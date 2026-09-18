La MetOpera de Nueva York celebra veinte años en cines con una programación especial que podrá verse en Colombia

La programación especial de aniversario de MetOpera en cines llegará a Cine Colombia desde el sábado 19 de septiembre de 2026 con Veinte años del Met en cines e incluirá tres funciones en diferido y ocho transmisiones en directo de la temporada 2026-2027 de la Metropolitan Opera de Nueva York.

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La programación especial de aniversario de MetOpera en cines llegará a Cine Colombia desde el sábado 19 de septiembre de 2026 con Veinte años del Met en cines e incluirá tres funciones en diferido y ocho transmisiones en directo de la temporada 2026-2027 de la Metropolitan Opera de Nueva York.

El público en Colombia podrá ver desde el 19 de septiembre Veinte años del Met en cines, un especial presentado por Renée Fleming con más de 185 arias y momentos destacados de estas dos décadas. La celebración también incluirá funciones en diferido de Carmen, La flauta mágica y Tosca, además de ocho transmisiones en directo desde Nueva York entre octubre de 2026 y junio de 2027.

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La apertura de la conmemoración reunirá fragmentos de más de 185 producciones que han pasado por las pantallas en estos 20 años. El especial sumará apariciones de Lise Davidsen, Natalie Dessay, Joyce DiDonato, Elīna Garanča, Dmitri Hvorostovsky, Jonas Kaufmann, Peter Mattei, Matthew Polenzani, Nadine Sierra y la propia Fleming.

El proyecto nació en 2006 por iniciativa de Peter Gelb para acercar la ópera a nuevos públicos. En Colombia, las transmisiones cumplen además 17 años en las salas de Cine Colombia.

Las funciones especiales de aniversario

El público en Colombia podrá ver desde el 19 de septiembre Veinte años del Met en cines, un especial presentado por Renée Fleming con más de 185 arias y momentos destacados de estas dos décadas.

La cartelera conmemorativa en diferido empezará el 21 de noviembre de 2026 con Carmen, de Georges Bizet. Se trata de la producción de 2010 dirigida por Richard Eyre, con Elīna Garanča y Roberto Alagna.

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La siguiente función será La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, el 12 de diciembre de 2026. La producción de Julie Taymor contará con Piotr Buszewski como Tamino, Emily Pogorelc como Pamina y Rolando Villazón como Papageno.

El bloque especial cerrará el 8 de mayo de 2027 con Tosca, de Giacomo Puccini. La función tendrá dirección musical de Yannick Nézet-Séguin.

Ocho transmisiones en directo para la temporada 2026-2027

La temporada en directo comenzará el 3 de octubre de 2026 con Così fan tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart, en la producción de Phelim McDermott ambientada en un parque de diversiones de Coney Island en la década de 1950.

La temporada en directo comenzará el 3 de octubre de 2026 con Così fan tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart, en la producción de Phelim McDermott ambientada en un parque de diversiones de Coney Island en la década de 1950. El elenco incluirá a Federica Lombardi, Samantha Hankey, Ana María Martínez, Duke Kim, Andrey Zhilikhovsky y Gerald Finley, con dirección musical de Nimrod David Pfeffer.

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El calendario seguirá el 17 de octubre con Macbeth, de Giuseppe Verdi, en una nueva producción de Louisa Proske. Participarán Lise Davidsen y Quinn Kelsey, con Yannick Nézet-Séguin al frente de la orquesta del Met.

Después llegarán Samson et Dalila el 5 de diciembre, con Aigul Akhmetshina, Clay Hilley, Quinn Kelsey, Alfred Walker y Morris Robinson, bajo la dirección musical de Giacomo Sagripanti y en una producción de Darko Tresnjak. El 23 de enero de 2027 se verá La Fanciulla del West, de Giacomo Puccini, en una nueva producción de Richard Jones, con Vida Miknevičiūtė, SeokJong Baek y Christopher Maltman, y dirección musical de Keri-Lynn Wilson.

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La programación continuará el 20 de marzo de 2027 con Silent Night, de Kevin Puts, en su estreno como obra de la compañía.

La programación continuará el 20 de marzo de 2027 con Silent Night, de Kevin Puts, en su estreno como obra de la compañía. La puesta en escena será de James Robinson y la dirección musical estará a cargo de Dalia Stasevska, con Elza van den Heever, Ben Bliss y Rolando Villazón.

Luego se verán Manon el 3 de abril, con Nadine Sierra y Matthew Polenzani, dirección musical de Yves Abel y producción de Laurent Pelly. El 24 de abril llegará Otello, con Brian Jagde, Ailyn Pérez, Deborah Nansteel, Piotr Buszewski, Artur Ruciński y Vitalij Kowaljow, con dirección musical de Michele Mariotti y producción de Bartlett Sher.

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El cierre de la temporada en directo llegará el 5 de junio de 2027 con Parsifal, de Richard Wagner. El reparto reunirá a Piotr Beczała, Elīna Garanča, Peter Mattei, Ryan Speedo Green, Jongmin Park y Alfred Walker, con Nézet-Séguin en la dirección musical y François Girard en la puesta en escena.

Dos décadas de expansión de la ópera en las salas de cine

Las transmisiones de MetOpera Live in HD permiten seguir las funciones en alta definición y acceder a contenidos adicionales como entrevistas, visitas a la trasescena y materiales especiales desde la Metropolitan Opera de Nueva York.

Las transmisiones de MetOpera Live in HD permiten seguir las funciones en alta definición y acceder a contenidos adicionales como entrevistas, visitas a la trasescena y materiales especiales desde la Metropolitan Opera de Nueva York. La temporada 2026-2027 coincide además con los 20 años de Peter Gelb al frente de la institución.

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En estas dos décadas, el programa superó los 33 millones de entradas y extendió sus emisiones a más de 70 países.