Revelan pruebas de vida de dos funcionarios del CTI secuestrados por el ELN desde 2025: piden a De la Espriella que “busque la manera de encontrar la paz”

Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López Estrada están secuestrados por el ELN desde mayo de 2025 - crédito Captura de video @JennyAngaritaG/X

Guardar

La guerrilla del ELN continúa con su accionar criminal en Colombia, esta vez con la práctica del secuestro, en especial de personas que llevan más de un año de cautiverio y a la espera de encontrar una solución con el Gobierno nacional para recuperar la libertad, como ocurre con dos funcionarios del CTI.

Los trabajadores de la Fiscalía aparecieron en un video como prueba de vida, en la que hablaron acerca de cómo ha sido su vida en los últimos meses bajo poder del grupo guerrillero, pero también para solicitarle al presidente Abelardo de la Espriella que los ayude.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el Gobierno dio la orden de no iniciar ni continuar ninguna mesa de negociación con grupos criminales ni organizaciones armadas en Colombia, con lo que acabó con la política de Paz Total que fue llevada a cabo por la administración de Gustavo Petro, pero que dejó muy pocos resultados.

Pruebas de vida de los secuestrados

El Frente de Guerra Oriental del ELN difundió este viernes 18 de septiembre nuevas pruebas de supervivencia de Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, dos agentes de protección y seguridad de la Fiscalía General de la Nación secuestrados desde el 8 de mayo de 2025 en Arauca, cuando ambos viajaban en una camioneta adscrita al CTI por la vía entre Fortul y Arauquita, y hombres armados los interceptaron en la vereda La Esmeralda.

PUBLICIDAD

Jesús Pacheco, agente de Protección y Seguridad, afirmó que lleva 27 años al servicio de la institución y aseguró que permanece cerca de 16 meses sin valoración de un médico especialista. Dijo que ha recibido algunos medicamentos durante el cautiverio, pero que tiene pendiente una intervención médica que no ha podido realizarse.

Jesús Pacheco es uno de los dos funcionarios de la Fiscalía que se encuentran en cautiverio desde mayo de 2025 - crédito @JennyAngaritaG/X

El funcionario también habló de su hijo, quien tenía cinco años cuando salió de su casa para cumplir una orden de trabajo. Según relató, el niño le pregunta a su madre cuándo regresará su padre. Pacheco pidió al Estado adelantar acciones para garantizar la vida, los derechos y la liberación de las personas secuestradas.

PUBLICIDAD

López Estrada solicitó al presidente buscar alternativas para avanzar hacia una salida al conflicto: “Quiero pedir al señor presidente de la República que busque la manera de encontrar la paz”. También pidió escuchar a los colombianos y continuar las gestiones para lograr su regreso a la libertad.

Rodrigo López pidió intervención del presidente Abelardo de la Espriella para recobrar la libertad después de más de un año en cautiverio - crédito @JennyAngaritaG/X

En otro momento, el funcionario envió mensajes a su hijo, su esposa, su madre, sus hermanos y los habitantes de Arauca. Mostró fotografías del cumpleaños y la graduación de su hijo, además de cartas recibidas durante el cautiverio, y afirmó: “Estoy pegado a la mano de Dios”.

Rechazo a los “juicios revolucionarios”

La Procuraduría General rechazó el secuestro en mayo de 2026 y cuestionó que el grupo armado pretendiera aplicar los denominados “juicios revolucionarios” a servidores de la Fiscalía.

PUBLICIDAD

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de López Estrada y Pacheco Oviedo mediante la Resolución 61/2026, adoptada el 8 de agosto. El organismo consideró que ambos enfrentaban una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable sobre sus derechos.

Rodrigo Antonio López, funcionario de la Fiscalía, es uno de los secuestrados del ELN - crédito Captura de video @JennyAngaritaG/X

La CIDH confirmó que los funcionarios permanecían retenidos desde mayo de 2025, cuando cumplían labores en Fortul. La decisión internacional fue mencionada por López Estrada en su nuevo mensaje para solicitar que organismos de derechos humanos examinen alternativas de una salida humanitaria.

Las imágenes divulgadas este 18 de septiembre no son las primeras que el ELN entrega sobre los dos agentes. La primera prueba de supervivencia se conoció en julio de 2025, dos meses después del secuestro, cuando ambos solicitaron la intervención del Gobierno, la Fiscalía y entidades humanitarias. El Frente de Guerra Oriental publicó otra grabación en julio de 2026, registrada el 10 de ese mes y divulgada varios días más tarde.

PUBLICIDAD