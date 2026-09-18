Colombia

Exministro de Salud cuestionó a Ana María Vesga por aumento de la UPC que proyectó para 2027: “¿Dónde quedó la “voluntad política?”

Guillermo Jaramillo, ex jefe de la cartera, criticó a la nueva ministra por indicar que el incremento de la Unidad de Pago por Capitación debería ser de entre el 12% y el 12%. Dos años antes, afirmó que la UPC debía superar el 15%

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El exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo cuestionó públicamente a la nueva jefa de la cartera, Ana María Vesga, por la proyección que hizo sobre el incremento que debe tener la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2027, que es el monto que el Estado le paga a las EPS por cada afiliado para garantizar su adecuada atención en salud.

De acuerdo con declaraciones que dio la ministra el 16 de septiembre en una reunión con el presidente del Senado, Honorio Henríquez, el aumento de la UPC tendría ser de hasta el 13% –dato que todavía no quedó establecido–, según el análisis que se ha hecho de los estados financieros de las EPS y, sobre todo, de la Nueva EPS, que es la entidad promotora de salud con mayor número de afiliados en el país.

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“El ejercicio que estamos haciendo, con la información de la Nueva EPS que tenemos para el año 2025, es que ese incremento de UPC (...), en términos de frecuencias y severidades, tendría que aumentar por lo menos un 12% o 13%”, indicó la jefa de cartera en el encuentro con el presidente del Senado.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud - crédito Mariano Vimos/Colprensa/Luisa González/REUTERS
Ana María Vesga, presidenta de Acemi y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud - crédito Mariano Vimos/Colprensa/Luisa González/REUTERS

El exministro de Salud Jaramillo criticó a su sucesora por indicar que el incremento debe estar entre el 12% y un 13%. Recordó que, en una entrevista que otorgó a Blu Radio el 12 de diciembre de 2025, Ana María Vesga aseguró que el aumento de la UPC para 2026 debía ser mayor al 15% –cifra que supera el dato que dio a conocer en la reunión con el presidente del Senado–. Según indicó, lo que se requería era “voluntad política” por parte del gobierno anterior para efectuar ese incremento.

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“El sistema de salud está creciendo a un ritmo entre 15% y 17%, que son los números por diferentes metodologías que hemos aportado tanto la Andi como Acemi, y el espacio fiscal está dado para que haya un aumento superior al 15%. Se requiere voluntad política”, dijo Vesga en la entrevista con el medio radial citado.

Para entonces, la actual ministra de Salud era la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi). La organización se pronunció en varias oportunidades sobre la necesidad de establecer un incremento importante en la UPC, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de salud. A finales de 2025, Acemi emitió un comunicado en el que indicó que la Unidad de Pago por Capitación debía tener un alza del 17,33% (régimen contributivo) para 2026.

Acemi publicó un comunicado en diciembre de 2025, en el que indicó que el incremento de la UPC para 2026 debía ser del 17,33% - crédito @acemi_gremio/X
Acemi publicó un comunicado en diciembre de 2025, en el que indicó que el incremento de la UPC para 2026 debía ser del 17,33% - crédito @acemi_gremio/X

Sin embargo, el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, estando Guillermo Jaramillo como ministro de Salud, determinó que la UPC para el régimen contributivo subiría un 9,03% y para el subsidiado, un 16,49%, lo que quiere decir que el incremento global sería del 12,94%.

“Qué diferente, señora ministra. Siendo usted presidenta ejecutiva de Acemi, propuso que por lo menos el aumento para el 2026 tenía que ser del 17,33%. Yo me hago una pregunta. Usted disminuyó el presupuesto milagro en $158.000 millones de pesos de lo que nosotros habíamos presentado. Las cifras no le dan”, indicó el exministro de Salud.

Según afirmó, el presupuesto del Ministerio de Salud actualmente no “le alcanza” sino para un aumento de un poco más del 7% por concepto de UPC. Adicionalmente, indicó que, según cifras oficiales, el gobierno del expresidente Gustavo Petro logró en cuatro años de mandato incrementos “reales” del 28%. Según detalló, esa alza equivale a $21 billones adicionales otorgados al sistema de salud.

El exministro Guillermo Jaramillo cuestionó a Ana María Vesga, nueva ministra de Salud, por indicar que el aumento de la UPC para 2027 debería ser de entre el 12% y el 13% - crédito @GA_Jaramillo/X
El exministro Guillermo Jaramillo cuestionó a Ana María Vesga, nueva ministra de Salud, por indicar que el aumento de la UPC para 2027 debería ser de entre el 12% y el 13% - crédito @GA_Jaramillo/X

“Esto es la realidad y las verdades en cifras, señora ministra”, dijo el ex jefe de la cartera.

En una publicación en su cuenta de X, añadió un cuestionamiento: “Ahora que es ministra habla de 12% o 13%. ¿Dónde quedó la “voluntad política” que tanto reclamaba?”.

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