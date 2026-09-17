Rafael Dudamel agradeció una pregunta inédita en 15 años tras el triunfo del Deportivo Cali y contó cómo las críticas golpean a sus hijos

Fernando Arboleda, periodista colombiano, le hizo esta pregunta al entrenador del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, y él lo agradeció - crédito Deportivo Cali

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Rafael Dudamel, director técnico del Deportivo Cali, recibió una consulta distinta durante la rueda de prensa del jueves 17 de septiembre de 2026, posterior a la victoria 2-1 del cuadro Azucarero como visitante ante Once Caldas por la décima fecha de la Liga BetPlay II de 2026.

Fernando Arboleda, periodista de Ambición Futbolera, preguntó por el estado personal del técnico en medio de las críticas que enfrentó durante la racha sin resultados del equipo: “Empiezan las voces de ‘¿cuándo se va?’, ‘¡que renuncie!’, ‘le quedó grande’. Usted tiene una familia muy bonita, lo que hemos podido ver. ¿Cómo blindar a la familia, a los hijos? ¿Cómo está usted, profe, ahora que ya empiezan los resultados, ahora después de Once Caldas, si Dios quiere, positivos?”.

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La respuesta del entrenador se alejó de los aspectos tácticos y del análisis del próximo partido. Dudamel agradeció que la pregunta se centrara en su condición como padre y como integrante de una familia, un tema que, según dijo, no había surgido en sus comparecencias ante la prensa durante su carrera.

Rafael Dudamel asumió como director técnico del Deportivo Cali, el pasado marzo de 2026 - crédito Bernardo Peña

“De verdad, muchas gracias. Primera vez en mis 15 años de carrera que un periodista me pregunta sobre el ser humano y no el entrenador. Muchas gracias”, respondió el técnico del conjunto vallecaucano.

Dudamel asumió nuevamente el equipo caleño el 9 de marzo de 2026, luego de que dirigió al club entre septiembre de 2021 y julio de 2022, ciclo en el que ganó la Liga BetPlay II de 2021. En su actual etapa, el equipo atravesó un comienzo irregular en el segundo semestre, con cuestionamientos alrededor de su continuidad y de la respuesta futbolística del plantel.

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A esta altura, Dudamel acumula 22 partidos al frente del equipo caleño, con un saldo de 11 victorias, seis empates y cinco derrotas, en esta segunda etapa como entrenador del Cali.

Deportivo Cali viene de imponerse 2-1 ante Once Caldas en el fútbol profesional colombiano - crédito @deportivocalioficial/Instagram

El técnico del Deportivo Cali confesó cómo se siente de que el equipo regresara a zona de clasificación

El triunfo del lunes 15 de septiembre en Manizales permitió que Deportivo Cali llegara a 12 puntos y se ubicara en el octavo puesto de la tabla, dentro del grupo de los ocho equipos que accederían a los cuadrangulares semifinales. El cuadro Azucarero también venía de empatar 1-1 ante Millonarios en Bogotá, por lo que encadenó dos resultados como visitante antes de la conferencia de prensa.

La recuperación llegó después de resultados que habían instalado dudas sobre el proceso. En las primeras fechas del torneo, el Cali venció a Jaguares y a Deportivo Pasto, empató ante Internacional de Bogotá y Atlético Bucaramanga, y perdió contra Independiente Medellín y Atlético Nacional. El 2-1 frente a Once Caldas, por tanto, fue una respuesta en un momento en el que Dudamel reconoció que el grupo debía convivir con la presión.

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“Digamos que he estado tranquilo, ya entendiendo de qué se trata la carrera. Uno, conociendo el lugar en el que está, entiende y aprende cómo convivir con el elogio y la crítica, y con momentos de tensión, en algunos momentos desmedidos, pero respetables”, explicó el técnico durante la rueda de prensa.

El periodista aludió a los rumores sobre una eventual salida o renuncia del venezolano y mencionó que, cuando no aparecían los resultados, también se discutía si el cargo le había quedado grande. Dudamel no profundizó en esos cuestionamientos, pero sí describió el efecto que los marcadores tienen en sus hijos Rafael, de 11 años, y Salvador, de 8.

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“Algún día llegan contentos porque todos sus amiguitos quieren jugar con ellos porque ganamos, o algún día llegan tristes porque: ‘Papá, me dijeron que tú eres mal entrenador’”, contó el líder técnico, que señaló que busca enseñarles a convivir con la adversidad.

Rafael Dudamel dirigiendo a Necaxa de México en el segundo semestre de 2023 - crédito Isaac Esquivel/EFE

Dudamel recordó cómo tuvo que explicarles a sus hijos su salida de Necaxa después de una racha sin victorias

El técnico vinculó esa enseñanza con su salida del Necaxa, club mexicano que lo destituyó el 28 de agosto de 2023. Dudamel dirigió ocho partidos en ese ciclo, sin triunfos: acumuló dos empates y seis derrotas, entre encuentros de la Liga MX y la Leagues Cup. En el Apertura 2023, los Rayos registraron dos igualdades y cuatro caídas en seis jornadas, resultados que dejaron al equipo en el fondo de la clasificación.

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Dudamel relató que, tras perder el cargo, debió hablar con sus hijos sobre la situación. “Te voy a contar una intimidad: cuando me despidieron de Necaxa, la primera conversación, nos sentamos a conversar y entonces les dije: ‘No me trajeron los jugadores, no estoy contento, nos tenemos que regresar’”.

“Yo dije: ‘¿Por qué mentirles?’ No, no, no. Los hijos tienen que aprender que en la vida no todo es a partir del triunfo”, explicó y reveló que cambió todo en su relación familiar cuando les dijo: “La verdad, no ganamos, me despidieron y nos tenemos que regresar a casa”.

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El venezolano sostuvo que la derrota, la adversidad y los objetivos incumplidos forman parte de la formación de sus hijos y del trabajo con el plantel: “No puedes dejar de trabajar y de confiar en ti”.