Colombia

Colombia mueve sus fichas en EE. UU.: la embajadora María Consuelo Araújo se reunió con el senador Bernie Moreno para sellar alianza

El encuentro en la residencia diplomática colombiana hace parte de una agenda que contempla reuniones con congresistas y funcionarios estadounidenses para abordar seguridad, comercio y cooperación institucional

En la residencia de la Embajada de Colombia en Washington, el senador Bernie Moreno reafirma su apoyo al país - crédito @ColombiaEmbUSA/X
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La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y el senador estadounidense Bernie Moreno —de familia colombiana— formalizaron una nueva fase en las relaciones diplomáticas bilaterales entre ambos países durante un encuentro oficial celebrado en la residencia diplomática nacional en Washington D.C.

La reunión forma parte del plan de trabajo impulsado por la administración del presidente Abelardo de la Espriella, orientado a reconstruir el vínculo político y económico con Washington tras el distanciamiento registrado durante el mandato del expresidente Gustavo Petro y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

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A través de su cuenta en la red social X, la representación diplomática en la capital estadounidense detalló las prioridades que guiarán la agenda bilateral entre las dos naciones durante los próximos años.

Durante la reunión institucional, la diplomática colombiana destacó la cercanía con el congresista norteamericano y resaltó su acompañamiento en la estrategia de relacionamiento bilateral. “Estamos felices en la residencia de la Embajada de Colombia en Washington de recibir al gran aliado de Colombia, el senador Bernie Moreno”, afirmó la embajadora Araújo.

- crédito @ColombiaEmbUSA/X
La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, recibió al senador estadounidense Bernie Moreno en la residencia diplomática colombiana en Washington D. C. - crédito @ColombiaEmbUSA/X

Por su parte, el senador estadounidense Bernie Moreno valoró el triunfo electoral del presidente Abelardo de la Espriella y expresó sus proyecciones sobre la alianza estratégica entre ambas naciones: “Mire, es un día nuevo aquí para Colombia en los Estados Unidos. La relación entre Colombia y los Estados Unidos nunca va a estar mejor de hoy para adelante. Obviamente, Abelardo, una victoria increíble. Vamos a cambiar el futuro de Colombia y usted va a ser increíblemente importante en lo que está haciendo aquí en Washington, DC”.

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Frente al respaldo expresado por el legislador norteamericano, la diplomática colombiana aseguró que las gestiones en Washington buscarán traducirse en acciones concretas para el fortalecimiento institucional en el territorio nacional.

Seguridad y comercio, entre las prioridades de la relación bilateral

“Pues, senador, muchas gracias por ese respaldo al Gobierno, al presidente De la Espriella, pero además porque vamos a volver este buen ambiente que usted menciona en resultados. Resultados para nuestra gente en Colombia, para reconstruir, para volver a creer en la legalidad, en la seguridad y en las instituciones”, enfatizó Araújo.

- crédito @ColombiaEmbUSA/X
María Consuelo Araújo y Bernie Moreno hablaron de la unión entre Colombia y Estados Unidos para los proyectos del futuro - crédito @ColombiaEmbUSA/X

El congresista estadounidense resaltó la designación de la representante colombiana ante la Casa Blanca y el enfoque social de las políticas que pretende implementar la nueva administración: “Mire, es increíble tener aquí a una embajadora que va a trabajar todos los días para mejorar la relación entre Colombia y los Estados Unidos”.

“Y también tener un presidente que entiende que lo más importante que necesita hacer Abelardo es que el pueblo de Colombia salga para adelante”, agregó el congresista que hizo su vida en Florida.

La embajadora concluyó el encuentro diplomático destacando los apoyos recibidos por parte de las autoridades y la ciudadanía de los Estados Unidos para una cooperación binacional: “Muchas gracias, senador. Gracias por la solidaridad del gobierno y del pueblo norteamericano con los afectados. Pero además, gracias por este equilibrio entre devolver la seguridad y garantizar la prosperidad de nuestra gente”.

- crédito @CancilleriaCol/X
María Consuelo Araújo aseguró que el objetivo de la gestión diplomática será convertir el acercamiento político entre ambos gobiernos en resultados concretos para Colombia - crédito @CancilleriaCol/X

Con esta reunión oficial en Washington, la delegación colombiana inicia una agenda de encuentros con representantes del Congreso y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, en la que se abordarán asuntos relacionados con seguridad, comercio internacional y fortalecimiento institucional. La visita busca avanzar en proyectos y mecanismos de cooperación entre ambos países, a partir de conversaciones con diferentes autoridades estadounidenses.

Estos contactos dan continuidad al acercamiento entre los dos Gobiernos, debido al antecedente que hubo con el encuentro entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, realizado el 8 de septiembre en Barranquilla, en la sede alterna de la Presidencia de Colombia, donde el mandatario desarrolló parte de su agenda institucional.

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