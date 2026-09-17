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Isabel Zuleta rinde indagatoria ante la Corte Suprema: deberá responder por su presunta intervención en operativo contra ‘Pipe Tuluá’

El alto tribunal busca establecer si la senadora del Pacto Histórico acudió al penal como garante de la entrega del arma que tenía el jefe de La Inmaculada, como ha sostenido, o si excedió sus atribuciones al participar en una diligencia reservada a las autoridades judiciales

La senadora Isabel Zuleta acompañó la diligencia de allanamiento en la cárcel La Picota, donde Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, entregó un arma a las autoridades - crédito Colprensa y red social X
La senadora Isabel Zuleta acompañó la diligencia de allanamiento en la cárcel La Picota, donde Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, entregó un arma a las autoridades - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia
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La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta rinde indagatoria en la mañana del jueves 17 de septiembre ante la Corte Suprema, como parte de la investigación de la Sala de Instrucción del alto tribunal por su presunta intervención en un operativo en la cárcel La Picota que permitió incautar un arma vinculada con alias Pipe Tuluá, antiguo jefe de La Inmaculada.

La Sala de Instrucción del alto tribunal busca establecer con esta diligencia si la congresista excedió sus funciones durante una actuación que correspondería a las autoridades judiciales y penitenciarias. A su llegada a las instalaciones judiciales, luego del aplazamiento del 26 de junio tras alegar un viaje internacional, la congresista de oposición no entregó declaraciones a los medios.

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Cabe destacar que este poderoso criminal, cuyo nombre de pila es Andrés Felipe Marín Silva, fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2026 por el Gobierno Petro por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir. Antes de su salida del país, el exjefe de esta estructura urbana entregó información sobre el arma que motivó la actuación judicial en su contra.

Alias Pipe Tuluá fue extraditado a los Estados Unidos el 3 de febrero de 2026, por instrucción del entonces presidente Gustavo Petro - crédito @Aidarragaf/X
Alias Pipe Tuluá fue extraditado a los Estados Unidos el 3 de febrero de 2026, por instrucción del entonces presidente Gustavo Petro - crédito @Aidarragaf/X

La diligencia en el establecimiento carcelario ocurrió el 10 de julio de 2025, cuando el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) llevó a cabo un procedimiento al interior de La Picota. El arma fue hallada tras la información suministrada por el entonces recluso.

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En este orden de ideas, la Corte debe establecer si Zuleta acudió como garante de la entrega del arma, como ha sostenido la congresista, o si tuvo una participación directa en el allanamiento. Esta definición determinará si, en efecto, hubo abuso de función pública por una posible usurpación de competencias reservadas a las autoridades; o, por el contrario, se llevó a cabo un proceso regular.

¿Qué hacía Isabel Zuleta en la cárcel La Picota?

Según la hipótesis incluida en el proceso judicial, la pistola incautada en el penal iba a ser utilizada en un atentado contra Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, máximo cabecilla de Comandos de Frontera; disidencias de las Farc derivada de la antigua Segunda Marquetalia. Rojas estaba recluido en el pabellón de extraditables junto a Marín Silva, que fue enviado a EE. UU.

La senadora Isabel Zuleta destaca la importancia de la crítica constructiva y defiende el derecho de los ciudadanos y funcionarios públicos a expresar sus opiniones sobre la prensa - crédito Colprensa
Isabel Zuleta ha defendido su papel de facilitadora de los procesos de negociación adelantados por el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

En su defensa, Zuleta ha mencionado que su llegada a La Picota respondió a su papel de garantía en la entrega del arma, dentro de verificaciones relacionadas con el proceso de paz. También sostuvo que pidió al Ministerio de Justicia que se llevara a cabo un acompañamiento institucional para formalizar la entrega de la pistola que estaba en poder del cabecilla de La Inmaculada.

Pipe Tuluá envió una comunicación expresando su interés de hacer gestos de paz y, dentro de esos gestos, dijo que quería entregar el arma con la que presuntamente se pretendía atentar contra alias Araña en el patio de los extraditables de la cárcel La Picota”, expresó en su momento Zuleta, en julio de 2025, a W Radio, cuando dijo que tenía autorización de Otty Patiño, comisionado de Paz.

Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, disidente de las Farc capturado
Según se supo, el arma sería utilizada en un presunto atentado contra Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, disidente de las Farc, que estaba en el pabellón de extraditales - crédito suministrada a Infobae

A su vez, agregó que le pidió a Marín Silva que esos gestos “tenían que darse en el marco de la institucionalidad” y que, tratándose de un presunto homicidio al interior de este establecimiento, “debía entregar esas declaraciones a la Fiscalía”, por lo que aceptó dar una declaración juramentada ante la Fiscalía General de la Nación para esclarecer este suceso, que hoy la tiene ante la justicia.

En ese diálogo contó que recibió la información de ‘Pipe Tuluá’ acerca de qué persona fue la que informó, desde suelo norteamericano, ordenó asesinar a ‘Araña’. “Una persona que está extraditada”, agregó la mujer en relación con este episodio; en el que advirtió el hecho de que Marín terminó en el pabellón de extraditables de La Picota sin ser, según ella, “extraditable en ese momento”.

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