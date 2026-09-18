Néstor Lorenzo compartió unas emotivas palabras sobre el inicio del nuevo proceso en la selección Colombia: “Que el sueño no duerma”

Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia masculina de mayores, dedicó estas emotivas palabras de cara al nuevo inicio del proceso para el equipo nacional - crédito @nestorglorenzo /Instagram

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Néstor Lorenzo inició una nueva etapa al frente de la selección Colombia. Este jueves 17 de septiembre de 2026, el entrenador anunció la primera convocatoria oficial tras la participación de la Tricolor en el Mundial 2026, torneo en el que el equipo quedó eliminado en los octavos de final ante Suiza, luego de una definición desde el punto penal.

Después de revelar la lista de futbolistas para los próximos amistosos, Lorenzo publicó un mensaje en sus redes sociales. El técnico invitó a los colombianos a mantener la ilusión y a “soñar en grande” con la selección.

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“Hoy tenemos un mensaje para ti”, dice el video difundido por el seleccionador. Luego, Lorenzo aparece en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y se dirige a los aficionados.

“Durante estos cuatro años recorrimos un camino lleno de alegrías, consolidando un proceso orientado al crecimiento”, comenzó diciendo el entrenador.

Néstor Lorenzo es el director técnico d ela selección Colombia desde julio de 2022 y su contrato actual va hasta medidados de 2030, según La FM - crédito Bernadett Szabo/Reuters

El regreso al Mundial y la final de la Copa América marcaron el proceso

La selección Colombia volvió a disputar un Mundial después de no clasificarse a Catar 2022. Además, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, el equipo jugó la final de la Copa América en 2024, 23 años después de su anterior presencia en esa instancia.

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Esos resultados forman parte de las alegrías a las que hizo referencia el entrenador en su mensaje. El proceso también incluyó victorias ante rivales históricos durante las Eliminatorias al Mundial 2026.

El 10 de junio de 2025, Colombia venció a Argentina por primera vez en 28 años en un partido válido por las clasificatorias. Antes, el 16 de noviembre de 2023, derrotó a Brasil por 2-1 en Barranquilla, su primera victoria frente a la Canarinha en la historia de las Eliminatorias.

“Paso a paso, fuimos mostrando la intención, respetando un estilo y buscando la excelencia, el único camino que nos lleve a competir con los mejores. Compromiso y entrega absoluta fueron nuestros lemas”, mencionó Lorenzo.

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La alusión de Juan Fernando Quintero a la identidad que respeta Néstor Lorenzo - crédito @WinSportsTV/X

Juan Fernando Quintero habló sobre la identidad de juego de la Tricolor

El técnico puso el foco en una identidad de juego que se sostuvo durante su ciclo. Sobre ese aspecto, Juan Fernando Quintero, uno de los futbolistas que ha formado parte de la selección bajo la conducción de Lorenzo, habló el pasado 2 de septiembre en Win Sports.

“Algo que yo siempre recalqué del profe es que conoce nuestra esencia e idiosincrasia, y él nunca ha traicionado el 10”, dijo el volante en ese momento. La declaración se relacionó con la intención de mantener una propuesta que prioriza el protagonismo con la pelota y el talento de los jugadores ofensivos

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El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, durante una rueda de prensa en la que dio a conocer la lista de jugadores que disputaran la triple fecha de amistosos en Bogotá - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Nestor Lorenzo destacó el respaldo de los aficionados colombianos

En su mensaje, Lorenzo también se refirió al vínculo entre el equipo y los hinchas. El seleccionador afirmó que el respaldo del público fue una fuente de motivación para los jugadores durante los últimos cuatro años.

“Descubrimos que la ilusión que despertamos en los hinchas es el motor que nos impulsa a dar más, a darlo todo de corazón. Por eso, estamos convencidos de que cada abrazo de gol, cada pelota disputada y cada vez que sonó el himno colombiano en la previa de los partidos nos dieron sensaciones inigualables, y eso no tiene precio”, expresó.

La presencia de aficionados colombianos fue uno de los aspectos que se destacaron durante el Mundial 2026. El director técnico Carlos Queiroz, exentrenador de la Tricolor y actual seleccionador de Ghana, se refirió a ese acompañamiento en declaraciones a El Colombiano.

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“Quiero felicitar al mejor jugador de Colombia: sus aficionados. El jugador número 12 jugó un partido muy importante desde el principio. Así es muy difícil para los jugadores jóvenes de Ghana aguantar la presión de los aficionados”, afirmó Queiroz.

Lorenzo cerró el video con un mensaje que apunta a sostener las expectativas después de la participación mundialista y del inicio de una nueva etapa competitiva.

“Vamos por más, que el sueño no duerma”, dijo el entrenador, antes de que la pieza audiovisual terminara con una arenga de fondo: “Colombia, Colombia, Colombia”.