Colombia

Un desafío de integración que está reuniendo a todo Mocoa y repartiendo millones en materiales para transformar sus barrios

Vecinos, jóvenes y familias dejan atrás diferencias para apostar por la creatividad y el trabajo conjunto en pruebas que impulsan nuevas oportunidades en la ciudad

El reto Mocoa Somos Todos reúne durante septiembre a barrios, veredas, organizaciones y colectivos de Mocoa, Putumayo, en una competencia de cuatro desafíos semanales.
El reto Mocoa Somos Todos reúne durante septiembre a barrios, veredas, organizaciones y colectivos de Mocoa, Putumayo, en una competencia de cuatro desafíos semanales.
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El reto Mocoa Somos Todos reúne durante septiembre a barrios, veredas, organizaciones y colectivos de Mocoa, Putumayo, en una competencia de cuatro desafíos semanales que combina integración comunitaria, deporte y cultura con $35 millones en premios para los territorios.

El “Reto Mocoa Somos Todos” es una iniciativa de la Corporación Putumayo Somos Todos y Libero Cobre que convoca a comunidades de Mocoa a participar en cuatro pruebas publicadas en Facebook. La clasificación se define por puntos y los tres primeros lugares recibirán $20 millones, $10 millones y $5 millones en materiales para transformar sus barrios y veredas.

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La mecánica contempla una prueba por semana y una tabla acumulada que entrega 100 puntos al primer lugar, 75 al segundo y 50 al tercero. La ciudadanía también participa con votaciones en redes sociales para escoger a sus favoritos.

La primera prueba ya concluyó y consistió en elegir “la foto más unida”, según explicó Alexánder López, director de la Corporación Putumayo Somos Todos. López precisó que el reto recibió más de 5.000 votos en pocos días y que Zona Verde Los Cocheros ganó con 1.360 apoyos.

La convocatoria se presenta como una opción para que vecinos, familias y amigos vuelvan a encontrarse durante septiembre. El planteamiento busca que las comunidades dejen a un lado diferencias puntuales y se organicen alrededor de un propósito común.

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Qué busca el reto en las comunidades de Mocoa

La iniciativa apunta a devolver protagonismo a barrios y veredas y a mostrar que el deporte, la cultura y los espacios sociales pueden servir como herramientas de integración y transformación.
La iniciativa apunta a devolver protagonismo a barrios y veredas y a mostrar que el deporte, la cultura y los espacios sociales pueden servir como herramientas de integración y transformación.

La iniciativa apunta a devolver protagonismo a barrios y veredas y a mostrar que el deporte, la cultura y los espacios sociales pueden servir como herramientas de integración y transformación. El proyecto también pone el acento en la creatividad, el talento y la capacidad de organización de las comunidades.

López señaló que al terminar septiembre los tres primeros lugares recibirán $20 millones, $10 millones y $5 millones “en materiales para transformar sus propios territorios”. La entrega, por tanto, no será en efectivo, sino en insumos para obras o mejoras comunitarias.

Thyana Álvarez, gerenta país de Libero Cobre, afirmó que “la iniciativa nació precisamente de las ideas de jóvenes de Mocoa y Putumayo que quieren dejar una huella y generar transformaciones; la apuesta es que sean las propias comunidades las protagonistas de los cambios que quieren ver en sus barrios y veredas”.

El reto también se sitúa en un escenario marcado por dificultades históricas en Putumayo. El texto de la convocatoria señala que numerosas comunidades del departamento han afrontado violencia, carencias y la necesidad de salir adelante con sus propios recursos.

El antecedente de inversión comunitaria en Mocoa

Antes de este nuevo desafío, la Corporación y Libero Cobre impulsaron la Polla Mundialista “Mocoa Vive el Mundial”. Esa actividad gratuita reunió a más de mil personas por encuentro en el Coliseo Las Américas.
Antes de este nuevo desafío, la Corporación y Libero Cobre impulsaron la Polla Mundialista “Mocoa Vive el Mundial”. Esa actividad gratuita reunió a más de mil personas por encuentro en el Coliseo Las Américas.

Antes de este nuevo desafío, la Corporación y Libero Cobre impulsaron la Polla Mundialista “Mocoa Vive el Mundial”. Esa actividad gratuita reunió a más de mil personas por encuentro en el Coliseo Las Américas y vinculó a 61 barrios y veredas.

Esa experiencia terminó en inversión comunitaria para tres sectores de Mocoa. Villa Docente recibió $20 millones en materiales, El Paujil obtuvo $10 millones y La Independencia, $5 millones.

El nuevo reto retoma esa experiencia y vuelve a llevar recursos a las comunidades mediante una competencia colectiva. La dinámica se mantiene: convertir una actividad de participación en mejoras concretas para los territorios.

La alianza que respalda la iniciativa en Putumayo

La Corporación Putumayo Somos Todos impulsa espacios de participación, oportunidades para jóvenes y visibilidad para las comunidades del departamento a través del deporte, la cultura, la educación y la acción comunitaria.
La Corporación Putumayo Somos Todos impulsa espacios de participación, oportunidades para jóvenes y visibilidad para las comunidades del departamento a través del deporte, la cultura, la educación y la acción comunitaria.

La Corporación Putumayo Somos Todos impulsa espacios de participación, oportunidades para jóvenes y visibilidad para las comunidades del departamento a través del deporte, la cultura, la educación y la acción comunitaria. En Mocoa, ese trabajo encontró respaldo en Libero Cobre, compañía con operación en el municipio.

Ese apoyo ha permitido fortalecer iniciativas gratuitas de impacto social en la capital de Putumayo. La articulación entre ambas organizaciones busca traducir las alianzas en oportunidades y en obras que permanezcan en las comunidades.

En un departamento donde numerosas comunidades siguen reclamando mayores oportunidades y presencia institucional, la iniciativa busca mostrar el efecto de llevar inversión y participación directamente a barrios y veredas. Septiembre será el siguiente paso de esa apuesta comunitaria en Mocoa.

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