Colombia

Colombia se retiró de la demanda contra Israel que tramitó Sudáfrica ante la CIJ: así reaccionaron algunos líderes políticos

El ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, celebró la decisión y respaldó el nuevo curso que tomaron las relaciones diplomáticas con el gobierno de Abelardo de la Espriella

Los viajes de colombianos a Israel antes del 1 de septiembre de 2026 seguirán sujetos a la visa B/2 de visitante, con un costo de 107.000 pesos colombianos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
La administración de Abelardo de la Espriella dejó sin efecto el respaldo judicial que había expresado el Gobierno de Gustavo Petro en 2024 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
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Tras meses del anuncio oficial del canciller Omar Bula sobre la salida de Colombia como firmante de la demanda que Sudáfrica presentó contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en defensa de la causa palestina, se confirmó que el Gobierno nacional retiró al país de su adhesión a la intervención.

La novedad fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, quien agradeció la decisión atribuida al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

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Este es el mensaje oficial del canciller de Israel sobre la retirada de Colombia del trámite judicial - crédito @gidonsaar/X - @IsraelinCol/X
Este es el mensaje oficial del canciller de Israel sobre la retirada de Colombia del trámite judicial - crédito @gidonsaar/X - @IsraelinCol/X

“Agradezco a mi amigo, el presidente de Colombia, @ABDELAESPRIELLA, por el comunicado oficial de Colombia en el que retira su adhesión a la demanda falsa y maliciosa de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia”, escribió Sa’ar.

El funcionario israelí afirmó que la medida surgió tras una conversación que mantuvo el 15 de julio del año en curso con el canciller colombiano, Omar Bula, en Washington, Estados Unidos.

“El vínculo entre Israel y Colombia es más fuerte que nunca”, agregó el ministro de Relaciones Exteriores de Israel.

Canciller designado de Colombia se reunió con su homólogo de Israel
El canciller designado del Gobierno de Abelardo de la Espriella, Omar Bula, se reunió en Washington con su homólogo de Israel, Gideon Sa'ar, en el primer paso del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y este país - crédito @gidonsaar/X

La embajadora de Israel habló de una decisión “valiente y responsable”

La embajadora israelí en Colombia, Vivian Aisen, también celebró el anuncio. “Me uno a mi canciller, Gideon Sa’ar, para agradecer al Gobierno de Colombia por haber elegido el lado correcto de la historia y retirar su intervención en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia”, expresó.

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Aisen calificó la decisión como “valiente y responsable” y señaló que el Estado de Israel la valora “profundamente”.

El retiro supone un cambio respecto de la posición expuesta por el gobierno de Gustavo Petro desde enero de 2024. En aquel momento, Colombia respaldó la demanda de Sudáfrica y sostuvo que las acciones del gobierno israelí en Gaza configuraban “actos de genocidio”. Además, anunció que utilizaría los mecanismos procesales disponibles para acompañar el trámite ante la CIJ.

Embajadora de Israel en Colombia se unió a la celebración sobre la salida de Colombia de demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia - crédito @VivianAisen/X
Embajadora de Israel en Colombia se unió a la celebración sobre la salida de Colombia de demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia - crédito @VivianAisen/X

De hecho, el Gobierno Petro declaró en abril de 2026 que participaría con una intervención ante la Corte de La Haya en línea con la diligencia emprendida por el país africano “con el fin de coadyuvar con la demanda (...) y contribuir de una manera tangible a la defensa de la causa palestina en el escenario judicial internacional”.

Invocando el mecanismo previsto en el Artículo 63 del Estatuto de la Corte, vamos a presentar ante la Corte nuestra interpretación de las normas de la Convención contra el genocidio que Israel estaría ignorando con sus acciones militares en Gaza. El presidente Gustavo Petro y el Canciller (E), Luis Gilberto Murillo, han emitido instrucciones para que en los próximos días se deposite en la Corte una Declaración de Intervención de Colombia bajo el mencionado Artículo 63″, rezó un comunicado de la Presidencia de ese momento.

Gustavo Petro fue un defensor de la causa palestina durante su gobierno - crédito Fernando Vergara/AP
Gustavo Petro fue un defensor de la causa palestina durante su gobierno - crédito Fernando Vergara/AP

Con la salida de Colombia, el país da un nuevo paso en la reintegración diplomática con el Estado de Israel, en contraposición a la narrativa de Gustavo Petro, que tanto en discursos que pronunció en Colombia como ante la sociedad internacional condenó a Israel y la política de guerra del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

De hecho, el expresidente Petro aseguró que seguiría haciendo “un seguimiento cuidadoso de este proceso y, de ser necesario, se anunciarían en su debido momento las acciones judiciales concretas que se adelantarían como pasos adicionales a la demanda de Sudáfrica”.

Mientras tanto, el proceso iniciado por Sudáfrica sigue en curso. El gobierno sudafricano sigue acusando a Israel de incumplir la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, mientras que el Estado de Israel rechaza la acusación. La CIJ dictó medidas provisionales, pero todavía no emitió una decisión sobre el fondo del caso.

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