 años calendario al final de 2026, aunque abarca 13 temporadas completas de competencia.

Durante ese período, el equipo obtuvo 19 títulos: siete Ligas, siete Copas de Colombia, tres Superligas, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. La última colección de Nike tendrá un elemento adicional de interés para los aficionados: fue la primera que usó James Rodríguez en su regreso al fútbol colombiano.

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El club anunció el 17 de septiembre que no renovará el contrato de patrocinio y licencia. En su comunicado, agradeció a la marca por haber acompañado “capítulos inolvidables” de su historia y señaló que ambas partes trabajarán para completar la transición bajo los términos acordados.

Arango ratificó ante El Colombiano que la relación concluirá sin una ruptura pública. “A Nike, con quien compartimos durante catorce años, con quien celebramos muchísimos títulos, con quien tuvimos muchísimas alegrías, nuestro sentimiento de gratitud”, expresó.

Este fue el espacio en el que Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional habló con el medio de comunicación antioqueño - crédito El Colombiano/YouTube

La industria colombiana y la flexibilidad de diseño, los otros motivos

La dirigencia busca que la nueva indumentaria se produzca en Colombia. Para Arango, la decisión tiene un componente de respaldo al sector textil y de confecciones, además de una finalidad comercial. El club espera disponer de más margen para definir telas, diseños, cantidades y fechas de lanzamiento.

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“Colombia es un país textilero, reconocido a nivel mundial por la calidad de sus productos, por el diseño de sus productos”, dijo el presidente. También anticipó colecciones especiales para 2027, cuando la institución cumplirá 80 años, con posibles homenajes a equipos y episodios de su pasado.

El nuevo esquema obligará a Nacional a asumir tareas que antes estaban en manos de Nike, como producción, abastecimiento, distribución y control de inventarios. La expectativa del club es que esa gestión permita garantizar calidad y disponibilidad sin aumentar el costo para los hinchas.

“Bajo ninguna circunstancia nosotros podemos estar a un nivel inferior desde el punto de vista del diseño, de la calidad, de la tecnología, de las telas, de la disponibilidad de las prendas”, concluyó Arango.

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