Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora y dónde ver en vivo el derbi madrileño en Colombia

El derbi de Madrid se vivirá en el Riyadh-Air Metropolitano-crédito Ana Beltrán/REUTERS

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El fútbol internacional continúa su acción, y en esta oportunidad, el juego entre Atlético de Madrid y Real Madrid será el más atractivo que tendrá el fin de semana del 19 al 20 de septiembre de 2026.

En esta ocasión, tanto el equipo dirigido por el argentino Diego Pablo Simeone, como el conjunto liderado por el portugués José Mourinho, querrán entrar a la lucha por el campeonato español que es dominado por el FC Barcelona.

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El clásico es uno de los juegos más emocionantes de la Liga de España-crédito Jon Nazca/REUTERS

El partido se jugará el 20 de septiembre de 2026 en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid a partir de las 9:15 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn y de Disney Plus Premium.

El árbitro del juego será Miguel Ángel Ortiz Arias, y en el VAR estará Daniel Jesús Trujillo.

Miguel Simón será el que narrará el juego, Francisco Cánepa comentará, y Mireia Roig estará en el campo de juego con toda la información-crédito @Puntaje_Ideal/X

Cómo llegan ambos equipos al juego

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid viene de vencer a Osasuna-crédito Susana Vera/REUTERS

El 16 de septiembre de 2026, Atlético de Madrid goleó por 4-0 al Osasuna en el estadio Metropolitano.

Los goles fueron de Jonathan David al minuto 24, de Lee Kang-In al 54, de Robin Le Normand al 63 y de Álex Baena al 82.

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Con este resultado, el cuadro rojiblanco llegó a los 13 puntos en el campeonato español, y llegó a los dos partidos consecutivos con victorias.

A continuación, así viene en sus últimos cinco juegos:

16 de septiembre de 2026 - LaLiga: Atlético de Madrid 4-0 Osasuna

13 de septiembre de 2026 - LaLiga: Real Sociedad 0-3 Atlético de Madrid

9 de septiembre de 2026 - UEFA Champions League: Liverpool 2-1 Atlético de Madrid

5 de septiembre de 2026 - LaLiga: Athletic Club Bilbao 3-0 Atlético de Madrid

29 de agosto de 2026 - LaLiga: Sevilla 1-3 Atlético de Madrid

Real Madrid

Real Madrid derrotó a domicilio al Elche en el estadio Martínez Valero-crédito Pablo Morano/REUTERS

Por su parte, el 15 de septiembre de 2026, Real Madrid derrotó en condición de visitante al Elche por 2-3 en el estadio Manuel Martínez Valero.

El autogol de Matías Dituro al minuto 25, y el tanto de Kylian Mbappé al 33 de partido le permitieron a los merengues irse con la ventaja al descanso.

Para la segunda mitad, el equipo dirigido por el argentino Martín Anselmi logró empatar en 15 minutos el juego gracias al descuento del argentino Abiel Osorio al minuto 71, y de Fer Niño al 83.

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Pero en la sustitución que realizó José Mourinho al entrar al atacante español Carlos Espí, en lugar del defensor inglés Trent Alexander-Arnold al 87, al 90+1 de juego, el exgoleador del Levante (Valencia), colocó el 2-3 final.

A continuación, así viene el cuadro blanco en sus últimas cinco presentaciones:

15 de septiembre de 2026 - LaLiga: Elche 2-3 Real Madrid

12 de septiembre de 2026 - LaLiga: Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano

8 de septiembre de 2026 - UEFA Champions League: Real Madrid 2-1 Inter de Milán (Italia)

4 de septiembre de 2026 - LaLiga: Real Betis 1-0 Real Madrid

30 de agosto de 2026 - LaLiga: Real Madrid 4-0 Málaga

Para hablar del último partido que jugaron, hay que remontarse al 22 de marzo de 2026, cuando la “Casa Blanca” (apodo del Real Madrid), venció por 3-2 a los rojiblancos.

Atlético de Madrid se fue adelante en el marcador con el gol del nigeriano Ademola Lookman, pero en el segundo tiempo llegaron las emociones del partido: el brasileño Vinicius Junior de tiro penal empató al 52, y el uruguayo Federico Valverde colocó el 2-1.

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Luego, el argentino Nahuel Molina (hoy en la AS Roma de Italia) empató el juego al 66, y finalmente, Vinicius colocaría el 3-2 final.

A continuación, así quedaron los últimos cinco derbis:

22 de marzo de 2026 - La Liga: Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid

8 de enero de 2026 - La Liga: Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid

27 de septiembre de 2025 - La Liga: Atlético de Madrid 5-2 Real Madrid

12 de marzo de 2025 - UEFA Champions League: Atlético de Madrid 1-0 Real Madrid

4 de marzo de 2025 - UEFA Champions League: Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid