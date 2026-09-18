Colombia

Dos sismos en menos de diez minutos sacudieron a Chocó en la tarde del 17 de septiembre: reportaron temblores en Cali y el Valle del Cauca

Las reacciones en redes describieron un vaivén breve pero fuerte desde edificios y viviendas, con testimonios de personas asustadas y algunas evacuaciones en sectores de la capital vallecaucana

Mapa ilustrado de Colombia con ondas concéntricas en la zona occidental y gráficos de ondas sísmicas en el fondo.
El Servicio Geológico Colombiano registró dos movimientos con diez minutos de diferencia, ambos a 37 kilómetros de profundidad, y pidió a la ciudadanía contar en qué zonas logró percibirlos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dos sismos sacudieron Sipí, Chocó, con diez minutos de diferencia durante la tarde del jueves 17 de septiembre de 2026, según los boletines actualizados del Servicio Geológico Colombiano. El primero tuvo una magnitud de 4,6 y el segundo alcanzó 3,3.

El evento de mayor magnitud ocurrió a las 5:10 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 37 kilómetros. Diez minutos después, a las 5:20 p. m., se registró el segundo movimiento telúrico, también con una profundidad de 37 kilómetros.

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El Servicio Geológico Colombiano solicitó a la ciudadanía informar si percibió los sismos. A través de redes sociales, usuarios reportaron que el movimiento de magnitud 4,6 se sintió en municipios del Valle del Cauca y en distintos sectores de Cali.

El Servicio Geológico Colombiano informó que ambos movimientos ocurrieron con diez minutos de diferencia y a 37 kilómetros de profundidad durante la tarde del jueves 17 de septiembre de 2026 - crédito SGC/X
El Servicio Geológico Colombiano informó que ambos movimientos ocurrieron con diez minutos de diferencia y a 37 kilómetros de profundidad durante la tarde del jueves 17 de septiembre de 2026 - crédito SGC/X

Reportes de movimiento en Cali y el Valle del Cauca

Luis B. Londoño señaló en redes sociales que el sismo se percibió en el norte de Cali. “Pensé que iba a ser de 5,0 por ahí, se sintió fuerte”, escribió.

Naya Hernández informó que sintió el movimiento desde un noveno piso en Ciudad Guabinas, en Yumbo. Según relató, su hermana también lo percibió en el barrio Alfonso López de Cali, desde un primer piso, y se comunicó con ella tras asustarse por el temblor.

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Alejandro describió el evento como “un sacudón que duró poco”, mientras que Carmen A. Sarmiento indicó que el sismo fue sentido en el sector de San Fernando Nuevo, en Cali. La usuaria agregó que algunas personas evacuaron.

Otros reportes llegaron desde Valle del Lili, La Flora y Juanchito, en Cali, así como desde Restrepo, Valle del Cauca. Crispo afirmó que fue el movimiento “más duro después del 10 de agosto” en Valle del Lili, donde dijo haberlo sentido desde un sexto piso.

Carolina Valencia señaló que en Juanchito se percibió un “vaivén pronunciado”, aunque breve. Nathalia Potes también reportó que el sismo se sintió con fuerza en Restrepo.

La entidad invitó a informar si se percibieron los movimientos registrados el 17 de septiembre de 2026, y en redes sociales varios usuarios señalaron que el evento de 4,6 se sintió en Cali y municipios del Valle - crédito SGC/X
La entidad invitó a informar si se percibieron los movimientos registrados el 17 de septiembre de 2026, y en redes sociales varios usuarios señalaron que el evento de 4,6 se sintió en Cali y municipios del Valle - crédito SGC/X

Por qué Colombia registra actividad sísmica frecuente

Colombia registra una alta actividad sísmica por la interacción de la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe, de acuerdo con el SGC. La primera se hunde bajo la segunda, mientras la placa del Caribe ejerce presión desde el norte. Estos movimientos liberan energía acumulada y producen los sismos que se registran en distintas regiones del país.

El territorio colombiano está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que rodea ese océano y concentra actividad sísmica y volcánica. La dinámica geológica es una condición natural del país y explica por qué los movimientos telúricos se reportan con frecuencia, aunque una parte de ellos no es percibida por la población.

En promedio, la Red Sismológica Nacional de Colombia registra cerca de 2.500 sismos al mes, equivalentes a unos 80 diarios. La mayoría presenta una magnitud baja y solo queda consignada en los reportes técnicos, sin generar una percepción entre los habitantes de las zonas cercanas al epicentro.

Ante estos eventos, la Cruz Roja Colombiana, a través de su estrategia Vida Sana y Segura, recomendó preparar un plan familiar de emergencia, identificar las zonas seguras de la vivienda, fijar estanterías y muebles altos, y mantener disponibles los números de atención de emergencias.

El país está sobre una zona de intensa dinámica geológica, donde interactúan las placas de Nazca, Sudamericana y del Caribe, y por eso la red nacional detecta cerca de 2.500 eventos cada mes - crédito Gentileza FDI
El país está sobre una zona de intensa dinámica geológica, donde interactúan las placas de Nazca, Sudamericana y del Caribe, y por eso la red nacional detecta cerca de 2.500 eventos cada mes - crédito Gentileza FDI

Durante un sismo, la organización aconsejó conservar la calma y no correr hacia las salidas. La recomendación es alejarse de ventanas, espejos, bibliotecas y objetos que puedan caer, además de buscar protección bajo una mesa o escritorio resistente cuando sea posible.

La Cruz Roja indicó: “Quédese dentro del hogar hasta que el sismo haya finalizado”. Si una persona se encuentra fuera de una construcción, debe dirigirse a un lugar despejado, distante de edificios, árboles y cables eléctricos. Los conductores deben reducir la velocidad, ubicarse en una zona segura y permanecer en el vehículo hasta que cese el movimiento.

Después del temblor, se debe comprobar si hay personas lesionadas y prestar primeros auxilios cuando sea posible. También es necesario revisar si la vivienda presenta daños y evacuar a quienes estén en el lugar si existen riesgos, además de atender las instrucciones que divulguen los organismos de socorro en cada zona.

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