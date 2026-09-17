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Cuáles son las bajas más sensibles en la convocatoria de la selección Colombia: James Rodríguez lidera el grupo de ausentes

El volante es uno de algunos hombres que no hicieron parte del primer llamado del combinado nacional en el nuevo proceso rumbo al Mundial 2030

Son varios los jugadores que no entraron en convocatoria de la selección Colombia y dieron la sorpresa - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters
Son varios los jugadores que no entraron en convocatoria de la selección Colombia y dieron la sorpresa - crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters
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El técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, dio a conocer la lista de convocados de la Tricolor para los amistosos en Estados Unidos frente a México, Paraguay y Perú, entre septiembre y octubre de 2026, con el que iniciará el proceso para disputar la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

En la lista se dio la novedad de varias ausencias en el combinado nacional, como parte del recambio generacional para el nuevo proyecto del timonel argentino en este ciclo, pero también porque algunos hombres tomaron la decisión de dar un paso al costado con el combinado nacional.

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La idea de Lorenzo es analizar cuáles futbolistas le pueden ayudar para conformar la base con la que peleará nuevamente la clasificación a la Copa del Mundo, a la espera de conocerse el formato de las eliminatorias y también la Copa América 2028, de la que salió subcampeón en 2024.

Las bajas de la selección Colombia

El combinado nacional sufrió mucha presión en las últimas semanas para hacer un cambio radical en el equipo que venía usando desde las eliminatorias al Mundial 2026, la cual consolidó en la Copa América 2024, pero no tuvo el resultado esperado en la Copa de la FIFA porque se quedó en octavos de final.

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La selección Colombia sufrió 15 bajas en la nueva convocatoria, con respecto al grupo que fue al certamen en Estados Unidos, México y Canadá, y varias de ellas sorprendieron porque eran futbolistas de muchos años en la Tricolor y otros que, pese a su buen momento, no aparecieron en la lista.

Varios de esos hombres fueron señalados por la eliminación de la Tricolor frente a Suiza en Vancouver, por los octavos del Mundial 2026, ese es el caso del portero Camilo Vargas, que fue titular, así como el lateral izquierdo Johan Mojica, que actualmente pasó al Getafe de España.

Se destacan las renuncias de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes oficialmente se despidieron de la selección Colombia tras la Copa del Mundo, mientras que otros, debido a la edad, quedaron afuera, como el portero Vargas y David Ospina, que se encuentra en recuperación.

Finalmente, llama la atención la ausencia de hombres en buen momento como Jorge Carrascal, figura en Flamengo, y Juan Camilo “Cucho” Hernández, delantero del Real Betis, pero los cuales siguen en el radar del combinado nacional para las próximas convocatorias.

Las bajas en la selección Colombia:

Camilo Vargas

David Ospina

Yerry Mina

Willer Ditta

Santiago Arias

Johan Mojica

Déiver Machado

Jefferson Lerma

Juan Camilo Portilla

Jorge Carrascal

Juan Fernando Quintero

James Rodríguez

Juan Camilo “Cucho” Hernández

Luis Díaz

Jhon Córdoba

Lista de convocados:

  1. Aldair Quintana
  2. Álvaro Montero
  3. Kevin Mier
  4. Álvaro Angulo
  5. Daniel Muñoz
  6. Davinson Sánchez
  7. Edier Ocampo
  8. Jhon Lucumí
  9. Kevin Andrade
  10. Roger Caicedo
  11. Samuel Velásquez
  12. Daniel Arcila
  13. Gustavo Puerta
  14. Jáminton Campaz
  15. Jhon Arias
  16. Jhon Solís
  17. Juan Manuel Rengifo
  18. Kevin Castaño
  19. Matías Orozco
  20. Richard Ríos
  21. Yaser Asprilla
  22. Carlos Gómez
  23. Juan Camilo Durán
  24. Kevin Viveros
  25. Luis Javier Suárez
  26. Óscar Perea

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