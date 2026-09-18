Colombia

Enrique Gómez presentó proposiciones para reducir el presupuesto de la JEP en $100.000 millones: “Es una necesidad sentida”

El presidente de la Comisión Primera Constitucional del Senado indicó que esos recursos deben ir al Consejo Superior de la Judicatura

Enrique Gómez - JEP (Imagen Ilustrativa Infobae)
Enrique Gómez pidió reducir el presupuesto de la JEP para 2027 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews
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Enrique Gómez, director del movimiento Salvación Nacional y actual presidente de la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República, informó que presentó dos proposiciones ante el Congreso para que se establezcan cambios en el presupuesto del sector justicia, contemplado en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) que radicó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con las declaraciones del congresista, que fueron divulgadas por Caracol Radio el 17 de septiembre, su iniciativa pretende reducir el rubro asignado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que el monto que se le retire sea trasladado a otro órgano de la Rama Judicial.

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“Acabamos de radicar dos proposiciones para modificar el presupuesto de la Nación 2027 en el sector justicia, solicitando que se le reduzca en $100.000 millones el presupuesto de funcionamiento a la JEP y se trasladen esos $100.000 millones al Consejo Superior de la Judicatura”, indicó el senador.

El fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz ratificó su competencia solo sobre la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP - crédito Colprensa
Enrique Gómez cuestionó los resultados de la JEP y aseguró que es la jurisdicción de la impunidad - crédito Colprensa

Gómez explicó que esos recursos servirían para la creación de nuevos despachos o para la formalización de encargos en la planta judicial. Según detalló, la reasignación del dinero es necesaria y, a su juicio, sería mucho más útil teniendo en cuenta las necesidades actuales en materia de justicia.

Además, puso en duda los resultados de la JEP, que se encarga de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos por distintos actores armados durante el conflicto armado en Colombia antes del 1 de diciembre de 2016.

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“Esta es una necesidad sentida. Con $4 billones que ha costado la Jurisdicción Especial para la Paz, sus indicadores de resultados son desastrosos, lamentables, es la jurisdicción de la impunidad”, aseveró el presidente de la Comisión Primera del Senado.

Enrique Gómez aseguró que $100.000 millones de la JEP deben ir al Consejo Superior de la Judicatura - crédito Luisa González/Reuters
Enrique Gómez aseguró que $100.000 millones de la JEP deben ir al Consejo Superior de la Judicatura - crédito Luisa González/Reuters

Desde su perspectiva, la justicia colombiana ha quedado “rezagada en su crecimiento”, lo que ha dificultado la atención de cerca de 2,2 millones de procesos. “Número que se ha inflado precisamente por culpa de Gustavo Petro, por la crisis de la salud”, añadió Gómez.

Así las cosas, aseguró que espera que sus propuestas sean discutidas y aprobadas en el Legislativo y que el gobierno también dé su visto bueno. “Esta proposición esperamos que cuente con el aval del Ministerio de Hacienda y obviamente del pleno del Congreso”, dijo.

Presidente de la JEP advirtió sobre riesgos ante reducción del presupuesto

Mientras surgen iniciativas como la de Enrique Gómez para reducir el presupuesto asignado a la JEP para 2027, el presidente de la Jurisdicción, Alejandro Ramelli Arteaga, pide que incremente. El 9 de septiembre, ante la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, indicó que en el Presupuesto General de la Nación que presentó el Ministerio de Hacienda ya se hace un recorte importante de recursos que afectará la misionalidad de la JEP.

“El tema del presupuesto es dramático, le digo yo. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos inicialmente un presupuesto $947.642 millones. Luego, cuando nos lo devolvieron, lo devolvieron en $821.000 millones. Es decir, tenemos un recorte de $125.000 millones”, detalló Ramelli ante los representantes a la Cámara.

El presidente de la JEP advirtió sobre las consecuencias de que se haga un recorte presupuestal de $125.000 millones - crédito Fernando Vergara/AP
El presidente de la JEP advirtió sobre las consecuencias de que se haga un recorte presupuestal de $125.000 millones - crédito Fernando Vergara/AP

Según detalló, en lo que queda de 2026, los magistrados de la Sala de Reconocimiento terminarán los macrocasos, y en 2027, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) culminará las imputaciones. Esa fase requiere de la disponibilidad de recursos para que pueda ser ejecutada de manera efectiva. Advirtió entonces que la reducción que yace en la propuesta de presupuesto actual puede generar problemas en la materia.

Si nos recortan ese presupuesto, los $125.000 millones, en la fase más crítica de cierre de investigaciones, vamos a tener serios problemas para el monitoreo de las sentencias, para poder cerrar las investigaciones, para que las víctimas por fin tengan unas sentencias”, indicó el presidente de la JEP.

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