Esta es la convocatoria de la selección Colombia para los próximos partidos amistosos: la primera después de la renuncia de James Rodríguez

Él es Néstor Lorenzo, el director técnico de la selección Colombia masculina de mayores - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

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Néstor Lorenzo, el director técnico del equipo, dio a conocer la nueva convocatoria de la selección Colombia masculina de mayores.

El entrenador argentino presentó los 26 nombres que defenderán la camiseta de la Tricolor en los partidos ante México, el 26 de septiembre de 2026 a las 8:00 p. m., hora colombiana; Paraguay, el 2 de octubre a partir de las 7:00 p. m.; y Perú, el 6 del mismo mes a las 6:45 p. m. Todos los encuentros se jugarán en territorio estadounidense.

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Los jugadores convocados son los siguientes:

Arqueros:

Aldair Quintana — Independiente del Valle

Álvaro Montero — Boca Juniors

Kevin Mier — Cruz Azul

Defensas

Álvaro Angulo — Pumas UNAM

Daniel Muñoz — Nottingham Forest

Davinson Sánchez — Galatasaray

Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps

Jhon Lucumí — Juventus

Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo

Royer Caicedo — Cercle Brugge

Samuel Velásquez — Atlético Nacional

Mediocampistas

Daniel Arcila — Club León

Gustavo Puerta — Olympiacos

Jaminton Campaz — Rosario Central

Jhon Arias — Palmeiras

Jhon Solís — Birmingham City

Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional

Kevin Castaño — Atlético Mineiro

Matías Orozco — CD Castellón

Richard Ríos — Al-Ittihad

Delanteros

Yáser Asprilla — Girona

Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama

Jhon Jáder Durán — Benfica

Kevin Viveros — Athletico Paranaense

Luis Javier Suárez — Sporting CP

Óscar Perea — Club América

Álvaro Montero — Boca Juniors

Kevin Mier — Cruz Azul

Cómo se había conocido en días anteriores por versiones de la prensa, en el segundo ciclo de Néstor Lorenzo, la Tricolor jugará ante México, Paraguay y Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol

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