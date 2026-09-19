La dedicatoria de cumpleaños de J Balvin a Valentina Ferrer tras anunciar su ruptura: “Hay personas que merecen todas las flores”

Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin: “Tomar caminos separados”

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A tres días de que Valentina Ferrer confirmara la ruptura con J Balvin, el cantante colombiano le dedicó un extenso saludo de cumpleaños en Instagram, acompañado por un carrusel de fotos. El mensaje volvió a poner el foco en el vínculo que mantienen como padres de Río, aunque la modelo había comunicado el 16 de septiembre que ambos habían tomado “caminos separados”.

La publicación de J Balvin, cuyo nombre es José Álvaro Osorio Balvin, llegó después de que Ferrer informara del fin de la relación que mantuvieron durante varios años. En su comunicado, la modelo argentina sostuvo que la decisión se tomó desde “el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, y señaló que la prioridad de ambos seguiría siendo acompañar a su hijo.

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Ahora, el artista eligió el cumpleaños de la madre de Río para expresarle públicamente afecto y reconocimiento. “Hoy celebro tu vida, Vale”, escribió junto a las imágenes que integraron el carrusel. “Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”.

El mensaje de J Balvin para Valentina Ferrer tras la confirmación de la separación

El cantante J Balvin publica un mensaje de cumpleaños en Instagram dedicado a su pareja Valentina Ferrer, acompañado de una fotografía junto a su hijo Río. (Crédito J balvin/Instagram)

La dedicatoria incluyó una referencia directa a la maternidad de Valentina Ferrer y al hijo que comparte con el músico. “Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”, expresó.

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El mensaje de cumpleaños llegó luego de que Ferrer confirmara que la pareja ya no continuaría su relación sentimental. Hasta la difusión del comunicado de la modelo, ninguno de los dos había dado una explicación pública sobre las versiones de crisis que circularon en redes sociales.

Ferrer no precisó cuándo se produjo la separación ni las razones que llevaron a la decisión. Sí remarcó que el proceso se desarrolla de forma privada y solicitó consideración ante la atención pública que generó la noticia.

“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, escribió la modelo en sus historias de Instagram.

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Río aparece como el punto de unión entre la expareja

El saludo difundido por J Balvin mantuvo ese mismo eje familiar. El colombiano destacó el papel de Ferrer como madre y le deseó bienestar en su nuevo cumpleaños. “Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti”, señaló.

El cantante también agregó una referencia religiosa antes de cerrar el texto: “Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale”.

Río fue mencionado de forma central tanto en el anuncio de la ruptura como en la reciente dedicatoria de J Balvin. Mientras Ferrer afirmó que el bienestar de su hijo será la prioridad de ambos en esta nueva etapa, el músico destacó la admiración que siente al verla ejercer la maternidad.

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El posteo estuvo acompañado por un carrusel de fotografías, sin detalles sobre las fechas o los lugares en los que fueron tomadas. La publicación recibió mensajes de felicitación de seguidores y reavivó las reacciones sobre la situación personal de la expareja.

Tras el comunicado de Ferrer, J Balvin no publicó una declaración propia sobre la separación. El saludo de cumpleaños representa su primera manifestación pública vinculada con la modelo desde que ella informó que habían decidido terminar la relación.