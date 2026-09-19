Colombia

Fue capturado el sospechoso del asesinato de la suegra del cantante Pipe Calderón: había salido de Panamá

Las autoridades lograron la detención del presunto asesino de María del Pilar Zea Cobo cuando aterrizó de un vuelo procedente de Panamá

La Policía de Panamá confirmó la captura de Andrés Felipe Arias, alias Chino Arias, principal sospechoso del asesinato de María del Pilar Zea Cobo - crédito @terrycultura / X
María del Pilar Zea Cobo, suegra de Pipe Calderón, fue asesinada en un centro comercial en Medellín - crédito @terrycultura / X
Guardar

Andrés Felipe Arias, alias Nea Arias o Chino Arias, fue capturado en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia, tras ser expulsado de Panamá, por el asesinato de María del Pilar Zea Cobo, suegra del cantante Pipe Calderón. El crimen ocurrió el 8 de mayo de 2025 en el sector de El Poblado, Medellín.

Arias había sido detenido en Panamá el 28 de julio de 2026, después de una investigación de un año realizada por la Dijín de la Policía Nacional y la Interpol, señaló El Tiempo. El presunto responsable del crimen no aceptó los cargos durante la audiencia ante el juez de control de garantías y las autoridades sostienen que huyó a Panamá después de matar a Zea.

PUBLICIDAD

Los expedientes del caso vinculan a la víctima con una investigación de la justicia de Estados Unidos iniciada en 2022, por presuntos nexos con el Clan del Golfo y un cargamento de más de una tonelada de cocaína incautado en Costa Rica. También señalan que la mujer habría sido informante de la DEA dentro de esa operación y, antes de su muerte, acumulaba deudas millonarias con organizaciones criminales, dijo el periódico.

La captura en Rionegro

“Nea Arias” arribó a Colombia en un vuelo procedente de Panamá, donde se ocultaba y había sido deportado, y fue detenido por una orden de captura relacionada con el homicidio agravado de María del Pilar Zea Cobo y el porte ilegal de armas.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de la Nación lo judicializó por su presunta responsabilidad en el crimen y le imputó homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, también agravado.

Captura Nea Arias
Este fue el momento en que alias Nea Arias fue detenido por la Policía, al ser sospechoso del crimen de la suegra de Pipe Calderón - crédito Policía Nacional

El detenido tenía una notificación roja de Interpol. Durante la verificación de antecedentes en el aeropuerto José María Córdova, los funcionarios de Migración detectaron sus requerimientos y alertaron a la Fiscalía; con él viajaban otros tres ciudadanos que también eran buscados por delitos como tráfico de estupefacientes y hurto calificado.

El encuentro en el parqueadero del Mall Del Este

María del Pilar Zea Cobo, conocida como “La Reina”, acudió al parqueadero del Mall Del Este para reunirse con Arias por un presunto negocio. Llegó en una camioneta Toyota TX Land Cruiser junto a su novio, el caballista y DJ Jhon Fredy Toro Hincapié.

La mujer le pidió a Toro que ingresara al centro comercial a comprar dos bebidas mientras ella conversaba con Arias. Cuando regresó al vehículo, Zea había recibido dos disparos en la cabeza y Arias ya no estaba en el lugar.

La mujer fue asesinada en un centro comercial en Medellín - crédito Google Maps
La mujer fue asesinada en un centro comercial en Medellín - crédito Google Maps

El asesinato adquirió notoriedad por el parentesco de la víctima con Pipe Calderón y por las indagaciones sobre sus presuntas conexiones con el narcotráfico internacional. Sobre esos señalamientos, se expresó: “Lo que se diga de más no es relevante, a ella ya nos la quitaron. Lo demás, que lo hagan las autoridades, lo que podemos hacer es honrar su memoria y recordarla con mucho cariño”.

“Me tocó todo, todo el proceso desde que ocurrió”

El cantante de música urbana Pipe Calderón habló una semana después del homicidio de su suegra a la revista Semana y afirmó que su prioridad es sostener a su esposa, María Paula Trujillo Zea, durante el duelo. El artista describió los días posteriores al crimen como una pesadilla.

Calderón contó que asumió las diligencias posteriores al homicidio porque su esposa quedó devastada: “Me tocó todo, todo el proceso desde que ocurrió, ir a Medellín, hacer todos los trámites: Medicina Legal, la Fiscalía, la funeraria, estar al frente porque mi esposa estaba que se moría”.

María del Pilar Zea fue atacada dentro de su camioneta en un estacionamiento de Medellín - crédito Redes sociales
María del Pilar Zea fue atacada dentro de su camioneta en un estacionamiento de Medellín - crédito Redes sociales

El cantante dijo que no conocen información adicional a la que ya circuló públicamente y cuestionó versiones difundidas sobre la víctima: “Dijeron demasiadas mentiras. Por ejemplo, que ella tenía 41 o 44 años, no, ella tenía 59, este año cumplía 60, incluso algunos medios publicaron una foto de otra mujer”.

Tampoco quiso profundizar sobre las relaciones con el narcotráfico que le atribuyen a su suegra. Para Calderón, el vínculo con Zea fue familiar y el duelo debe concentrarse en su recuerdo: “Lo que se diga de más no es relevante, a ella ya nos la quitaron. Lo demás, que lo hagan las autoridades, lo que podemos hacer es honrar su memoria y recordarla con mucho cariño”.

DJ Toro también atraviesa un momento de dolor tras el asesinato de su pareja. “Está muy mal, lo vi en el entierro, está destrozado, lo acompañamos en el dolor”, dijo Calderón sobre el hombre que estaba con Zea antes del ataque.

Temas Relacionados

Pipe CalderónPipe Calderón suegraNea AriasMaría del Pilar Zea CoboMedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

‘Papá Pitufo’ no podrá tener una cuenta para recibir su pensión: Tribunal de Cundinamarca revocó fallo que ordenaba su apertura

Diego Marín Buitrago, el “zar del contrabando”, aseguró que sus derechos a la igualdad, ‘habeas data’, petición, debido proceso, seguridad social fueron vulnerados, pero el tribunal le dio la razón al banco

‘Papá Pitufo’ no podrá tener una cuenta para recibir su pensión: Tribunal de Cundinamarca revocó fallo que ordenaba su apertura

Daniel Briceño se despachó contra Sandra Ramírez tras anuncio de sanciones contra el antiguo secretariado de las Farc: “Impunidad absoluta”

El congresista del Centro Democrático aseveró que las medidas son una posible “burla” contra las víctimas del grupo armado

Daniel Briceño se despachó contra Sandra Ramírez tras anuncio de sanciones contra el antiguo secretariado de las Farc: “Impunidad absoluta”

ELN presentó pruebas de vida de dos funcionarios de la Fiscalía secuestrados desde 2025: piden la intervención de Abelardo de la Espriella

Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López aparecieron en video para hablar de cómo ha sido su cautiverio a manos de la guerrilla

ELN presentó pruebas de vida de dos funcionarios de la Fiscalía secuestrados desde 2025: piden la intervención de Abelardo de la Espriella

Colombia se retiró de la demanda contra Israel que tramitó Sudáfrica ante la CIJ: así reaccionaron algunos líderes políticos

El ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, celebró la decisión y respaldó el nuevo curso que tomaron las relaciones diplomáticas con el gobierno de Abelardo de la Espriella

Colombia se retiró de la demanda contra Israel que tramitó Sudáfrica ante la CIJ: así reaccionaron algunos líderes políticos

De la Espriella le puso tarea al vicepresidente, que lo representará en la Asamblea General de la ONU: “Se trata de hacer las cosas bien”

El presidente se reunió con José Manuel Restrepo para ultimar detalles antes del viaje que hará a Estados Unidos. Ante la ONU y dignatarios del mundo, el vicepresidente leerá unas palabras del mandatario

De la Espriella le puso tarea al vicepresidente, que lo representará en la Asamblea General de la ONU: “Se trata de hacer las cosas bien”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Abelardo de la Espriella se hizo viral por romper el protocolo para cantar vallenato en La Guajira: quedó en video

Abelardo de la Espriella se hizo viral por romper el protocolo para cantar vallenato en La Guajira: quedó en video

Karina García respondió a Juanpis González y lo acusó de esconderse tras un personaje para insultarla: “Me parece de quinta”

Melanie Pavola se disculpó con Valentina Ferrer tras la ruptura con J Balvin y reavivó la polémica por rumores de infidelidad

Jamiroquai llega a Bogotá con su gira mundial y celebra 30 años de ‘Virtual Insanity’: este sería el setlist de la banda británica

Maluma y Shakira le apuestan al merengue en su nueva colaboración musical ‘Agua’: así se ve el videoclip

Deportes

ELN presentó pruebas de vida de dos funcionarios de la Fiscalía secuestrados desde 2025: piden la intervención de Abelardo de la Espriella

ELN presentó pruebas de vida de dos funcionarios de la Fiscalía secuestrados desde 2025: piden la intervención de Abelardo de la Espriella

Sebastián Montoya terminará su etapa en Fórmula 2 con Prema: cambiará de equipo para 2027

Así fue como se decidió el gol anulado de Internacional de Bogotá ante Atlético Nacional: el VAR estaba “dividido”

Millonarios sufre por Juan Guillermo Cuadrado y las lesiones: hay novedades para el partido ante Boyacá Chicó

Luis Díaz no brilló, pero el Bayern Múnich arrasó: hubo goleada 7-0 al Unión Berlín en la Bundesliga