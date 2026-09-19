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Mayra Ramírez, figura de la selección Colombia Femenina, sonó para el PSG, pero no llegaría al club: esto dijo la prensa francesa

La delantera del Chelsea de Inglaterra estuvo en el radar del cuadro dirigido por el técnico brasileño Paulo César

El Paris Saint-Germain descartó fichar a la delantera colombiana Mayra Ramírez antes del cierre del mercado-crédito Isabel Infantes/REUTERS
El Paris Saint-Germain descartó fichar a la delantera colombiana Mayra Ramírez antes del cierre del mercado-crédito Isabel Infantes/REUTERS
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El fútbol femenino a nivel internacional continúa moviéndose con el mercado de fichajes y las figuras de la selección Colombia Femenina son las principales protagonistas.

En este contexto, se conoció el 18 de septiembre de 2026 que el París Saint-Germain Femenino descartó a Mayra Ramírez como una de las opciones para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada. La delantera de la selección Colombia apareció entre las alternativas que evaluó el club francés, aunque la posibilidad no avanzó.

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La decisión deja a la atacante colombiana fuera de los planes del cuadro de París en este mercado, pese al interés que despertaba su perfil en Europa. Ramírez, una de las principales referencias ofensivas de Colombia, seguirá a la espera de definir su futuro deportivo.

Con el mercado cerrado, el Paris Saint-Germain no prevé realizar más incorporaciones durante este verano-crédito Isabel Infantes/REUTERS
Con el mercado cerrado, el Paris Saint-Germain no prevé realizar más incorporaciones durante este verano-crédito Isabel Infantes/REUTERS

Pese a las negociaciones con el Chelsea, según Le Parisien El acuerdo no llegó a concretarse con el equipo que apuesta a construir un nuevo proyecto deportivo en la liga gala, y contrarrestar el dominio del Olympique de Lyon y del París FC:

Ramírez permanece en Colombia por motivos personales, y mantiene contrato con el Chelsea hasta 2028. Con el mercado cerrado, el PSG no prevé realizar más incorporaciones durante este verano.

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El mismo medio informó también que el club parisino completó su plantilla con tres fichajes: la defensa serbia Andjela Krstic, la centrocampista noruega Emilie Osteras y la delantera francesa Naomie Feller. En lo que se refiere a las salidas, Ornella Graziani, de 19 años, se incorporará a la Juventus en calidad de cedida, según un comunicado difundido por el Paris Saint-Germain el 17 de septiembre de 2026.

Desde Francia se confirmó por parte de la prensa que el equipo parisino no irá por la atacante colombiana, además de ser confirmado por su entrenadora en el Chelsea-crédito Le Parisien
Desde Francia se confirmó por parte de la prensa que el equipo parisino no irá por la atacante colombiana, además de ser confirmado por su entrenadora en el Chelsea-crédito Le Parisien

La directora técnica del Chelsea confirmó la permanencia de Mayra Ramírez en el cuadro de Londres

La directora técnica del cuadro londinense confirmó que Mayra Ramírez se encuentra en Colombia por motivos personales-crédito imágenes en acción vía John Sibley/REUTERS
La directora técnica del cuadro londinense confirmó que Mayra Ramírez se encuentra en Colombia por motivos personales-crédito imágenes en acción vía John Sibley/REUTERS

Tras el interés del PSG, la entrenadora Sonia Bompastor confirmó que la goleadora de la selección Colombia seguirá en el Chelsea. La futbolista no estuvo disponible en los dos partidos iniciales de la Women’s Super League por razones personales, explicó la inglesa en rueda de prensa.

“Mayra está de vuelta en Colombia por razones personales. El club la está apoyando de la mejor manera posible y esperamos verla de regreso con el equipo y con el grupo pronto”.

El PSG seguía a Ramírez desde su etapa en Fortaleza y buscó ficharla, pero Chelsea impuso condiciones que dificultaron el acuerdo. La colombiana continuará al menos una temporada más en el equipo inglés, aunque todavía no hay fecha confirmada para su regreso tras una larga lesión.

Ramírez no jugará contra Birmingham City. Su posible reaparición en la Champions League ante Austria Wen dependerá de su recuperación y del poco tiempo hasta ese partido.

Colombia ya piensa en lo que será el Mundial de Brasil 2027

- crédito Conmebol
Mayra Ramírez es una de las principales cartas del equipo dirigido por Ángelo Marsiglia en el Mundial de 2027 que se jugará en territorio brasileño- crédito Conmebol

La Selección Colombia femenina afrontará una serie de amistosos durante las fechas FIFA de octubre y noviembre de 2026, como parte de su preparación para el Mundial de Brasil 2027, y en la cual se espera el llamado de Mayra Ramírez a la convocatoria.

El equipo dirigido por Angelo Marsiglia llegará a estos compromisos después de ganar la Liga de Naciones Femenina 2025-2026, resultado que le otorgó el primer cupo de la Confederación Sudamericana de Fútbol al Mundial. Colombia cerró ese torneo con una victoria por 4-3 ante Paraguay en Asunción. Además, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El primer desafío será ante Venezuela. Colombia disputará dos amistosos el 10 y el 13 de octubre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, en la Isla de Margarita. Será la primera convocatoria del plantel tras la consagración en la Liga de Naciones Femenina.

Luego, la “Tricolor” viajará a Australia para jugar otros dos amistosos en noviembre. La serie fue confirmada el 27 de agosto y marcará el segundo cruce entre ambos equipos. El primer partido se jugará el 28 de noviembre en el GIO Stadium Canberra, a las 3:30 a. m. (hora de Colombia). La sede del segundo encuentro, previsto también para noviembre, aún no es anunciada.

El antecedente más reciente entre Colombia y Australia se registró en la SheBelieves Cup de 2025, cuando el conjunto sudamericano se impuso por 2-1 con goles de Wendy Bonilla y Catalina Usme.

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