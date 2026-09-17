Colombia

Congresistas alertan que Tolima enfrenta recorte de $300.561 millones en el Presupuesto de 2027: piden al Gobierno revisar las partidas

La reducción planteada en el proyecto que estudian las comisiones económicas afecta varios sectores estratégicos para el departamento, entre ellos minas y energía, transporte, educación, vivienda, agricultura y vías terciarias

Fajos de billetes de 50.000 pesos colombianos organizados en la mesa con dos retratos circulares a los lados.
La discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 continúa en las comisiones económicas del Congreso -crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

La discusión sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 abrió un nuevo frente de tensión para Tolima. La propuesta que avanza en el Congreso contempla, según las cifras expuestas por representantes del departamento, una reducción de $300.561 millones frente a los recursos de 2026.

La disminución equivale a cerca del 17% y provocó reclamos desde sectores políticos de oposición y del propio partido de gobierno, durante el debate de las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara.

PUBLICIDAD

El representante Carlos Edward Osorio, del Centro Democrático, pidió revisar la asignación durante las próximas sesiones de debate de las comisiones. Para el legislador, el departamento atraviesa circunstancias que hacen especialmente sensible la reducción de recursos, entre ellas los incendios forestales, las dificultades de seguridad y la minería ilegal.

El representante Carlos Edward Osorio pidió al Gobierno reconsiderar las partidas asignadas al Tolima para el próximo año -crédito @CarlosEdward_O/X
El representante Carlos Edward Osorio pidió al Gobierno reconsiderar las partidas asignadas al Tolima para el próximo año -crédito @CarlosEdward_O/X

“Después de San Andrés, el Tolima es el más perjudicado. La bancada tolimense alzamos la mano con mucha preocupación porque consideramos que el departamento del Tolima, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo con ocasión de los incendios forestales y con tantas dificultades en materia de seguridad y minería ilegal, resultemos castigados”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Osorio cuestionó además la situación con una frase que resumió su preocupación durante el debate presupuestal: “No sé qué hicimos para que nos miren de esta manera”. Su intervención estuvo acompañada de un llamado a revisar las cifras antes de que concluya el trámite del proyecto de presupuesto.

Desde otra orilla política, el representante Marco Hincapié, del Pacto Histórico, presentó reparos similares y puso el foco en el impacto sectorial de la reducción. El congresista sostuvo que el ajuste alcanzaría áreas como transporte, cultura, educación, vivienda, trabajo, comercio, minas y energía, deporte y agricultura.

Una lupa magnifica una sección de una hoja de billetes de 50 mil pesos colombianos en una máquina de impresión, mostrando el rostro de Gabriel García Márquez.
Congresistas del Tolima cuestionaron durante las sesiones económicas la reducción de recursos prevista para el departamento en 2027 -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre los datos que expuso el congresista aparece una reducción del 60,27% para minas y energía. De acuerdo con sus cálculos, ese sector dejaría de recibir $141.341 millones destinados a infraestructura y dinamización energética en el departamento. La cifra convierte este rubro en uno de los principales puntos de preocupación dentro de la discusión.

Hincapié también señaló que para 2027 no aparecerían recursos destinados a agua y saneamiento básico, vías terciarias y recuperación integral de territorios afectados por el fenómeno de El Niño. Su argumento es que estas necesidades deberían ser consideradas al momento de definir la distribución territorial del presupuesto.

“Para 2027, Abelardo de la Espriella no le girará ni un peso a temas clave para el Tolima como el agua y saneamiento básico, las vías terciarias y la recuperación integral de los territorios afectados por el fenómeno de El Niño”, sostuvo Hincapié.

Bancada del Tolima pide revisar las asignaciones presupuestales

La controversia ocurre mientras el proyecto presupuestal continúa su trámite legislativo. La Cámara de Representantes tiene publicado el expediente del Presupuesto General de la Nación de 2027, dentro del cual figuran los documentos relacionados con la regionalización de los recursos y las ponencias correspondientes.

Marco Hincapié señaló que la disminución alcanzaría sectores como educación, transporte, agricultura, vivienda y minas y energía -crédito @marcoemiliohr/X
Marco Hincapié señaló que la disminución alcanzaría sectores como educación, transporte, agricultura, vivienda y minas y energía -crédito @marcoemiliohr/X

Para los congresistas que cuestionan la propuesta, el punto central está en la diferencia entre la asignación de 2026, cercana a $1,77 billones, y la proyectada para 2027. Esa variación, según las cifras presentadas en el Congreso, se traduce en una reducción de $300.561 millones para el departamento.

Hincapié calificó la disminución como un golpe especialmente preocupante ante la emergencia ambiental que enfrenta la región: “Abelardo de la Espriella no le está cumpliendo al Tolima. No sirvieron ni la reunión ni los aplausos de nuestros gobernantes. A pesar de los discursos, las cifras demuestran un abandono institucional, justo ahora que más de 50.000 hectáreas han sido arrasadas por incendios forestales”.

El representante del Pacto Histórico pidió que la bancada tolimense actúe de manera conjunta frente a la discusión: “Desde nuestra curul, levantamos la voz en contra de este recorte histórico para los recursos de nuestro departamento. Ahora, más que nunca, la bancada tolimense debería estar unida para evitar esta masacre fiscal”.

Temas Relacionados

Presupuesto General de la NaciónTolimaRecorte presupuesto TolimaCongreso de la RepublicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La MetOpera de Nueva York celebra veinte años en cines con una programación especial que podrá verse en Colombia

Desde este sábado 19 de septiembre, el público nacional podrá disfrutar fragmentos históricos, apariciones de artistas internacionales y sorpresas exclusivas en las salas de Cine Colombia

La MetOpera de Nueva York celebra veinte años en cines con una programación especial que podrá verse en Colombia

El coronel (r) Alfonso Plazas Vega fue declarado inocente en Estados Unidos por los hechos del Palacio de Justicia

El proceso civil buscaba establecer una eventual responsabilidad del exmilitar con presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante las operaciones militares de 1985

El coronel (r) Alfonso Plazas Vega fue declarado inocente en Estados Unidos por los hechos del Palacio de Justicia

Dos sismos en menos de diez minutos sacudieron a Chocó en la tarde del 17 de septiembre: reportaron temblores en Cali y el Valle del Cauca

Las reacciones en redes describieron un vaivén breve pero fuerte desde edificios y viviendas, con testimonios de personas asustadas y algunas evacuaciones en sectores de la capital vallecaucana

Dos sismos en menos de diez minutos sacudieron a Chocó en la tarde del 17 de septiembre: reportaron temblores en Cali y el Valle del Cauca

Red de semaforización en la glorieta de la calle 63 en Bogotá iniciará desde el 20 de septiembre: habrá multas para quienes pasen con luz roja

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, señaló que se harán pilotos y seguimiento para ajustar el funcionamiento de la regulación, mientras el distrito evalúa el comportamiento de la circulación en la intersección

Red de semaforización en la glorieta de la calle 63 en Bogotá iniciará desde el 20 de septiembre: habrá multas para quienes pasen con luz roja

El ministro Jaime Andrés Bernal pidió un debate sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, tras el caso de Ana Lucía González

El jefe de la cartera de Vivienda aseguró, como padre, que no se pueden seguir presentnado casos “tan aberrantes” como el de la pequeña que fue hallada sin vida en una alcantarilla en el sur de Bogotá

El ministro Jaime Andrés Bernal pidió un debate sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, tras el caso de Ana Lucía González
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Valentina Ferrer: así inició y terminó su historia de amor

J Balvin y Valentina Ferrer: así inició y terminó su historia de amor

Tras el anuncio de Valentina Ferrer, reviven las confesiones de J Balvin sobre la distancia que se formó entre la pareja durante el embarazo: “No podía con esa realidad”

Quién es La Divaza, el creador venezolano que peleará contra Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 5′

Westcol alertó de supuesto espionaje y filtración de su información privada en la red: “Se me prendió la cámara del PC sola”

Zion Hwang, el ‘influencer’ que le pidió la nacionalidad a Abelardo de la Espriella, aseguró que ha recibido amenazas de muerte: “Me están metiendo en política”

Deportes

Rafael Dudamel agradeció una pregunta inédita en 15 años tras el triunfo del Deportivo Cali y contó cómo las críticas golpean a sus hijos

Rafael Dudamel agradeció una pregunta inédita en 15 años tras el triunfo del Deportivo Cali y contó cómo las críticas golpean a sus hijos

Estos son los nuevos jugadores en la convocatoria de la selección Colombia: grandes sorpresas de Néstor Lorenzo

Cuáles son las bajas más sensibles en la convocatoria de la selección Colombia: James Rodríguez lidera el grupo de ausentes

Néstor Lorenzo convocó a estos 26 jugadores para los próximos partidos amistosos de Colombia y explicó la ausencia de Luis Díaz

Polonia vs. Colombia: la Tricolor ganó y clasificó a los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 con un gol al minuto 88