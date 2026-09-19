Así atraparon al señalado asesino de Cristian Garzón, el guarda del escuadron anticolados de Transmilenio en estación de Terreros: “Me salvó la vida”

Dos de los compañeros de Cristian Garzón trataron de tomar justicia por mano propia en medio de la impotencia, y en contra del señalado asesino, un hombre de nacionalidad venezolana - crédito red social Facebook

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La indignación y el repudio que ha generado el crimen de Cristian David Garzón Castro, un joven de 27 años que se desempeñaba como guarda de seguridad el escuadrón anticolados de Transmilenio, y que falleció producto de las dos puñaladas que recibió luego de defender a una de sus compañeras luego de que le pidieron a una pareja que pagara los pasajes, en hechos que se presentaron la mañana del viernes 18 de septiembre en la estación Terreros, ubicada en Soacha, municipio vecino a Bogotá.

Y es que en redes sociales, además del video en el que se observa como sus mismos compañeros los trasladaron en brazos hasta un centro médico ubicado a pocos metros de la estación, otra grabación que se difundió por los usuarios permitió ver el momento en que el ciudadano de nacionalidad venezolana es atrapado con la ayuda de la ciudadanía.

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La impotencia y la rabia de los colegas de Garzón Castro quedó en evidencia en el video, puesto que al momento en que una de las agentes de la Policía inmoviliza al presunto agresor, una de las compañera de Castro y otro de sus colaboradores, intentan tomar justicia por mano propia para propinarle varios golpes al hoy detenido, que fue aprehendido junto a su pareja, una mujer de nacionalidad colombiana.

El trabajador intervino, según la versión preliminar de las autoridades, para proteger a una compañera durante un procedimiento contra la evasión del pago del pasaje.

El guardia fue apuñaleado en su pecho por amonestar a dos ciudadanos que evadieron el pago del pasaje - crédito @JD_Quinteror/X

El hecho ocurrió hacia las 9:50 de la mañana del viernes 18 de septiembre. Garzón, empleado de la empresa privada Top Guard Ltda., integraba la escuadra antievasión que opera en la estación que hace parte del sistema de transporte masivo.

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La secuencia quedó registrada en videos difundidos en redes sociales. En una de las grabaciones se observa el momento en que uniformados de la Policía realizan la detención de uno de los presuntos responsables en cercanías de la estación. Minutos después, las autoridades confirmaron que fueron detenidos un hombre y una mujer.

Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente, que deberá establecer las circunstancias exactas del ataque, la participación de cada uno de los implicados y la responsabilidad penal que podría derivarse de los hechos.

El guarda habría intervenido cuando atacaron a una compañera

Cristian Garzón se habría interpuesto para proteger a su compañera. En medio del enfrentamiento recibió dos heridas en el pecho con un arma cortopunzante.

La compañera de Garzón que estuvo presente durante la agresión, aseguró que el guarda actuó para defenderla. “Es un héroe. No debió ser él”, expresó en declaraciones a Noticias RCN.

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La compañera de Cristian envuelta en la discusión que desembocó en el ataque con cuchillo contó que el joven se interpuso y evitó que fuera ella la que recibiera las dos puñaladas en el pecho - crédito captura de pantalla Noticias RCN / YouTube

La mujer señaló que tiene una hija de 18 meses y sostuvo que Garzón habría pensado en protegerla durante el ataque, y reconoció que se alteró en medio de la discusión en la que intervino su colega.

“En ese momento no estaba pensando en mi bebé. Tenía la cabeza caliente. Y yo creo que él sí pensó que a mí me esperaban en la casa. Una bebé de 18 meses en este momento estaría sin mamá”, afirmó la funcionaria.

El caso reveló que Cristian Garzón acababa de regresar a sus labores después de una incapacidad derivada de una agresión anterior, ocurrida mientras cumplía funciones de control de evasión dentro del sistema.

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Según el relato de su compañera, el trabajador se reincorporó apenas cuatro días antes del ataque que le causó la muerte.

En su declaración, la mujer cuestionó la frecuencia de agresiones contra el personal de seguridad encargado de impedir el ingreso irregular de usuarios.

“Yo no sé qué piensan los usuarios. No sé si piensan que uno no tiene corazón, que a uno no lo esperan en la casa o que uno es una máquina, que no siente. Agresiones como estas se viven a diario”, expresó la compañera de Garzón Castro.

Esta es la pareja que atacó al guarda de TransMilenio en la estación San Mateo - crédito @JorgeEmilioRey/X

Top Guard Ltda. confirmó que Garzón trabajaba para la empresa como profesional de seguridad privada y que desarrollaba labores en la estación Terreros. La compañía expresó condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, y aseguró que acompañará a la familia durante el proceso.

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La muerte del guarda ocurrió en jurisdicción de Soacha, aunque la estación Terreros hace parte del sistema TransMilenio, que conecta a ese municipio con Bogotá a través de la autopista Sur.

Autoridades y TransMilenio rechazaron el ataque

TransMilenio rechazó el asesinato y afirmó que ninguna discusión ni diferencia ligada al acceso al transporte público puede justificar el uso de la violencia.

“La vida humana tiene un valor invaluable y no puede valer menos que un pasaje”, señaló la empresa de transporte tras conocerse la muerte del trabajador.

Este es el comunicado oficial de TransMilenio tras el asesinato de Cristian David Garzón Castro - crédito Transmilenio S.A.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció y expresó solidaridad con los familiares de Garzón. El mandatario aseguró que apoyará las actuaciones de las autoridades para que los responsables respondan ante la justicia.

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Por su parter, la Policía Metropolitana de Soacha indicó que unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y de Inteligencia Policial (Sipol) adelantan actividades de análisis y recolección de elementos materiales probatorios.