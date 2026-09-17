Estos son los cinco nuevos magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que investiga a los congresistas

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a cinco nuevos magistrados para integrar la Sala Especial de Instrucción, tras un proceso que contó inicialmente con 450 aspirantes: 190 mujeres y 260 hombres.
Las personas seleccionadas son Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, Patricia del Socorro Hernández Zambrano, Javier Fernando Fonseca Alvarado, Susana Quiroz Hernández y Adriana Cecilia Alarcón Gallego.
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Con la decisión, la Corte Suprema de Justicia cubrió las cinco vacantes de la Sala Especial de Instrucción. La corporación señaló que la elección busca garantizar la continuidad y el funcionamiento regular de esa dependencia.
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