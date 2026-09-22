Colombia sumó oros en ciclismo, gimnasia y lucha en los Juegos Suramericanos 2026, durante la jornada del lunes 21 de septiembre

Las Tucanes le dieron a Colombia la medalla de plata, tras el enfrentamiento ante Argentina - crédito Ministerio del Deporte

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Colombia consolidó su tercer lugar en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras una jornada con títulos en ciclismo de pista, gimnasia en trampolín y lucha, además de podios en rugby y lucha grecorromana. La delegación nacional superó el centenar de medallas y se mantuvo detrás de Brasil y Argentina en la clasificación general.

El ciclismo de pista aportó dos de los resultados colombianos de la jornada. Kevin Quintero ganó el oro en la velocidad individual después de imponerse a su compatriota Cristian Ortega en la final, que completó un 1-2 para Colombia. Para Quintero fue su segundo título en estas justas y el quinto oro del país en esta disciplina.

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La otra conquista llegó por cuenta de Lina Marcela Hernández, campeona del ómnium femenino. La colombiana encabezó las cuatro pruebas de la modalidad y cerró con ventaja sobre sus rivales de Uruguay y Venezuela. Hernández también alcanzó su segundo oro en Santa Fe 2026 y elevó a cuatro el número de títulos nacionales en el ciclismo de pista.

Diego Giraldo y Santiago Parra, después de representar a Colombia en el salto en trampolín - crédito Ministerio del Deporte

Santiago Parra y Diego Giraldo dominaron las pruebas de trampolín

La gimnasia en trampolín entregó otra jornada de resultados para Colombia. Santiago Parra obtuvo la medalla de oro en la final individual masculina, con una puntuación de 55,740, mientras que Diego Giraldo fue segundo con 54,550. El brasileño V. Celestino completó el podio con 53,920.

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Parra consiguió así su segundo título en los Juegos, después de una jornada en la que la delegación colombiana ocupó los dos primeros lugares de la competencia individual. Giraldo, por su parte, sumó la plata antes de volver a competir en la modalidad sincronizada.

En esa prueba, los dos gimnastas colombianos se quedaron con el título. Diego Giraldo y Santiago Parra ganaron el oro en trampolín sincronizado masculino, resultado que representó la primera presea dorada de Colombia en esta disciplina durante la edición de Santa Fe 2026.

La actuación de Parra y Giraldo dejó tres medallas en las finales masculinas de gimnasia en trampolín: el oro y la plata individual, además del primer lugar en sincronizado. El país amplió así su cosecha en una disciplina que tuvo presencia colombiana en las pruebas decisivas.

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Tatiana Rentería se proclamó campeona de los 76 kg de la lucha libre femenina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 - crédito PanamSports

Tatiana Rentería lideró los resultados de Colombia en lucha

La lucha también llevó a Colombia al primer lugar del podio. Tatiana Rentería se proclamó campeona de los 76 kilogramos de la lucha libre femenina y entregó al país su primer oro de la disciplina en estos Juegos. La medallista olímpica superó la competencia de su categoría y añadió un título a la campaña nacional.

En la lucha grecorromana, Colombia obtuvo dos platas. Julián Horta perdió la final de los 67 kilogramos ante un rival ecuatoriano y quedó segundo. Más tarde, Jair Cuero fue subcampeón en los 77 kilogramos tras caer en la definición frente a Argentina.

El rugby femenino completó la cosecha colombiana del día. Las Tucanes terminaron en el segundo puesto del torneo, con una campaña que incluyó varios triunfos y una derrota ante Argentina. El podio quedó conformado por Argentina, Colombia y Paraguay.

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Nicole Jiménez en diálogo con el medio de comunicación, Deporte Colombiano sobre la victoria de Las Tucanes para Colombia - crédito @deportColombia/X

Nicole Jiménez destacó la primera final de Colombia y su recuperación

Tras la definición del rugby femenino, Nicole Jiménez resaltó que el segundo lugar de Colombia representó un avance para el equipo en los Juegos Suramericanos. “Nos hemos felicitado todo el día por llegar hasta acá, llegar a la final”, dijo la jugadora, al medio de comunicación Deporte Colombiano, quien situó la campaña como un resultado inédito para el grupo.

Jiménez señaló que la clasificación a la definición tuvo un valor especial por los antecedentes de la selección en el certamen. “Fue un paso más ante la historia de Colombia, porque es la primera vez que llegamos a una final”, afirmó a ese mismo medio. Las Tucanes cerraron el torneo con la medalla de plata, por detrás de Argentina y por delante de Paraguay.

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La deportista también se refirió a su regreso a la competencia tras una lesión. “Venía de unos bajos demasiado bajos, recuperándome de una lesión, recuperando mi rendimiento”, expresó. Además, agradeció a su familia y a las personas que la acompañaron durante ese proceso: “Muchas gracias por el apoyo”.