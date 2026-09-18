Colombia

La amenaza que habría hecho el presunto responsable de la muerte de Ana Lucía González a su hermana, quien era su pareja: “Yo acabo con tu familia”

La familia de la menor venezolana espera los resultados de ADN de Medicina Legal para recibir el cuerpo y trasladarlo al estado Zulia, en Venezuela, mientras la Fiscalía reúne elementos para establecer qué ocurrió antes y después de su desaparición

Rafael González afirmó que el presunto responsable mantenía una relación con la hermana de Ana Lucía González y la habría amenazado antes de la desaparición - crédito Composición fotográfica: X, Fiscalía
Rafael González afirmó que el presunto responsable mantenía una relación con la hermana de Ana Lucía González y la habría amenazado antes de la desaparición - crédito Composición fotográfica: Fiscalía General de la Nación
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La investigación por la muerte de Ana Lucía González, una niña venezolana hallada sin vida en una estructura de alcantarillado de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, incorporó nuevos elementos tras las declaraciones de Rafael González, tío de la menor.

El familiar relató en entrevista con Blu Radio que el hombre señalado por las autoridades como presunto responsable del caso mantenía una relación con la hermana de Ana Lucía y, según la familia, la habría amenazado antes de la desaparición de la niña.

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“Él le decía: ‘Si tú me dejas, yo acabo con tu familia. Si tú acabas con nuestra relación, yo acabo con tu familia’”, afirmó González al referirse a las advertencias que, de acuerdo con su versión, habría recibido su sobrina.

La frase, que la familia considera una amenaza directa, forma parte de un testimonio que deberá ser contrastado por las autoridades dentro del proceso. Por ahora, no existe una decisión judicial que determine la responsabilidad de José Rojas Lárez, ciudadano venezolano de 29 años que fue capturado por el caso.

La discusión de pareja habría ocurrido antes de la desaparición

- crédito Fiscalía
José Rojas Lárez, ciudadano venezolano de 29 años, fue capturado y será presentado ante un juez por el caso de Ana Lucía González - crédito Fiscalía General de la Nación

Rafael González sostuvo que el día en que Ana Lucía desapareció se produjo una discusión entre el detenido y la hermana de la niña, con quien convivía en un apartamento de Mosquera, Cundinamarca.

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Según el relato familiar, la confrontación incluyó un comportamiento agresivo y daños en algunos objetos de la vivienda. La joven habría salido del inmueble para pedir ayuda y se dirigió a un CAI cercano. “Entonces ella le dice a la niña que también corrió a buscar otra ayuda”, contó el tío de la menor al medio citado.

En ese momento, según la versión conocida por la familia, el hombre habría tomado a Ana Lucía y se habría ido con ella en una motocicleta. La Fiscalía busca establecer la secuencia completa de los hechos, así como las circunstancias en que la menor salió del sector donde residía.

Las cámaras registraron una motocicleta que salió de Mosquera con una menor

La investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad. De acuerdo con la información conocida, los registros permitieron reconstruir parte del trayecto que habría realizado una motocicleta desde el sector de Porvenir Río, en Mosquera, hacia Bogotá.

La identidad de la menor no ha sido establecida y las versiones preliminares indican que podría tener entre 8 y 12 años - crédito X
La Fiscalía investiga qué ocurrió en Fontibón, donde la motocicleta permaneció unos minutos y luego salió sin la niña - crédito X

En las imágenes se observaría a un adulto que conducía el vehículo y a una menor que viajaba como acompañante. El recorrido habría incluido el sector de Casandra, en Fontibón, donde la motocicleta permaneció durante algunos minutos.

Después, el vehículo habría salido del lugar sin la niña. La Fiscalía intenta determinar qué ocurrió durante ese lapso y cómo terminó el cuerpo de Ana Lucía en una estructura de alcantarillado de Ciudad Bolívar.

Las labores investigativas llevaron a la identificación y captura de Rojas Lárez. Las autoridades deberán presentar al detenido ante un juez de control de garantías para avanzar en las audiencias correspondientes. Entre los delitos que serían objeto de imputación figuran homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.

La familia espera los resultados de ADN para trasladar el cuerpo a Venezuela

Mientras se desarrollan las actuaciones judiciales, los familiares de Ana Lucía permanecen en Bogotá a la espera de los procedimientos de identificación y entrega del cuerpo.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y el CTI de la Fiscalía participaron en la recuperación del cuerpo y en la inspección técnica inicial - crédito X
La familia de Ana Lucía González espera los resultados de ADN para reclamar el cuerpo en Bogotá y trasladarlo a Venezuela - crédito X

La madre de la menor acudió a las instalaciones de Medicina Legal para la toma de una prueba de ADN y un nuevo reconocimiento fotográfico. Rafael González explicó que la familia teme que el trámite se extienda durante varias semanas, pese a las dificultades económicas que enfrenta en Colombia.

“Esperemos los 20 días hábiles para la entrega de los resultados del ADN”, señaló el familiar. También pidió celeridad para poder trasladar los restos de la niña a Venezuela. “Lo que nosotros queremos pedir es agilización de todos los procesos para que nos entreguen el cuerpo”, manifestó.

Ana Lucía estaba en Colombia de vacaciones y tenía previsto regresar esta semana al estado Zulia, en Venezuela, para retomar sus actividades escolares. Familiares, vecinos y habitantes de Mosquera realizaron una velatón para acompañar a sus allegados y pedir el esclarecimiento del caso.

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