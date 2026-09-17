Esta es la convocatoria de la selección Colombia para los próximos partidos amistosos: la primera después de la renuncia de James Rodríguez

Néstor Lorenzo, el director técnico del equipo, dio a conocer la nueva convocatoria de la selección Colombia masculina de mayores.
El entrenador argentino presentó los 26 nombres que defenderán la camiseta de la Tricolor en los partidos ante México, el 26 de septiembre de 2026 a las 8:00 p. m., hora colombiana; Paraguay, el 2 de octubre a partir de las 7:00 p. m.; y Perú, el 6 del mismo mes a las 6:45 p. m. Todos los encuentros se jugarán en territorio estadounidense.
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Los jugadores convocados son los siguientes:
Arqueros:
- Aldair Quintana — Independiente del Valle
- Álvaro Montero — Boca Juniors
- Kevin Mier — Cruz Azul
Defensas
- Álvaro Angulo — Pumas UNAM
- Daniel Muñoz — Nottingham Forest
- Davinson Sánchez — Galatasaray
- Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps
- Jhon Lucumí — Juventus
- Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo
- Royer Caicedo — Cercle Brugge
- Samuel Velásquez — Atlético Nacional
Mediocampistas
- Daniel Arcila — Club León
- Gustavo Puerta — Olympiacos
- Jaminton Campaz — Rosario Central
- Jhon Arias — Palmeiras
- Jhon Solís — Birmingham City
- Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional
- Kevin Castaño — Atlético Mineiro
- Matías Orozco — CD Castellón
- Richard Ríos — Al-Ittihad
Delanteros
- Yáser Asprilla — Girona
- Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama
- Jhon Jáder Durán — Benfica
- Kevin Viveros — Athletico Paranaense
- Luis Javier Suárez — Sporting CP
- Óscar Perea — Club América
- Álvaro Montero — Boca Juniors
- Kevin Mier — Cruz Azul
Noticia en desarrollo...
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