Colombia

El coronel (r) Alfonso Plazas Vega fue declarado inocente en Estados Unidos por los hechos del Palacio de Justicia

El proceso civil buscaba establecer una eventual responsabilidad del exmilitar con presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante las operaciones militares de 1985

- crédito Diego Pineda/Colprensa
El coronel en retiro Alfonso Plazas Vega fue declarado inocente este jueves en Estados Unidos dentro de un proceso civil relacionado con los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia de Bogotá - crédito Diego Pineda/Colprensa
Guardar

El coronel en retiro del Ejército Nacional Alfonso Plazas Vega fue declarado inocente en un proceso civil que se adelantaba en su contra en los Estados Unidos. La decisión fue tomada de manera unánime este jueves 17 de septiembre de 2026 por un jurado federal estadounidense tras una deliberación que se extendió por más de tres horas y dos semanas de juicio.

Un jurado federal del Tribunal del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos, resolvió declarar inocente ante una demanda interpuesta por familiares de víctimas de los hechos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá. La acción legal buscaba establecer responsabilidades civiles sobre el oficial retirado por las acciones operativas ejecutadas en noviembre de 1985, por los delitos de tortura y violaciones de derechos humanos.

PUBLICIDAD

El litigio internacional tuvo como origen una demanda interpuesta por la viuda y tres de las hijas del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, que contaron con la representación y asistencia legal de la organización internacional Center for Justice and Accountability (CJA).

El proceso en Estados Unidos buscaba establecer una eventual responsabilidad civil de Plazas Vega por la muerte de Carlos Horacio Urán, durante la toma y retoma del Palacio de Justicia - crédito Colprensa
El proceso en Estados Unidos buscaba establecer una eventual responsabilidad civil de Plazas Vega por la muerte de Carlos Horacio Urán, durante la toma y retoma del Palacio de Justicia - crédito Colprensa

El proceso civil por la muerte de Carlos Horacio Urán

La acción judicial buscaba establecer la responsabilidad patrimonial del oficial retirado por los cargos de ejecución extrajudicial y tortura. La parte demandante intentaba demostrar que el entonces comandante de la Escuela de Caballería tuvo participación en la custodia y posterior muerte del magistrado Urán, de quien se sostenía que había salido con vida de la edificación bajo control militar antes de que su cuerpo apareciera en la morgue.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que el caso de Carlos Horacio Urán se convirtió en uno de los principales expedientes sobre la retoma del Palacio de Justicia —cuando la entonces guerrilla del M-19 entró al establecimiento con armas y a la fuerza— porque un video mostró al magistrado saliendo con vida del edificio y posteriormente fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza.

A esto se sumaron peritajes forenses y testimonios que lo ubicaron en la Casa del Florero, donde fueron llevados algunos sobrevivientes durante la operación por parte de la Fuerza Militar.

Carlos Horacio Urán
La demanda civil fue presentada por familiares del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, fallecido durante los hechos del Palacio de Justicia - crédito carloshoraciouran.org

El juicio desarrollado en territorio estadounidense no correspondió a un proceso penal para encarcelar al procesado, sino a un recurso de naturaleza civil.

El proceso contra Alfonso Plazas Vega en Miami, Estados Unidos

La demanda se interpuso amparada en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura de 1991 (Tvpa, por sus siglas en inglés), una norma federal que permite a los tribunales de ese país juzgar a residentes en su territorio por violaciones a los derechos humanos cometidas en el extranjero bajo el argumento de la falta de seguridad jurídica en los países de origen.

Durante las sesiones en la corte de Miami, el jurado escuchó los testimonios de sobrevivientes, periodistas, familiares, exintegrantes de organismos de seguridad del Estado y las declaraciones del propio Plazas Vega.

La representación legal del coronel en retiro sostuvo que no existían pruebas directas que relacionaran al oficial con la tortura o la muerte del funcionario judicial, logrando desestimar las pretensiones de las demandantes.

Primer plano de una balanza de la justicia dorada sobre un escritorio de madera, con pilas de documentos y la bandera de Estados Unidos al fondo.
El jurado federal escuchó durante dos semanas los argumentos y testimonios relacionados con los hechos ocurridos en noviembre de 1985 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras la lectura del fallo absolutorio, Camilo Plazas, hijo del exmilitar, cuestionó la utilización de la ley norteamericana en el caso de su padre, por lo que dijo a la revista Semana: “Esa ley está creada para brindar seguridad jurídica en países con dictaduras y personas que se enriquecen alrededor de torturas y de asesinatos extrajudiciales”.

“Esta ley se creó para esa gente, pues no pueden venir aquí a intentar escudarse o esconderse, algo que no tiene nada que ver con mi papá, que salió del país cuando fue absuelto por problemas de seguridad muy graves”, afirmó Camilo Plazas.

La demanda en el estado de la Florida representaba el último proceso judicial abierto en el exterior contra el oficial por los acontecimientos del Palacio de Justicia. En Colombia, Plazas Vega ya había sido absuelto de cargos penales por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Con esta decisión del jurado en los Estados Unidos, el coronel en retiro queda absuelto de la reclamación económica y librado de cualquier responsabilidad civil frente a los tribunales norteamericanos por este caso.

Temas Relacionados

Alfonso Plazas Vegacoronel (r) Alfonso Plazas VegaEstados UnidosPalacio de JusticiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lina Garrido anunció denuncias por manejo de $7 billones en la ANT y cuestionó resultados de la administración Petro

La directora de la Agencia Nacional de Tierras aseguró que está en marcha una auditoría forense que revisa las compras de predios y la contratación de servicios, mientras prepara el traslado de los hallazgos a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría

Lina Garrido anunció denuncias por manejo de $7 billones en la ANT y cuestionó resultados de la administración Petro

Exministro de Salud cuestionó a Ana María Vesga por aumento de la UPC que proyectó para 2027: “¿Dónde quedó la “voluntad política?”

Guillermo Jaramillo, ex jefe de la cartera, criticó a la nueva ministra por indicar que el incremento de la Unidad de Pago por Capitación debería ser de entre el 12% y el 12%. Dos años antes, afirmó que la UPC debía superar el 15%

Exministro de Salud cuestionó a Ana María Vesga por aumento de la UPC que proyectó para 2027: “¿Dónde quedó la “voluntad política?”

Enrique Gómez presentó proposiciones para reducir el presupuesto de la JEP en $100.000 millones: “Es una necesidad sentida”

El presidente de la Comisión Primera Constitucional del Senado indicó que esos recursos deben ir al Consejo Superior de la Judicatura

Enrique Gómez presentó proposiciones para reducir el presupuesto de la JEP en $100.000 millones: “Es una necesidad sentida”

La amenaza que habría hecho el presunto responsable de la muerte de Ana Lucía González a su hermana, quien era su pareja: “Yo acabo con tu familia”

La familia de la menor venezolana espera los resultados de ADN de Medicina Legal para recibir el cuerpo y trasladarlo al estado Zulia, en Venezuela, mientras la Fiscalía reúne elementos para establecer qué ocurrió antes y después de su desaparición

La amenaza que habría hecho el presunto responsable de la muerte de Ana Lucía González a su hermana, quien era su pareja: “Yo acabo con tu familia”

Un desafío de integración que está reuniendo a todo Mocoa y repartiendo millones en materiales para transformar sus barrios

Vecinos, jóvenes y familias dejan atrás diferencias para apostar por la creatividad y el trabajo conjunto en pruebas que impulsan nuevas oportunidades en la ciudad

Un desafío de integración que está reuniendo a todo Mocoa y repartiendo millones en materiales para transformar sus barrios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

J Balvin y Valentina Ferrer: así inició y terminó su historia de amor

J Balvin y Valentina Ferrer: así inició y terminó su historia de amor

Tras el anuncio de Valentina Ferrer, reviven las confesiones de J Balvin sobre la distancia que se formó entre la pareja durante el embarazo: “No podía con esa realidad”

Quién es La Divaza, el creador venezolano que peleará contra Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 5′

Westcol alertó de supuesto espionaje y filtración de su información privada en la red: “Se me prendió la cámara del PC sola”

Zion Hwang, el ‘influencer’ que le pidió la nacionalidad a Abelardo de la Espriella, aseguró que ha recibido amenazas de muerte: “Me están metiendo en política”

Deportes

Néstor Lorenzo compartió unas emotivas palabras sobre el inicio del nuevo proceso en la selección Colombia: “Que el sueño no duerma”

Néstor Lorenzo compartió unas emotivas palabras sobre el inicio del nuevo proceso en la selección Colombia: “Que el sueño no duerma”

Rafael Dudamel agradeció una pregunta inédita en 15 años tras el triunfo del Deportivo Cali y contó cómo las críticas golpean a sus hijos

Estos son los nuevos jugadores en la convocatoria de la selección Colombia: grandes sorpresas de Néstor Lorenzo

Cuáles son las bajas más sensibles en la convocatoria de la selección Colombia: James Rodríguez lidera el grupo de ausentes

Néstor Lorenzo convocó a estos 26 jugadores para los próximos partidos amistosos de Colombia y explicó la ausencia de Luis Díaz