Sindicato del Inpec le pidió a De la Espriella refuerzo de seguridad tras el atentado contra dragoneante en Bucaramanga

El dragoneante Derlin Fabián Chacón Páez fue atacado a tiros en Bucaramanga y el hecho llevó al sindicato penitenciario a exigir refuerzos de seguridad para el Inpec - crédito Captura de video @CaracolBga/X

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El dragoneante Derlin Fabián Chacón Páez, de 44 años, fue atacado a tiros el viernes 18 de septiembre en Bucaramanga, un hecho que llevó al Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios a exigir refuerzos inmediatos de seguridad para los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El funcionario, adscrito al área administrativa de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, recibió dos disparos: uno en el tobillo y otro en la pierna. Fue auxiliado y trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde recibió atención médica.

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El ataque ocurrió a las 4:24 p. m., en la carrera 7 con calle 43, en el barrio Alfonso López de la capital de Santander. La información preliminar indica que dos hombres en una motocicleta negra, sin placa visible, lo abordaron y dispararon; ambos vestían prendas y cascos del mismo color.

La exigencia de protección para los trabajadores penitenciarios

El Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios pidió al Gobierno, al Ministerio de Justicia, al Inpec y a las autoridades medidas para proteger a los funcionarios penitenciarios - crédito Colprensa

Debido a este atentado, el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup), seccional Bucaramanga, expresó solidaridad con Chacón Páez, su familia y sus compañeros. La organización pidió al Gobierno Nacional, al Ministerio de Justicia, al Inpec y a las autoridades de seguridad medidas para garantizar la integridad de los funcionarios penitenciarios.

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Así mismo, el sindicato vinculó el atentado con otros hechos recientes en Santander que, a su juicio, exponen a los trabajadores del sistema carcelario.

Entre ellos mencionó el hallazgo de un cilindro con mensajes amenazantes en cercanías de la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Palogordo, en Girón.

De igual forma, la organización también recordó el asesinato del inspector Efraín Quesada, ocurrido el 6 de agosto cuando se dirigía hacia ese establecimiento penitenciario. El Seup sostuvo que la situación afecta a los funcionarios, a las personas privadas de la libertad y a los habitantes que transitan por las vías cercanas a las cárceles.

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Entre sus solicitudes, el sindicato incluyó el fortalecimiento de los esquemas de seguridad, la revisión de las condiciones de acceso a los centros penitenciarios y medidas especiales de protección para quienes enfrenten riesgos particulares. También reclamó que se atiendan las recomendaciones de las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y que se identifique y judicialice a los responsables de los hechos violentos.

La investigación sobre los responsables del atentado

El hecho se registró a las 4:24 p. m. en la carrera 7 con calle 43, cuando dos hombres en una motocicleta negra sin placa visible dispararon y huyeron, mientras se revisan cámaras del sector - crédito @CaracolBga/X

Luego del atentado contra el dragoneante del Inpec, unidades de la Policía realizaron labores de vecindario y comenzaron a revisar las cámaras de seguridad instaladas en el sector donde ocurrió el ataque. El objetivo es obtener imágenes e información que permitan ubicar a los ocupantes de la motocicleta utilizada.

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El caso quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), que adelanta actuaciones urgentes para establecer las circunstancias del atentado, determinar el posible móvil e identificar a los responsables.

El gobernador Juvenal Díaz Mateus pidió reforzar la seguridad de los funcionarios del Inpec y convocar un Consejo de Seguridad en Bucaramanga - crédito @GralJuvenalDiaz/X

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, respaldó el pedido de reforzar la seguridad de los funcionarios del Inpec. Aunque defendió los traslados de internos de alta peligrosidad a establecimientos como Palogordo, advirtió: Apoyamos y siempre respaldaremos las medidas penitenciarias del presidente @ABDELAESPRIELLA y los traslados de internos de alta peligrosidad a cárceles como Palogordo en Girón - Santander, pero los guardianes del INPEC no pueden quedar expuestos", dice una publicación hecha por el mandatario del departamento.

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Y agrega: “Le pedimos a @mindefensa y a @generaljmora reforzar su seguridad y solicitamos un Consejo de Seguridad en Bucaramanga. Los líderes de la delincuencia no pueden seguir ordenando crímenes desde las cárceles ni intimidando a quienes los custodian”.

Díaz Mateus solicitó al Ministerio de Defensa y al general Jorge Mora reforzar la protección de los trabajadores penitenciarios. También pidió un Consejo de Seguridad en Bucaramanga para evaluar la situación y las condiciones de seguridad de los funcionarios.