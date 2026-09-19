Colombia

Familiar de capturado por el homicidio de Ana Lucía González entregará chats con Rusmeiri González a la Fiscalía: “Desquitarse con ella”

El material enviado por WhatsApp entre julio y el 12 de septiembre, incluye mensajes entre Rusmeiri González y una allegada del procesado, y será sometido a contrastación para definir su alcance probatorio por parte de la Fiscalía

Rafael González afirmó que el presunto responsable mantenía una relación con la hermana de Ana Lucía González y la habría amenazado antes de la desaparición - crédito Composición fotográfica: X, Fiscalía
Nuevos chats de WhatsApp sobre Ana Lucía González podrían aportar información a la investigación por el crimen en Ciudad Bolívar, en Bogotá - crédito Composición fotográfica/X/Fiscalía
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Chats atribuidos a Rusmeiri González, hermana de Ana Lucía, describen preocupaciones previas sobre el comportamiento de Shenner José Rojas Lárez hacia la niña de nueve años.

Las conversaciones, conocidas por El Tiempo, serían entregadas a la Fiscalía General de la Nación para verificar su autenticidad, contexto y posible aporte a la investigación.

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Los mensajes fueron intercambiados entre Rusmeiri González, pareja de Rojas Lárez, y una familiar del procesado identificada como Nebraska.

Según la información, las conversaciones abarcan desde julio hasta el 12 de septiembre, dos días antes de que el cuerpo de Ana Lucía González fuera hallado el 15 de septiembre en una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, Bogotá.

El contenido deberá ser sometido a verificación judicial ya que no determinan por sí solos responsabilidades ni permiten establecer qué conocía cada una de las personas involucradas antes de la muerte de la menor.

José Rojas Lares, expareja de Rusmery González, la hermana de Ana Lucía, fue detenido en Bogotá - crédito Fiscalía
La Fiscalía deberá verificar la autenticidad, el contexto y el valor probatorio de los mensajes intercambiados entre julio y el 12 de septiembre - crédito Fiscalía

En una conversación fechada el 27 de julio, Rusmeiri González manifestó preocupación ante una situación que ya la llevaba a considerar una denuncia.

“Pero lo vas a denunciar. Yo estaba pensando en irme mañana, pero no puedo ir a la casa. Yo no quisiera que el bebé creciera sin su papá. Tengo miedo, y si mi tío se da cuenta, me van a regañar”, escribió.

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En otro fragmento, la mujer aludió a la imagen que había proyectado de Rojas Lárez ante su entorno y al temor por la reacción de su familia.

“Me van a tratar de lo peor porque ante las personas yo decía que él era un gran hombre (...). Tenía que contarle a alguien que me sentía asficsiada (sic.) y aunque él menosprecie a mi familia, aunque los vea insignificantes, él sabe cómo son los Wayúu cuando se meten con uno de ellos, y más si son niños”, señaló.

La familiar del procesado le propuso a Rusmeiri hablar con Ana Lucía para conocer qué ocurría. “Primero es hablar con tu hermanita e intentar que ella hable. Si no habla, darle un lápiz y una hoja que diga qué le hace él, para saber con exactitud qué le hace”, le respondió, de acuerdo con los mensajes difundidos.

Rusmeiri sostuvo que ya había intentado conversar con la niña, pero que no logró avanzar por su reacción. “No quiero hacerle recordar esas cosas, yo lo intenté pero no pude más porque se puso a llorar. Por eso también quería llevarla a que le revisen, pero sé que llamarían a la Policía enseguida”, escribió.

Presunto asesino de Ana Lucía González, niña de 9 años hallada en una alcantarilla en el sur de Bogotá - crédito Fiscalía
Rusmeiri González expresó en los chats que tenía miedo de denunciar lo que ocurría antes de la muerte de Ana Lucía González - crédito Fiscalía

Uno de los apartados que será objeto de análisis por parte de los investigadores contiene una apreciación de Rusmeiri sobre la conducta que atribuía a Rojas Lárez frente a Ana Lucía.

“Yo siento más bien que la rabia de él es porque yo no le hago caso como tal y cuando ve a la niña trata de desquitarse con ella, pero delante de mí no se lo permito”, manifestó en el intercambio conocido por el diario.

La Fiscalía deberá establecer si las conversaciones fueron enviadas por las personas que aparecen en ellas, cuál fue el contexto de cada mensaje y si existen otros elementos que permitan corroborar las situaciones descritas.

Parte de las conversaciones no fue divulgada por los medios que conocieron el material, con el fin de preservar la intimidad y dignidad de la niña.

Rusmeiri relató que Ana Lucía le habló de una presunta agresión

Shenner José Rojas Lárez sigue privado de la libertad, no aceptó los cargos imputados y Medicina Legal deberá establecer las circunstancias de la muerte de Ana Lucía González - crédito Conducta Delictiva/YouTube

En una entrevista con el podcast Conducta Delictiva, Rusmeiri González relató que notó a su hermana “rarita” y que le insistió para que le explicara qué ocurría. “Decime la verdad. Decime la verdad”, recordó que le dijo.

Según su versión, Ana Lucía tardó en hablar. Rusmeiri afirmó que la abrazó y trató de transmitirle seguridad: “Confía en mí, yo te voy a cuidar”.

La mujer aseguró que la niña le relató una presunta agresión ocurrida en el baño y que, después de escucharla, rompió en llanto. Por protección de la menor, este medio omite los pasajes de contenido sexual explícito relatados durante la entrevista.

Rusmeiri sostuvo que Ana Lucía le pidió no contar lo ocurrido. “Pero no le vas a decir que yo te dije”, habría expresado la niña, según el relato de su hermana. González afirmó que Ana Lucía le explicó que temía una represalia en caso de que revelara lo sucedido.

“Yo estaba en el baño”, me dijo (Ana Lucía). “Ajá”, le dije. “¿Qué pasó?” “Yo estaba en el baño y él entró. Yo había orinado ya, yo ya iba a salir. Cuando yo abrí la puerta, él entró y me empujó pa’l baño y me sentó en la poseta”, le había dicho la niña a Rusmeiri.

“Y yo como que mi cabeza enseguida explotó y yo quería saber ya todo rápido. Me dice: “Ya, me mostró su cosa”. Y yo ahí fue cuando reventé en, en llantos, porque yo nunca imaginé que él fuera capaz de hacer algo así“, relató Rusmeiri.

Rojas Lárez permanece privado de la libertad y enfrenta una imputación por feminicidio agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravados. No aceptó los cargos, según la información judicial conocida hasta ahora.

La Fiscalía sostiene que el hombre habría trasladado a Ana Lucía desde Mosquera hasta Bogotá tras una discusión con Rusmeiri González. Medicina Legal deberá establecer las circunstancias de la muerte y determinar si existieron hechos de violencia sexual antes del fallecimiento.

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