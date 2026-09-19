Colombia

Concejal de Bogotá hizo advertencia luego de que Iván Cepeda convocó movilizaciones en todo el país: “La misma jugadita de siempre”

El cabildante Andrés Barrios, del Centro Democrático, le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán garantizar la “manifestación pacífica”, pero que se coordinen varias acciones con la Policía Metropolitana de Bogotá para que los usuarios no terminen pagando las consecuencias a la hora de devolverse a sus casas

Cepeda no confirmó fechas ni ciudades en las que se desarrollará la jornada de movilizaciones - créditos Catalina Olaya / Colprensa | @ABarriosBernal / X
Cepeda no confirmó fechas ni ciudades en las que se desarrollará la jornada de movilizaciones - créditos Catalina Olaya / Colprensa | @ABarriosBernal / X
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Luego de que el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, anunció que respaldará las movilizaciones sociales que, según afirmó, comienzan a organizarse en distintas regiones de Colombia, el concejal por Bogotá Andrés Barrios (Centro Democrático) hizo una serie de advertencias, en las que hizo un llamado a las autoridades capitalinas.

“¡Otra vez con la misma jugadita de siempre! @IvanCepedaCast anuncia movilizaciones y promete su ‘respaldo decidido’. Después aparecen los encapuchados, bloquean las vías, obligan a la gente a bajarse de TransMilenio y destruyen todo lo que se les atraviese", inicia la publicación que el cabildante compartió la tarde del viernes 18 de septiembre vía X.

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Sin embargo, Barrios aseguró en su mensaje que a Cepeda “los bogotanos ya no les creen”, y añadió que “la ciudad está mamada de que utilicen la protesta para sembrar caos y terror”.

Al final, el concejal le pidió a la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán estar atentos, y que “garanticen la manifestación pacífica”, pero que se coordine con la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) “para identificar, capturar y llevar ante la justicia a cada violento”.

Al final, Barrios sentenció que “Bogotá no puede volver a pagar con miedo y destrucción del modus operandi del progresismo”.

El concejal Barrios replicó al anuncio hecho por Cepeda el mismo viernes 18 de septiembre - crédito @ABarriosBernal/X
El concejal Barrios replicó al anuncio hecho por Cepeda el mismo viernes 18 de septiembre - crédito @ABarriosBernal/X

Los motivos de Iván Cepeda para convocar movilizaciones en Colombia

El congresista vinculó esas protestas con lo que considera afectaciones a los derechos de varios sectores durante el primer mes del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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“Comienzan a prepararse ya las movilizaciones sociales que contarán con nuestro respaldo decidido”, escribió Cepeda en su cuenta de X el mismo viernes 18 de septiembre.

El senador no precisó en su mensaje qué organizaciones convocarán las jornadas, en qué ciudades se realizarán ni cuáles serán las fechas y recorridos.

No obstante, su pronunciamiento se produjo después de enumerar grupos que, bajo su consideración, han resultado afectados por medidas o decisiones adoptadas durante el inicio de la actual administración.

“A un mes de haber asumido el Gobierno, múltiples sectores de la población sienten severamente afectados sus derechos”, afirmó Cepeda. Entre ellos mencionó a las personas damnificadas por el terremoto, campesinos, víctimas, docentes, estudiantes, profesores universitarios, trabajadores públicos, comunidades indígenas y afrodescendientes.

Iván Cepeda hizo el anuncio el viernes 18 de septiembre de 2026 vía X - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda hizo el anuncio el viernes 18 de septiembre de 2026 vía X - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda mencionó a comunidades indígenas, reincorporados y periodistas críticos

En el mismo mensaje, el senador incluyó a jóvenes, personas en proceso de reincorporación, integrantes del sector Lgbt+, jueces, artistas y periodistas críticos entre los grupos que, según dijo, tienen sus derechos amenazados.

El congresista no detalló cuáles decisiones específicas del Gobierno habrían afectado a cada uno de esos sectores. Tampoco informó si las protestas anunciadas responderán a una plataforma unificada de reclamos o si cada organización presentará exigencias propias.

Hay una marcha anunciada para el 14 de octubre

Aunque Cepeda no entregó detalles sobre las movilizaciones que respaldará, organizaciones sociales y centrales sindicales ya anunciaron una jornada de protesta para el 14 de octubre de 2026.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Comando Nacional Unitario, la Asamblea Nacional Popular, el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida figuran entre las organizaciones que han participado en llamados a la movilización.

De momento hay una jornada de movilizaciones convocada en octubre - crédito Catalina Olaya / Colprensa
De momento hay una jornada de movilizaciones convocada en octubre - crédito Catalina Olaya / Colprensa

Entre los motivos mencionados están la defensa de reformas aprobadas o impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro, la reforma laboral, la entrega de tierras a campesinos, medidas sobre educación y pensiones, y la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado.

También se ha mencionado la realización de un paro nacional durante los primeros días de noviembre, aunque aún no se conocen detalles definitivos sobre sus fechas, lugares o sectores convocantes.

La Corte Suprema abrió una indagación previa contra Cepeda por la consulta del Pacto Histórico

El anuncio de Cepeda se conoció días después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abriera una indagación previa en su contra por presuntas irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico que definió a su candidato para las elecciones presidenciales de 2026.

El proceso busca establecer si existieron anomalías en la financiación de esa consulta, realizada en octubre de 2025. El caso fue asignado al despacho del magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción..

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra Iván Cepeda por la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico de 2025 - crédito REUTERS/Charlie Cordero
La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra Iván Cepeda por la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico de 2025 - crédito REUTERS/Charlie Cordero

La Corte ordenó la práctica de pruebas y declaraciones para esclarecer los hechos. La indagación previa no equivale a una imputación ni a una declaración de responsabilidad penal, sino a una fase de verificación inicial.

Cepeda no relacionó la investigación judicial con su llamado a respaldar las movilizaciones. Por ahora, se espera que las organizaciones sociales definan de manera formal las fechas y los lugares de las jornadas que el senador anticipó en su mensaje.

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