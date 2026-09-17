Zion Hwang, el ‘influencer’ que le pidió la nacionalidad a Abelardo de la Espriella, aseguró que ha recibido amenazas de muerte: “Me están metiendo en política”

Zion Hwang denunció amenazas de muerte tras pedir la nacionalidad colombiana y agradecer al Gobierno - crédito @zionhwang_/ Instagram

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El creador de contenido surcoreano Zion Hwang aseguró que recibió amenazas de muerte después de agradecer públicamente al Gobierno colombiano y a la Cancillería por la orientación que recibió para una eventual solicitud de nacionalidad. El influenciador manifestó que algunos mensajes lo relacionan con posiciones políticas que, según dijo, no representa.

Hwang compartió su denuncia a través de redes sociales, donde habló de un mensaje directo que encontró al despertar. El creador de contenido no mostró en el fragmento divulgado la identidad de la persona que le escribió ni precisó el contenido completo de las amenazas, pero afirmó que la publicación le generó preocupación.

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“Hoy me levanté y leí ese DM y encontré como amenazas”, relató. El surcoreano explicó que los cuestionamientos aparecieron después de que hiciera público su interés de adquirir la ciudadanía colombiana y de que agradeciera la atención brindada por las autoridades. El creador de contenido rechazó que su petición tenga una intención partidista. “Me está metiendo como parte política, así, y yo: ‘Ey, ¿yo qué hice?’”, expresó. También insistió en que su solicitud parte del afecto que siente por el país, donde ha construido una parte de su vida y su actividad en redes sociales.

“Amo a Colombia y agradezco a Colombia. Quiero tanto a Colombia, por eso pedí la nacionalidad. No más, hice un video”, afirmó Hwang. Según dijo, después de la difusión de ese material comenzaron a circular noticias y publicaciones que lo ubicaban dentro de una discusión política.

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El caso ganó visibilidad luego de que el presidente Abelardo de la Espriella solicitara a la Cancillería atender la petición expuesta por Hwang. El creador de contenido acudió al Palacio de San Carlos, sede de esa cartera, donde recibió información sobre los requisitos, los pasos y las implicaciones jurídicas de un eventual proceso de naturalización.

La reunión no implicó la apertura formal de un trámite ni la entrega de la nacionalidad colombiana. La Cancillería indicó que revisó la situación migratoria del influenciador, un aspecto que resulta determinante para establecer si cumple las condiciones necesarias para presentar una solicitud. El procedimiento se rige por la Ley 2332 de 2023, que regula la naturalización en Colombia. La norma exige una evaluación individual de cada caso, con base en requisitos legales y en la condición migratoria de la persona interesada. Por ahora, Hwang recibió orientación administrativa y deberá decidir si formaliza su aspiración ante el Estado.

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Tras salir de la Cancillería, el creador de contenido agradeció la atención de los funcionarios y del presidente. “Señor presidente, muchas gracias por ver mi video. Dios le bendiga y lo quiero mucho. Me atendieron con todo gusto y me explicaron cómo es el paso de ser colombiano”, dijo entonces.

Hwang ha expresado en varias ocasiones su intención de permanecer de forma definitiva en Colombia. Durante sus declaraciones posteriores a la reunión, señaló que ha vivido en países como China y Estados Unidos, aunque afirmó que Colombia es el lugar en el que quiere establecer su proyecto de vida.

“Colombia me salvó la vida, Colombia me cambió todo”, manifestó al explicar las razones de su interés en obtener la nacionalidad. El viceministro de Asuntos Exteriores, Pedro Agustín Roa, participó en el encuentro y destacó el vínculo que el surcoreano ha construido con el país a través de sus contenidos.

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Luego de la orientación recibida en el Palacio de San Carlos, Hwang fue objeto de comentarios y publicaciones en redes sociales. En su denuncia más reciente, sostuvo que algunas de esas reacciones se transformaron en mensajes intimidatorios y en señalamientos sobre una supuesta cercanía política.

“Empezó a salir un montón de noticias y también con inteligencia artificial, saliendo que yo qué, que yo soy de allá, no soy de acá”, expresó. El creador de contenido no detalló a quiénes atribuye la circulación de esos mensajes ni informó si presentó una denuncia ante las autoridades por las amenazas que aseguró haber recibido.

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Hasta el momento, la Cancillería no ha anunciado nuevas decisiones sobre el proceso de nacionalidad de Hwang. Si presenta una solicitud formal, su caso deberá pasar por las verificaciones previstas en la legislación colombiana antes de que el Estado adopte una determinación.