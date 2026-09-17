Estos son los nuevos jugadores en la convocatoria de la selección Colombia: grandes sorpresas de Néstor Lorenzo

La selección Colombia probará nuevos jugadores en el inicio del proceso rumbo al Mundial 2030, con los tres amistosos en Estados Unidos - crédito Lee Smith/REUTERS

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La selección Colombia se volverá a reunir dos meses después de la eliminación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de iniciar un nuevo proceso de cara al certamen de 2030, para el que espera consolidar una plantilla competitiva, ganadora y con capacidad para llegar lejos.

En la convocatoria de Néstor Lorenzo se presentó al grupo de jugadores nuevos en el combinado nacional, quienes tendrán su oportunidad de mostrar su talento y experiencia para consolidarse en el equipo, pues la idea es que el entrenador avance con el recambio generacional.

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Cabe recordar que la selección Colombia tendrá tres amistosos en Estados Unidos contra México, el 26 de septiembre, después se verá con Paraguay, el 2 de octubre, y terminará la gira con Perú, el 6 de octubre, para terminar la primera concentración del timonel argentino en el proyecto rumbo a 2030.

La nueva generación en la selección Colombia

Después del Mundial 2026, la Federación Colombiana de Fútbol renovó al técnico Néstor Lorenzo para liderar el proceso de recambio generacional, el cual le dará una imagen no solo renovada, sino para mirar alternativas en el equipo y encontrar figuras que no eran vistas previamente.

Para eso, el técnico Néstor Lorenzo llamó a nueve jugadores debutantes en la selección Colombia, quienes por fin vivirán el honor de vestir la camiseta amarilla y ser tenidos en cuenta para estos tres amistosos, que servirán como escenario para que el cuerpo técnico analice lo que necesita en la nómina.

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Lista de convocados:

Aldair Quintana Álvaro Montero Kevin Mier Álvaro Angulo Daniel Muñoz Davinson Sánchez Edier Ocampo Jhon Lucumí Kevin Andrade Roger Caicedo Samuel Velásquez Daniel Arcila Gustavo Puerta Jáminton Campaz Jhon Arias Jhon Solís Juan Manuel Rengifo Kevin Castaño Matías Orozco Richard Ríos Yaser Asprilla Carlos Gómez Camilo Durán Kevin Viveros Luis Javier Suárez Óscar Perea

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