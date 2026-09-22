Reykon habló de las ‘coquetas’ miradas que tuvo con Shakira, que provocaron rumores de romance: “Yo me sentí muy impactado”

El cantante de reguetón Reykon se sienta con Eva Rey y habla sin tapujos sobre sus colaboraciones pasadas y futuras - crédito @mevale.eva/Instagram

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El cantante de reguetón Andrés Felipe Robledo, conocido en la industria musical como Reykon, reapareció tras conceder una entrevista a la periodista española Eva Rey en su programa digital Me Vale.

Durante la conversación, el artista paisa abordó aspectos clave de su regreso a las presentaciones en vivo, sus proyectos futuros en el escenario del Movistar Arena, su visión sobre la industria urbana y los rumores que lo relacionaron sentimentalmente con la cantante Shakira. Estos chismes tomaron fuerza a finales de mayo de 2026, luego de que ambos coincidieran en un evento de Isima en Miami.

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La interacción y las miradas que ambos se ‘lanzaron’ durante el encuentro despertaron comentarios y especulaciones entre los asistentes y usuarios de plataformas digitales.

Las especulaciones comenzaron después de que Reykon y Shakira coincidieran en un evento de Isima en Miami, en mayo de 2026 - crédito @reykon/Instagram

Frente a estos rumores, el músico desmintió cualquier romance y aclaró que únicamente tuvo la oportunidad de conocerla en un entorno profesional de trabajo: “Nooo, yo vi a Shakira (...) Eso son gente con la que uno empieza (...) es decir, gente con la que yo trabajo, trabajan ahí, estamos ahí cercanos, tuve una oportunidad de conocerla”.

“Yo no conocía a Shakira. Hermosa, ¿no? Yo me sentí muy impactado. Yo cuando la vi me sentí muy impactado, obviamente muy linda, pero gigante. No solamente la veo como que representa a los colombianos, sino que es gigante lo que ha hecho”, afirmó el intérprete de Tu cuerpo me llama y Secretos.

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- crédito @shakira - @reykon/Instagram

¿Shakira o Karol G?: Esta fue la elección del reguetonero

En medio de la dinámica habitual de la entrevista, Eva Rey le planteó al artista una serie de preguntas rápidas para que eligiera entre varias figuras representativas del espectáculo.

Al ser puesto a escoger entre dos de las máximas exponentes de la música colombiana en el mundo, Shakira y Karol G, el cantante antioqueño optó sin dudar por la artista paisa y justificó en detalle su preferencia basada en la cercanía geográfica y profesional.

“Karol G. Porque vi su proceso. El de Shakira no lo vi. Aunque no voy a discutir la grandeza de la una o la otra, porque ahorita te conté lo que sentí con Shakira, pero yo el de Karol G lo vi. Entonces, obviamente, como que lo siento más mío. No que yo lo haya hecho, sino que lo siento más propio, más cercano”, sostuvo Reykon al analizar las trayectorias de ambas estrellas de la música.

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Cabe destacar que la carrera de Karol G comenzó a tomar fuerza después de que emprendiera su camino como artista independiente, tras haber sido corista de Reykon y colaborar con él en la canción 301 en 2012.

Reykon escogió a Karol G cuando Eva Rey le pidió elegir entre ella y Shakira, debido a que compartieron una canción y el inicio de la carrera de 'La Bichota' - crédito @reykon/ Instagram

Reykón guardó silencio sobre la política colombiana, pero dio pistas de su futuro musical

En el transcurso de la charla, la periodista intentó trasladar el cuestionario hacia el ámbito de la coyuntura política nacional de las elecciones presidenciales de 2026, mencionando nombres como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Pese a que la entrevistadora sugirió entre risas que por ser de Medellín el artista habría votado por De la Espriella, el reguetonero evitó tomar postura partidista, eludió el tema y prefirió no opinar sobre candidaturas.

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“No, no hablaría. Consciente es que si no aporto, entonces no puedo criticar, no puedo decir nada”, respondió el artista para mantenerse al margen de los debates políticos y enfocar el diálogo en su carrera artística.

Reykon habló de su distanciamiento de la música tras tener todo el talento y varios éxitos del reguetón - crédito @reykon/Instagram

Por otra parte, el cantante profundizó en las razones que lo mantuvieron alejado de los grandes reflectores durante casi una década.

Reykon explicó que el bache en su carrera obedeció a complejas situaciones médicas y contractuales que le impidieron lanzar música con regularidad, aunque sostuvo que nunca dejó de trabajar en el estudio de grabación.

“A mí me tuvieron que operar de las cuerdas, tuve un contrato no muy bueno y me tocaba quedarme quieto, sin sacar música, pero yo todos los días estuve metido en un estudio. Ahorita, desde noviembre del año pasado, empezó otra vez a verse a Reykon y a ponerse de moda canciones de hace doce años. El ego no deja pedir ayuda a los colegas, pero ahora los llamo a todos”, relató el músico sobre los obstáculos superados.

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Actualmente, el intérprete prepara su concierto en el Movistar Arena y proyecta una gira internacional por Latinoamérica y Estados Unidos, al tiempo que incursiona en colaboraciones con marcas globales de moda y alianzas audiovisuales con plataformas de entretenimiento digital como Netflix.