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Luis Suárez y Yáser Asprilla fueron convocados a la selección Colombia y su llamado preocupa en Europa: “Buscamos soluciones”

Las citaciones de Yaser Asprilla y Luis Suárez inquietan a sus equipos antes de los ensayos ante México, Paraguay y Perú, con ausencias en España y un regreso contrarreloj a Portugal

El español Quique Álvarez habló sobre lo que representa no tener a los jugadores internacionales que llamaron para sus respectivas selecciones en la fecha FIFA-crédito Girona FC/YouTube
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La convocatoria de los delanteros Yáser Asprilla y Luis Suárez preocupa a sus clubes antes de los amistosos de la Selección Colombia contra México, Paraguay y Perú, previstos para el 26 de septiembre, el 2 y el 6 de octubre de 2026, respectivamente.

El primero se perderá dos partidos del Girona en la segunda división de españa, mientras el segundo podría llegar con el tiempo justo al duelo del Sporting Portugal contra Braga por la Primeira Liga de Portugal.

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En este contexto, tanto la prensa de Portugal con el caso de Suárez - Sporting Lisboa, y las declaraciones del técnico del Girona Quique Álvarez sobre la preocupación que le genera el llamado de sus jugadores por la fecha FIFA que se avecina.

La prensa portuguesa analizó lo que será la apretada agenda de los "Leones" de Lisboa para el mes de octubre, y con varios de sus jugadores convocados para la fecha FIFA que llegarían apenas de tiempo para los partidos del Sporting-crédito Record
La prensa portuguesa analizó lo que será la apretada agenda de los "Leones" de Lisboa para el mes de octubre, y con varios de sus jugadores convocados para la fecha FIFA que llegarían apenas de tiempo para los partidos del Sporting-crédito Record

En primer lugar, es importante recordar que Suárez acumula seis goles y una asistencia en siete partidos esta temporada, y en medio de su buen comienzo, pese a la tensa relación que tuvo con la hinchada

El diario portugués Record advirtió que el delantero disputará el amistoso contra Perú el 6 de octubre de 2026 y después afrontará el 9, de octubre a las 2:15 p.m. de Colombia, el partido de su club en Braga, con el desgaste del viaje y de su participación con la selección.

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Además de Suárez, el equipo dirigido por Rui Borges también tendrá a los uruguayos Maxi Araújo y Rodrigo Zalazar para los partidos de la “Celeste” ante Japón y Corea del Sur en territorio asiático:

“Con respecto al máximo goleador de los verdes y blancos, iniciará una gira por los Estados Unidos en Baltimore para jugar ante México, luego viajará a Nueva Jersey para el partido ante Paraguay, y terminará la gira en el amanecer portugués ante Perú en Miami. De esta forma, Sporting entra una auténtica carrera contra el tiempo y alquilará aviones directos a las capitales europeas cerca de Lisboa y Oporto, o dejan que todo siga su curso natural, arriesgándote a actuar con la cantera sin estos jugadores”.

El árbitro incluyó en el acta el gesto de Yaser Asprilla y el Comité de Disciplina aplicó una sanción de hasta 3.000 euros y amonestación-crédito @yaser_asprilla_10/Instagram
El árbitro incluyó en el acta el gesto de Yaser Asprilla y el Comité de Disciplina aplicó una sanción de hasta 3.000 euros y amonestación-crédito @yaser_asprilla_10/Instagram

Por otra parte, Yáser Asprilla suma cuatro goles en cinco encuentros con Girona, y sueña regresar a la máxima categoría de España para la temporada 2027-2028. En este contexto, la segunda división española continuará durante el parón internacional, por lo que el colombiano no estará ante Albacete ni Mallorca:

A raíz de esta situación, el técnico español Quique Álvarez dijo que el equipo deberá apoyarse en el resto de la plantilla y en los jugadores del filial para reducir el impacto de las ausencias en el trabajo colectivo de los catalanes.

“Es bueno que un equipo tenga internacionales porque demuestra su calidad, pero evidentemente es un problema porque la Segunda no se detiene. A partir de la semana que viene algunos jugadores se irán con sus selecciones, pero para eso está el resto de la plantilla y los jugadores del filial. Tenemos que buscar soluciones para minimizar el problema”.

Estos son los futbolistas convocados de la selección Colombia para la fecha FIFA

Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Arqueros:

  • Aldair Quintana — Independiente del Valle
  • Álvaro Montero — Boca Juniors
  • Kevin Mier — Cruz Azul

Defensas

  • Álvaro Angulo — Pumas UNAM
  • Daniel Muñoz — Nottingham Forest
  • Davinson Sánchez — Galatasaray
  • Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps
  • Jhon Lucumí — Juventus
  • Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo
  • Royer Caicedo — Cercle Brugge
  • Samuel Velásquez — Atlético Nacional

Mediocampista

  • Daniel Arcila — Club León
  • Gustavo Puerta — Olympiacos
  • Jaminton Campaz — Rosario Central
  • Jhon Arias — Palmeiras
  • Jhon Solís — Birmingham City
  • Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional
  • Kevin Castaño — Atlético Mineiro
  • Matías Orozco — CD Castellón
  • Richard Ríos — Al-Ittihad

Delanteros

  • Yáser Asprilla — Girona
  • Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama
  • Camilo Durán —Celtic
  • Kevin Viveros — Athletico Paranaense
  • Luis Javier Suárez — Sporting CP
  • Óscar Perea — Club América

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