Colombia

Hackearon a la Empresa Metro de Medellín: la compañía envió un mensaje a la ciudadanía tras la afectación a su cuenta en X

La empresa emitió un comunicado en el que agradeció a los usuarios del transporte público por su preocupación

El Metro de Medellín envió un mensaje a la ciudadanía tras hackeo de su cuenta en X para compartir información sobre criptomonedas - crédito @metrodemedellin
El Metro de Medellín envió un mensaje a la ciudadanía tras hackeo de su cuenta en X para compartir información sobre criptomonedas - crédito @metrodemedellin
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El Metro de Medellín confirmó un acceso no autorizado durante la madrugada de este jueves 17 de septiembre de 2026 a su cuenta oficial en X desde la que se difundió contenido sobre criptomonedas ajeno al sistema de transporte masivo ferroviario.

“Gracias a quienes se han preocupado por nuestra cuenta en la red social X. Efectivamente en la madrugada de hoy fuimos víctimas de un ingreso temporal no autorizado a nuestro perfil que generó la publicación masiva de un anuncio sobre temas ajenos al Metro de Medellín, relacionados con criptomonedas”, expuso.

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La intrusión provocó la publicación de un anuncio extraño para los seguidores. Las áreas de seguridad de la información activaron los protocolos, detuvieron sus efectos y recuperaron el control total del perfil. El incidente quedó limitado a la cuenta de X y no comprometió otros sistemas operativos o de información.

La empresa emitió un comunicado en el que agradeció a los usuarios del transporte público por su preocupación - crédito Metro de Medellín
La empresa emitió un comunicado en el que agradeció a los usuarios del transporte público por su preocupación - crédito Metro de Medellín

La empresa pidió precaución a quienes interactuaron con los contenidos fraudulentos, advirtiendo a quienes abrieron algún enlace no proporcionar información personal ni financiera para evitar posibles estafas o intentos de phishing.

“Luego de aplicar los protocolos de seguridad correspondientes, nuestras áreas expertas en seguridad de la información detuvieron los impactos de esta intromisión que solo afectó nuestra cuenta de X. En caso de haber realizado clic en algún enlace publicado durante este incidente te sugerimos no proporcionar información personal ni financiera”, señaló.

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Metro de Medellín respondió a denuncia de ciudadano que no pudo entrar con su mascota

El hombre alegó que los funcionarios del Metro de Medellín no le permitieron ingresar a la estación por estar fuera del horario con su mascota - crédito captura de pantalla @raizetnik/Instagram
El hombre alegó que los funcionarios del Metro de Medellín no le permitieron ingresar a la estación por estar fuera del horario con su mascota - crédito captura de pantalla @raizetnik/Instagram

El Metro de Medellín restringió el ingreso de un ciudadano antioqueño con su mascota, hecho que se registró el 24 de junio de 2026, porque se encontraba fuera del horario autorizado para transportar animales, pese a que había pagado el pasaje y llevaba al perro en un guacal.

La empresa sostuvo que sus operadores aplicaron el reglamento vigente y negó haber exigido la presencia de la dueña del canino, que había fallecido tras un tratamiento oncológico.

La denuncia se difundió en redes sociales con un video en el que el usuario cuestionó su retiro de las instalaciones , argumentando que contaba con los certificados de la mascota y la constancia de su esquema de vacunación completo.

“Con documentos en mano, me expulsan del Metro porque tenía que estar presente la dueña del perro, ya fallecida por tratamiento oncológico. Deshumanizan la realidad de los usuarios y me piden antecedentes y protocolo de delincuente”, escribió el ciudadano en su cuenta de Instagram.

Conforme a su denuncia, los funcionarios le explicaron que pretendía entrar al sistema fuera de las franjas reglamentadas para el traslado de animales. La situación generó cuestionamientos en redes sociales sobre las políticas y los horarios establecidos para las mascotas en la red de transporte masivo.

Voceros de la empresa desmintieron que los trabajadores hubieran pedido que acudiera la propietaria fallecida. Sí confirmaron, tras revisar lo ocurrido con el personal presente en la estación, que el ingreso fue rechazado porque no correspondía al horario permitido.

Estas son las medidas contempladas desde el Metro de Medellín frente al ingreso de mascotas - crédito suministrado a Infobae
Estas son las medidas contempladas desde el Metro de Medellín frente al ingreso de mascotas - crédito suministrado a Infobae

“El ingreso de mascotas a la red Metro está regulado por unas condiciones y horarios definidos en nuestro reglamento de usuario, según los parámetros de la resolución del Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, indicaron desde el sistema. La compañía agregó que esas disposiciones buscan proteger la seguridad operativa, la convivencia y el bienestar de pasajeros y animales.

La revisión interna concluyó que la actuación de los operadores estuvo “acorde con lo establecido”. El Metro de Medellín reconoció que el ciudadano atravesaba una situación personal difícil, pero señaló que debe aplicar las mismas reglas para todos los usuarios a fin de garantizar un trato equitativo.

La empresa afirmó que analiza alternativas junto con la autoridad de transporte para flexibilizar las condiciones de acceso de mascotas. El estudio lleva varios meses y busca responder al aumento de usuarios que realizan sus recorridos acompañados por animales, sin alterar la seguridad del sistema ni de quienes lo utilizan.

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