Colombia

Corte Suprema fija límites a despidos durante conflictos sindicales y ordena reintegro laboral

El alto tribunal determinó que una reestructuración solo puede justificar despidos si existe un estudio técnico serio, objetivo y verificable

Corte Suprema de Justicia
Bogotá. 6 de Febrero del 2020. Sede del palacio de Justicia en Bogotá. En la foto: Corte Suprema de Justicia. (Colprensa-Sergio Acero)
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La Corte Suprema de Justicia estableció que una entidad no puede justificar el despido de trabajadores protegidos durante un conflicto sindical únicamente alegando una reestructuración administrativa. Para que la desvinculación sea válida, deberá existir un estudio técnico, objetivo y riguroso que demuestre la necesidad de eliminar el cargo y descarte que la decisión tenga fines antisindicales.

La conclusión quedó consignada en la Sentencia SL406-2026, mediante la cual la Sala de Casación Laboral ordenó el reintegro inmediato de una trabajadora del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ESE, cuyo contrato fue terminado en octubre de 2016.

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Según la información publicada por Blu Radio, la mujer había ingresado en enero de 2013 como auxiliar de servicios generales. Tres años después, la dirección del hospital informó que su cargo sería eliminado debido a un proceso de reestructuración administrativa relacionado con la situación financiera de la institución.

Sin embargo, para ese momento la funcionaria estaba amparada por fuero circunstancial, una protección que impide despedir sin justa causa a trabajadores durante el desarrollo de un conflicto colectivo.

Colprensa/Archivo
Colprensa/Archivo

Corte diferenció reorganización y reestructuración

La negociación colectiva entre el hospital y el sindicato Sintrahospiclínicas comenzó en diciembre de 2015, después de la presentación de un pliego de peticiones relacionado con incrementos salariales. El conflicto únicamente terminó en enero de 2019 con un fallo arbitral.

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El hospital defendió la supresión del puesto argumentando que necesitaba reducir costos para superar una crisis económica. No obstante, la Corte advirtió que una reestructuración administrativa “no es un cheque en blanco” para terminar contratos de empleados amparados por protección sindical.

El magistrado ponente Luis Benedicto Herrera Díaz explicó que la Sala distinguió entre reorganización empresarial y reestructuración administrativa.

“La primera, que busca recuperar su viabilidad económica, por sí sola no desplaza el fuero. La segunda, que persigue modificar su estructura interna administrativa, operativa o financiera para superar una crisis económica, sí puede hacerlo, pero no de manera automática”, señaló.

El magistrado agregó que, en esos casos, debe existir un estudio técnico sustentado en información verificable que pruebe que la eliminación del cargo es necesaria, proporcional y ajena a cualquier finalidad antisindical.

La Corte revisó las pruebas presentadas por el hospital y encontró inconsistencias en el informe utilizado para justificar la supresión de puestos de trabajo.

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Hospital deberá pagar salarios y prestaciones

Según el análisis judicial, el documento recomendaba eliminar 495 cargos de la planta permanente, afectando especialmente a auxiliares sindicalizados, mientras la institución mantenía vinculadas a más de 1.566 personas mediante cooperativas.

Para la Sala Laboral, el hospital no presentó una justificación constitucionalmente válida para ese tratamiento diferencial.

La Corte, entonces, encontró que la planta formal era adecuada y que el mayor sobrecosto estaba en esos vínculos indirectos, los cuales representaban cerca del 70 % del gasto de personal. Por eso, se concluyó que el estudio no cumplió el estándar exigido”, explicó Herrera Díaz.

A partir de esos hallazgos, la Corte determinó que el informe técnico no demostraba suficientemente que la eliminación del cargo ocupado por la trabajadora fuera indispensable para superar las dificultades económicas del hospital.

La Sala dejó sin efectos la decisión de segunda instancia que había favorecido al centro asistencial y confirmó el fallo inicial a favor de la empleada.

Como consecuencia, declaró ineficaz la terminación del contrato realizada mientras estaba vigente el conflicto colectivo y ordenó que la servidora sea reincorporada inmediatamente a su puesto habitual.

El hospital también deberá pagar, con los correspondientes ajustes por inflación, todos los salarios, prestaciones sociales y aportes pensionales que la trabajadora dejó de recibir desde octubre de 2016 hasta que se produzca efectivamente su reintegro.

La decisión establece que las entidades estatales pueden realizar procesos de reestructuración y modificar sus plantas de personal, pero esas facultades no pueden emplearse automáticamente para desconocer garantías derivadas de la libertad sindical.

Con la sentencia, la Corte exige que cualquier supresión de cargos durante un conflicto colectivo esté respaldada por evidencia verificable que demuestre razones administrativas o financieras reales y permita descartar que el despido constituya una represalia contra trabajadores sindicalizados.

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