Yhormar Hurtado sigue como protagonista en el América de Cali: Dimayor desestimó los recursos de Alianza FC y Santa Fe

La Dimayor confirmó que no se acreditaron las causales disciplinarias invocadas en las dos denuncias contra el club caleño-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El 18 de septiembre de 2026, la Comisión Disciplinaria de Dimayor informó a través de la resolución 093 que las demandas de Alianza FC de Valledupar e Independiente Santa Fe al América de Cali por el defensor Yhormar Hurtado, y mantuvo los puntos obtenidos por el cuadro “Escarlata” en los juegos que disputó ante estos rivales.

El Comité Disciplinario del Campeonato de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) rechazó los recursos legales presentadas por ambos equipos en contra del equipo vallecaucano por la presunta irregularidad en la inscripción del futbolista.

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El Comité Disciplinario concluyó que América de Cali no incurrió en alineación indebida en los partidos cuestionados-crédito Dimayor

La primera resolución se refirió al encuentro que América de Cali disputó ante Alianza el 3 de septiembre de 2026, por la fecha 9 de la Liga BetPlay. El Comité concluyó que el club caleño no incurrió en las infracciones contempladas en los literales b) y d) del artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

La denuncia de Alianza planteaba una posible irregularidad en la inscripción del futbolista. Tras revisar los criterios de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor sobre la noción de temporada, la interpretación del artículo 5.4 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA y el alcance del artículo 83, el organismo desestimó el reclamo.

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La decisión estableció que “se mantiene incólume el resultado obtenido en el terreno de juego” en el partido entre América de Cali y Alianza. De esta manera, el reclamo no produjo cambios en la clasificación ni en el marcador registrado durante el encuentro.

El Comité determinó que el América de Cali no vulneró las normas disciplinarias invocadas por el equipo denunciante. La resolución también descartó que hubiera motivos para aplicar una sanción por alineación indebida.

Las decisiones mantuvieron los resultados obtenidos por América de Cali ante Alianza y Santa Fe en la Liga BetPlay II 2026-crédito Dimayor

En el caso de Independiente Santa Fe, el Comité resolvió no reponer una decisión previa, contenida en la Resolución 088 del 11 de septiembre de 2026. Ese documento había desestimado la denuncia por el partido entre Santa Fe y América de Cali, disputado el 22 de agosto por la sexta fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2026.

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La reclamación del club bogotano también se basó en la supuesta inclusión irregular de Yhormar Hurtado. El órgano disciplinario sostuvo que no se acreditaron las causales previstas en los literales b) y d) del artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

La resolución confirmó que el marcador de 0-0 se mantiene y que América de Cali no incurrió en la infracción denunciada por Santa Fe.

Acolfutpro presentó una acción de tutela por el caso de Yhormar Hurtado

Post de Acolfutpro anunciando la acción de tutela para defender los derechos de Yhormar Hurtado - crédito Acolfutpro

El 15 de septiembre de 2026, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) presentó en 2026 una acción de tutela a favor de Yhormar Hurtado, defensor del América, contra la decisión que le impide jugar hasta el final de la temporada.

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La organización cuestionó la Resolución 007 de 2026 de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor y pidió proteger el derecho al trabajo, la defensa, la contradicción, la libre elección de profesión y la seguridad jurídica del jugador.

Acolfutpro sostuvo que la medida fue desproporcionada y afirmó que la Dimayor “trata a los futbolistas como si fueran esclavos, obstaculizando de manera caprichosa el ejercicio de su profesión”. El sindicato también invocó la Sentencia T-464 de 2022 de la Corte Constitucional y anunció que agotará las instancias legales para buscar el restablecimiento de los derechos de Hurtado.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras ratificarse los puntos al América de Cali

Así va la Liga BetPlay-crédito Colprensa

América de Cali: 20 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +15) Atlético Nacional: 18 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +11) Independiente Medellín: 16 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Millonarios: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Tolima: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Atlético Bucaramanga: 14 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Independiente Santa Fe: 13 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Deportivo Cali: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Once Caldas: 12 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Águilas Doradas: 11 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Llaneros: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Inter Bogotá: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Cúcuta: 9 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Fortaleza: 8 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Alianza: 8 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Boyacá Chicó: 8 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Jaguares de Córdoba: 7 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Pereira: 7 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Deportivo Pasto: 5 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Junior: 3 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5)