Agua podría cambiar temporalmente de color en Bogotá, Chía y Cajicá: qué dice el Acueducto

El Acueducto informó que por trabajos en la planta Tibitoc podrían presentarse variaciones en la coloración del agua en algunas zonas de Bogotá, Chía y Cajicá. - crédito @LininsonRenteri y @arturopaez / X

Guardar

Habitantes de Cajicá, Chía y algunas zonas del norte y occidente de Bogotá podrían observar cambios temporales en el color del agua durante los próximos días. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) explicó que la situación está relacionada con los ajustes operacionales que serán necesarios para realizar trabajos en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Tibitoc.

De acuerdo con la entidad, los mayores picos de coloración podrían presentarse entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre, aunque las obras para instalar las nuevas válvulas están previstas para desarrollarse durante octubre.

PUBLICIDAD

La EAAB precisó que esta variación visual no compromete la potabilidad del agua y entregó una serie de recomendaciones para los usuarios que eventualmente encuentren agua con coloración en sus viviendas.

¿Por qué puede cambiar el color del agua?

Los trabajos hacen parte del proceso de cambio de dos válvulas de la planta Tibitoc, infraestructura que hace parte del sistema utilizado para atender el suministro de agua en Bogotá y municipios vecinos.

Para ejecutar estas labores, el Acueducto deberá modificar temporalmente la operación del sistema. En particular, será necesario incrementar los caudales provenientes de la Planta Francisco Wiesner y disminuir los caudales de Tibitoc.

Según explicó la EAAB, estos movimientos en las tuberías pueden producir el desplazamiento de sedimentos acumulados en las redes, lo que eventualmente puede reflejarse en cambios en la coloración del líquido que llega a algunos usuarios.

PUBLICIDAD

La entidad señaló que se trata de una situación asociada a los ajustes operacionales y reiteró que la presencia temporal de coloración no afecta la potabilidad del agua.

Los usuarios pueden reportar cualquier alteración en el aspecto del agua a través de la línea de atención del Acueducto. - crédito Infobae

Estas son las zonas donde podría presentarse la coloración

El cambio en el aspecto del agua podría registrarse principalmente en Cajicá y Chía, además de sectores específicos de Bogotá.

En el norte de la capital, la zona señalada por el Acueducto comprende el sector ubicado desde la calle 119 hasta el límite norte de la ciudad, entre los Cerros Orientales y el río Bogotá.

También podrían presentarse variaciones en el área occidental de Bogotá, comprendida desde la calle 127 hasta la Autopista Sur, entre la carrera 68 y el río Bogotá.

PUBLICIDAD

La EAAB indicó que la intensidad y presencia de la coloración dependerán de los movimientos que se produzcan dentro de las redes durante los ajustes. Por ello, no significa que todos los usuarios ubicados en las zonas señaladas vayan a experimentar necesariamente el cambio en el agua.

Los técnicos del Acueducto señalaron que la situación prevista no compromete la potabilidad del agua. - crédito Johan Largo/Infobae

El periodo en el que se esperan mayores cambios

Aunque la instalación de las válvulas está programada para octubre, los técnicos del Acueducto señalaron que los mayores picos de coloración podrían producirse entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre.

La advertencia busca que los usuarios de las zonas identificadas conozcan de antemano la posibilidad de encontrar cambios en el aspecto del agua durante ese periodo.

PUBLICIDAD

La empresa también explicó que las maniobras hacen parte de los trabajos preventivos destinados a continuar preparando y fortaleciendo la infraestructura del sistema de abastecimiento.

¿Qué hacer si el agua sale con color?

El Acueducto entregó recomendaciones para los usuarios que eventualmente observen una variación en la coloración del agua.

Si el líquido sale con algún tipo de coloración, la indicación es abrir la llave y dejar correr el agua hasta que vuelva a salir transparente. La entidad también pidió revisar el aspecto del agua antes de comenzar a lavar ropa blanca, con el propósito de evitar posibles manchas.

En caso de detectar una alteración visual, los usuarios pueden informar la situación a través de la Acualínea 116 o mediante las redes sociales oficiales del Acueducto de Bogotá.

PUBLICIDAD

La entidad pidió además no alarmarse ante una maniobra que podría ser visible en algunas calles durante estos días: la apertura de hidrantes por parte de trabajadores de la EAAB.

La EAAB realizará el cambio de dos válvulas como parte de los trabajos de fortalecimiento de la infraestructura. - crédito Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

¿Por qué habrá operarios abriendo hidrantes?

El Acueducto explicó que los operarios pueden realizar aperturas controladas de hidrantes en las vías como parte de las labores de lavado de las redes.

Por esta razón, la entidad solicitó a los ciudadanos permitir que los trabajadores desarrollen estas maniobras mientras avanzan los ajustes operacionales. Se trata de acciones contempladas dentro de los trabajos asociados a la intervención del sistema.

La EAAB señaló que las modificaciones en la operación de Tibitoc son necesarias para adelantar el cambio de las dos válvulas previstas en la planta.

PUBLICIDAD

Mientras se desarrollan estas actividades, los habitantes de las zonas señaladas podrán consultar y reportar eventuales cambios en la calidad visual del agua a través de los canales dispuestos por el Acueducto, especialmente la Acualínea 116.