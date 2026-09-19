De la Espriella le puso tarea al vicepresidente, que lo representará en la Asamblea General de la ONU: “Se trata de hacer las cosas bien”

Con ocasión de su asistencia a la Asamblea General de la ONU, el presidente solicitó al vicepresidente José Manuel Restrepo que movilice capital desde Estados Unidos y otros países para invertir en Colombia - crédito @jrestrp/X

Guardar

El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo se reunieron para ultimar detalles antes de que este último viaje a Estados Unidos, donde representará al mandatario y a Colombia en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). La Semana de Alto Nivel se llevará a cabo entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026.

El jefe de Estado explicó que la visita de José Manuel Restrepo al país norteamericano tendrá un objetivo claro: movilizar capital desde allí y desde otros países, para poder invertirlo en Colombia. El vicepresidente indicó que se reunirá con personas del sector financiero para avanzar en la recolección de recursos para el país.

PUBLICIDAD

“El propósito es construir esa patria milagro desde el mundo también. Y eso se logra con inversión. Y eso, pues se va a conseguir a través de encuentros con organismos multilaterales, sobre todo con fondos de inversión, con el acercamiento a los actores más importantes, jefes de misión de otros países. Y allí llevaré sus palabras”, precisó Restrepo.

El Gobierno entrante, conformado por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, proyecta bajar el déficit fiscal al 4,5% en 2027, aunque el presupuesto es inflexible en cerca del 90% - crédito Catalina Olaya/Colprensa

De la Espriell reiteró que no participará en la Semana de Alto Nivel porque desde un inicio prometió que no saldría de Colombia. Por eso, el vicepresidente José Manuel Restrepo irá en su representación y leerá unas declaraciones que el presidente preparó.

PUBLICIDAD

“Él va a leer ante el pleno de la ONU unas palabras que seguramente van a generar un gran impacto, porque aquí no solamente se trata de hacer las cosas bien, sino también de generar conciencia. Y eso es lo que este Gobierno quiere lograr”, precisó el primer mandatario.

El vicepresidente Restrepo viajará a Estados Unidos con una delegación compuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, Ómar Bula; la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo; y el embajador permanente ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona.

Críticas por la ausencia del presidente en la Asamblea de la ONU

La Asamblea General de la ONU es un órgano de deliberación, adopción de políticas y representación integrado por 193 estados miembros - crédito Carlo Allegri/Reuters

La decisión del presidente Abelardo de la Espriella de no asistir a la Asamblea General de la ONU, que reúne a jefes de Estado y de Gobierno del mundo, generó indignación en el país político colombiano, sobre todo, entre la oposición. Algunos congresistas criticaron el hecho de que el mandatario haya optado por enviar al vicepresidente en su representación, puesto que el encuentro suele contar con la presencia de los mandatarios.

PUBLICIDAD

“El verdadero Presidente de Colombia a la sombra. Restrepo tiene funciones de ‘Superministro’ y será el primer Vicepresidente que históricamente desde 1946, asista y dé su discurso ante la ONU. No se trata únicamente de que Abelardo sea un impresentable a nivel internacional, se trata de quien maquina el rumbo y el destino de Colombia”, comentó el congresista Alejandro Ocampo en una publicación en su cuenta de X.

Alejandro Ocampo sostuvo que José Manuel Restrepo actuará como un “Superministro” y cuestionó que el vicepresidente pronuncie el discurso de Colombia ante la ONU - crédito Alejandro Ocampo/X

La senadora María José Pizarro se unió a los cuestionamientos por la ausencia de Abelardo de la Espriella en la asamblea. Aseguró que el vicepresidente Restrepo sería el “verdadero presidente” de Colombia y advirtió que estarían tratando de esconder al jefe de Estado a nivel internacional.

PUBLICIDAD

“Será el vicepresidente quien dialogue con los altos dignatarios del mundo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¡Impresentable!”, aseveró la congresista del Pacto Histórico en la red social.

María José Pizarro afirmó que José Manuel Restrepo expone una relación de poder dentro del Gobierno y cuestionó que asuma la vocería ante la ONU - crédito María José Pizarro/X

Detalles del encuentro de alto nivel entre dignatarios del mundo

La Asamblea General de la ONU es un órgano de deliberación, adopción de políticas y representación integrado por 193 estados miembros. Las reuniones de la asamblea se hacen anualmente, en sesiones ordinarias que se llevan a cabo de septiembre a diciembre.

De acuerdo con el sitio web oficial de la ONU, el tema general que se abordará este año es: “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”. Además, durante la Semana de Alto Nivel habrá distintos eventos orientados, entre otras cosas, a la acción climática, el derecho al desarrollo, el aumento del nivel del mar, la prevención, preparación y respuesta ante pandemias, y la eliminación total de las armas nucleares.

PUBLICIDAD