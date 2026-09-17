Congresistas alertan que Tolima enfrenta recorte de $300.561 millones en el Presupuesto de 2027: piden al Gobierno revisar las partidas

La discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 continúa en las comisiones económicas del Congreso -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La discusión sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 abrió un nuevo frente de tensión para Tolima. La propuesta que avanza en el Congreso contempla, según las cifras expuestas por representantes del departamento, una reducción de $300.561 millones frente a los recursos de 2026.

La disminución equivale a cerca del 17% y provocó reclamos desde sectores políticos de oposición y del propio partido de gobierno, durante el debate de las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara.

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El representante Carlos Edward Osorio, del Centro Democrático, pidió revisar la asignación durante las próximas sesiones de debate de las comisiones. Para el legislador, el departamento atraviesa circunstancias que hacen especialmente sensible la reducción de recursos, entre ellas los incendios forestales, las dificultades de seguridad y la minería ilegal.

El representante Carlos Edward Osorio pidió al Gobierno reconsiderar las partidas asignadas al Tolima para el próximo año -crédito @CarlosEdward_O/X

“Después de San Andrés, el Tolima es el más perjudicado. La bancada tolimense alzamos la mano con mucha preocupación porque consideramos que el departamento del Tolima, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo con ocasión de los incendios forestales y con tantas dificultades en materia de seguridad y minería ilegal, resultemos castigados”, sostuvo.

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Osorio cuestionó además la situación con una frase que resumió su preocupación durante el debate presupuestal: “No sé qué hicimos para que nos miren de esta manera”. Su intervención estuvo acompañada de un llamado a revisar las cifras antes de que concluya el trámite del proyecto de presupuesto.

Desde otra orilla política, el representante Marco Hincapié, del Pacto Histórico, presentó reparos similares y puso el foco en el impacto sectorial de la reducción. El congresista sostuvo que el ajuste alcanzaría áreas como transporte, cultura, educación, vivienda, trabajo, comercio, minas y energía, deporte y agricultura.

Congresistas del Tolima cuestionaron durante las sesiones económicas la reducción de recursos prevista para el departamento en 2027 -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre los datos que expuso el congresista aparece una reducción del 60,27% para minas y energía. De acuerdo con sus cálculos, ese sector dejaría de recibir $141.341 millones destinados a infraestructura y dinamización energética en el departamento. La cifra convierte este rubro en uno de los principales puntos de preocupación dentro de la discusión.

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Hincapié también señaló que para 2027 no aparecerían recursos destinados a agua y saneamiento básico, vías terciarias y recuperación integral de territorios afectados por el fenómeno de El Niño. Su argumento es que estas necesidades deberían ser consideradas al momento de definir la distribución territorial del presupuesto.

“Para 2027, Abelardo de la Espriella no le girará ni un peso a temas clave para el Tolima como el agua y saneamiento básico, las vías terciarias y la recuperación integral de los territorios afectados por el fenómeno de El Niño”, sostuvo Hincapié.

Bancada del Tolima pide revisar las asignaciones presupuestales

La controversia ocurre mientras el proyecto presupuestal continúa su trámite legislativo. La Cámara de Representantes tiene publicado el expediente del Presupuesto General de la Nación de 2027, dentro del cual figuran los documentos relacionados con la regionalización de los recursos y las ponencias correspondientes.

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Marco Hincapié señaló que la disminución alcanzaría sectores como educación, transporte, agricultura, vivienda y minas y energía -crédito @marcoemiliohr/X

Para los congresistas que cuestionan la propuesta, el punto central está en la diferencia entre la asignación de 2026, cercana a $1,77 billones, y la proyectada para 2027. Esa variación, según las cifras presentadas en el Congreso, se traduce en una reducción de $300.561 millones para el departamento.

Hincapié calificó la disminución como un golpe especialmente preocupante ante la emergencia ambiental que enfrenta la región: “Abelardo de la Espriella no le está cumpliendo al Tolima. No sirvieron ni la reunión ni los aplausos de nuestros gobernantes. A pesar de los discursos, las cifras demuestran un abandono institucional, justo ahora que más de 50.000 hectáreas han sido arrasadas por incendios forestales”.

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El representante del Pacto Histórico pidió que la bancada tolimense actúe de manera conjunta frente a la discusión: “Desde nuestra curul, levantamos la voz en contra de este recorte histórico para los recursos de nuestro departamento. Ahora, más que nunca, la bancada tolimense debería estar unida para evitar esta masacre fiscal”.