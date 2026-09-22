Cafés de Colombia Expo 2026 en Bogotá: todo lo que tendrá la feria del 15 al 18 de octubre

La edición de este año reunirá a productores, baristas, tostadores y expertos, con competencias nacionales, muestras de cafés especiales, espacios comerciales y una agenda dedicada a la innovación. - crédito café de Colombia

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Cafés de Colombia Expo 2026 se realizará del 15 al 18 de octubre en Corferias, Bogotá, con una programación que reunirá a productores, tostadores, baristas, comercializadores, expertos, compradores y consumidores alrededor de la cadena de valor del café. La edición de este año tendrá como concepto ‘Cientos de formas de vivir el café’ y contará con más de 180 expositores y una expectativa de 40.600 visitantes.

Durante los cuatro días del evento se abordarán distintos procesos relacionados con el café, desde su producción y transformación hasta su comercialización y las tendencias de consumo. La feria también contará con espacios dirigidos tanto a profesionales de la industria como a aficionados y consumidores.

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¿Qué tendrá Cafés de Colombia Expo 2026?

La programación contempla una muestra comercial, espacios de negocios B2B y B2C y un ecosistema digital destinado a ampliar las actividades que se desarrollarán durante la feria.

Uno de los espacios será el Mercado del Café, que presentará una muestra de cafés especiales de Colombia. A esto se sumará la premiación y subasta del concurso de calidad Colombia Tierra de Diversidad, además de una agenda académica enfocada en innovación y tendencias relacionadas con la industria cafetera.

La organización plantea el encuentro como un espacio para mostrar las distintas maneras en que el café puede integrarse a la vida cotidiana y a diferentes actividades. Por ello, la programación también relacionará la bebida con ámbitos como la cultura, el deporte, la gastronomía y el entretenimiento.

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Dentro de esta propuesta se incluyen experiencias relacionadas con el café de artistas como Jorge Celedón, en una muestra que busca conectar el producto con diferentes estilos de vida y pasiones.

El encuentro contará con una muestra de cafés especiales de diferentes regiones del país. - crédito Corferias

Competencias de baristas y tostadores

Entre las actividades de la agenda oficial estarán el IX Campeonato Nacional de Cafés Filtrados y el IV Campeonato Nacional de Tostadores, dos competencias centradas en aspectos técnicos de la preparación y evaluación del café.

En el campeonato de cafés filtrados, los baristas deberán superar distintas etapas frente a jueces técnicos. El proceso contempla rondas de eliminación, semifinal y final, en las que serán evaluadas sus preparaciones.

Por otro lado, el Campeonato Nacional de Tostadores estará enfocado en las capacidades técnicas de los participantes. La competencia pondrá a prueba el análisis de la calidad del café verde, el desarrollo de perfiles de tostión y el trabajo orientado a preservar y potenciar la calidad de la taza.

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De acuerdo con Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, la edición de este año busca mostrar la diversidad de la producción nacional y combinar elementos asociados con la tradición cafetera con innovación y rigor técnico.

“Cafés de Colombia Expo 2026 es el reflejo de la diversidad y el compromiso de nuestros productores. Bajo el concepto ‘Cientos de formas de vivir el café’, este espacio demuestra que la caficultura nacional no solo es tradición y origen, también innovación, rigor técnico y un motor económico que une a toda la cadena productiva”, señaló Bahamón.

CoffeeLand ofrecerá un recorrido por algunos de los principales hitos de la Federación Nacional de Cafeteros. - crédito FNC

CoffeeLand prepara una mirada a los 100 años de la Federación Nacional de Cafeteros

Otra de las propuestas de la feria será la segunda edición de CoffeeLand, espacio en el que la Federación Nacional de Cafeteros tendrá como eje central la antesala a la celebración de sus 100 años en 2027.

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El espacio contará con una línea de tiempo que recorrerá algunos de los principales hitos de la historia y el legado de la organización para la caficultura colombiana.

La experiencia también estará construida a partir de la rueda de sabores de la SCA, con un recorrido sensorial y narrativo diseñado para que los visitantes conozcan diferentes perfiles y características del café colombiano.

De esta manera, CoffeeLand conectará elementos del pasado y el presente con la proyección futura de la actividad cafetera, mientras presenta la diversidad de sabores y características asociados al café producido en el país.

Un encuentro para los diferentes actores de la cadena cafetera

La feria contará con la participación de distintos sectores vinculados con el café. Entre ellos estarán caficultores, tostadores, comercializadores, expertos, profesionales del sector HORECA, aficionados y consumidores.

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Para Doris Chingaté, jefe de proyecto de Corferias, el evento busca facilitar el contacto entre los diferentes actores de la cadena productiva y generar espacios relacionados con negocios, conocimiento e innovación.

“Cafés de Colombia Expo se ha consolidado como un escenario clave para la dinamización de la economía cafetera, al conectar a los diferentes actores de la cadena productiva con oportunidades de negocio, conocimiento e innovación”, señaló Chingaté.

La programación contempla así diferentes espacios según el perfil de los asistentes, desde quienes trabajan directamente en la producción y comercialización hasta quienes tienen interés en conocer nuevas formas de preparar y consumir café.

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La programación incluirá espacios comerciales y encuentros entre compradores, empresarios y otros participantes del sector. - crédito Colprensa

Fechas, lugar y consulta de la programación

Cafés de Colombia Expo 2026 se llevará a cabo del 15 al 18 de octubre de 2026 en Corferias, Bogotá. El evento tendrá como eje el concepto ‘Cientos de formas de vivir el café’ y reunirá actividades comerciales, académicas, competitivas y de experiencia alrededor del producto.

Los interesados en conocer los detalles de la programación, las acreditaciones y las condiciones de ingreso pueden consultar la información oficial de la feria en www.cafesdecolombiaexpo.com.