Red de semaforización en la glorieta de la calle 63 en Bogotá iniciará desde el 20 de septiembre: habrá multas para quienes pasen con luz roja

La intervención en la glorieta de la calle 63 con carrera 50 incorporó conexión semafórica para peatones y ciclistas, obras civiles y nueva señalización horizontal y vertical - crédito Secretaría Secretaría de Movilidad

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La nueva semaforización de la glorieta de la calle 63 con carrera 50 comenzará a operar el domingo 20 de septiembre en Bogotá, con el objetivo de ordenar los ocho accesos vehiculares del punto y habilitar cruces más seguros para peatones y ciclistas. La intervención incluye botones rojos en los postes semafóricos para solicitar el paso en las salidas de la glorieta.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que la medida responde a los conflictos registrados en una intersección que conecta las localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero y Engativá. Entre 2023 y 2025, 19 personas resultaron lesionadas en siniestros viales graves en este sector, de acuerdo con la entidad.

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La operación incorporará una conexión semafórica para peatones y ciclistas en los costados oriental y sur de la glorieta. El proyecto también contempló obras civiles, ajustes en la vía e instalación de señalización horizontal y vertical.

La secretaria Distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, señaló que se harán pruebas y seguimiento una vez entre en funcionamiento el nuevo esquema: “Estaremos haciendo pilotos y monitoreando los efectos para que dé el mejor resultado para los vecinos de este barrio”.

Para la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, la nueva semaforización de la glorieta de la calle 63 con carrera 50 comenzará a operar el 20 de septiembre en Bogotá para ordenar ocho accesos vehiculares y mejorar los cruces - crédito Secretaría de Movilidad

Botones para solicitar el cruce peatonal

Los semáforos ubicados en las salidas de la glorieta tendrán un botón rojo instalado en los postes. Los peatones que necesiten cruzar deberán activarlo para que el sistema habilite el paso de forma segura, según la entidad Distrital de Movilidad.

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La intervención busca responder a la alta circulación de usuarios en un sector cercano al parque Simón Bolívar, el parque de los Novios, la Biblioteca Virgilio Barco y el Complejo Acuático. Esos destinos generan movimiento constante de personas, en especial durante fines de semana y jornadas recreativas.

En un día hábil, por esta glorieta transitan más de 3.500 ciclistas y 590 peatones. Los sábados, la cifra de peatones asciende a cerca de 760, de acuerdo con los datos divulgados por la entidad.

Ortiz afirmó que el cambio apunta a proteger a quienes se desplazan a pie y en bicicleta en un punto de alta demanda. “Estamos interviniendo un punto estratégico de la ciudad, por donde se movilizan diariamente miles de personas”, sostuvo.

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La semaforización de la glorieta responde a la alta circulación cerca del parque Simón Bolívar, el parque de los Novios, la Biblioteca Virgilio Barco y el Complejo Acuático - crédito Google Maps - Imagen Ilustrativa Infobae

La secretaría señaló que la nueva regulación no afectará los tiempos de viaje durante las horas de mayor demanda. El distrito evaluará la operación de los semáforos y aplicará ajustes de acuerdo con el comportamiento de la movilidad en la intersección.

Riesgos identificados en la glorieta

La decisión de semaforizar la glorieta se basó en estudios técnicos sobre los flujos de vehículos, bicicletas y peatones, así como en los antecedentes de siniestralidad y en solicitudes de residentes y usuarios habituales del corredor.

La entidad aplicó un sondeo a 270 personas que utilizan el sector, principalmente peatones y ciclistas. El 56% de los consultados consideró insuficiente el espacio disponible para estos dos grupos de usuarios.

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Además, el 68% indicó que había presenciado o vivido situaciones de riesgo o conflicto en la glorieta. Entre los factores señalados aparecen el exceso de velocidad, el estacionamiento indebido y la falta de pasos peatonales.

El exceso de velocidad fue mencionado por el 20% de los encuestados, mientras que el 17% apuntó al estacionamiento indebido y el 14% a los pocos cruces para peatones. Otro 27% identificó los tres problemas al mismo tiempo.

La Secretaría Distrital de Movilidad hará pruebas, pilotos y seguimiento al nuevo esquema de semaforización en Bogotá para ajustar su operación según la movilidad - crédito Google Maps/ Imagen Ilustrativa Infobae

Los antecedentes de seguridad vial también llevaron a la intervención. De las 19 personas lesionadas en siniestros graves entre 2023 y 2025, cinco eran ciclistas, una era peatón, siete eran motociclistas, dos viajaban como pasajeros y cuatro conducían vehículos.

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La dependencia indicó que la medida recoge solicitudes de habitantes de Nicolás de Federmán, Quirinal, El Rosario y Pablo VI, además de personas que cruzan frecuentemente por los alrededores de la calle 63 y la carrera 50.

La red semafórica y las reglas para los conductores

Bogotá cuenta con 1.745 semáforos distribuidos en sus localidades. Kennedy concentra la mayor cantidad, con 194, seguida por Suba, con 175; Chapinero, con 146; Teusaquillo, con 136, y Engativá, con 135.

Una red semafórica regula el derecho de paso de vehículos, bicicletas y peatones mediante indicaciones de luces roja, amarilla y verde, controladas por unidades electrónicas. En la nueva glorieta, esa regulación buscará separar los movimientos vehiculares de los cruces peatonales y ciclistas.

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La Secretaría Distrital de Movilidad pidió a los conductores atender la señalización y las indicaciones de los semáforos cuando comience la operación. Pasar con luz roja o amarilla corresponde a la infracción D04 y tiene una multa de $1.266.100 en 2026.

Entre 2023 y 2025, 19 personas resultaron lesionadas en siniestros viales graves en la glorieta, un antecedente que impulsó la intervención de la Secretaría Distrital de Movilidad - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

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