Colombia

Atentado contra radar de la Aerocivil habría podido afectar la operación del aeropuerto de Cali: ofrecen 50 millones por información sobre el ataque con drones en Candelaria, Valle

La medida se adoptó tras un consejo extraordinario de seguridad con la Alcaldía y busca ubicar a quienes planearon y ejecutaron la acción con aeronaves no tripuladas en El Carmelo

La ofensiva con drones se registró este miércoles por la mañana en la zona rural de Candelaria, a pocos kilómetros de Cali - crédito Captura video
La ofensiva con drones se registró este miércoles por la mañana en la zona rural de Candelaria, a pocos kilómetros de Cali - crédito Captura video
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Un día después del ataque con drones contra un radar de la Aeronáutica Civil en el municipio de Candelaria, Velle, la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información sobre los responsables.

El hecho ocurrió en la zona rural del corregimiento El Carmelo y tuvo como objetivo la infraestructura de vigilancia y control del tránsito aéreo. Aunque los drones impactaron el sistema, el aeropuerto y el radar continuaron en funcionamiento, según afirmó Toro durante una entrevista con Caracol Radio.

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La Gobernación del Valle y la Alcaldía de Candelaria tomaron la decisión tras un consejo extraordinario de seguridad. Las autoridades pidieron a los habitantes que entreguen datos de forma segura y oportuna para ubicar a quienes organizaron y ejecutaron la acción.

“Se está dando una recompensa de 50 millones de pesos para quien nos dé información. Es muy importante la información que nos puedan dar y ahí es donde necesitamos la colaboración de la comunidad. La hipótesis es que es el Ejército Mayor Central, que puede ser o la Jaime Martínez o la Adán Izquierdo. La Adán Izquierdo está localizada allí en la cordillera Central y pues están en las investigaciones a ver qué pasó”, dijo la gobernadora del Valle del Cauca al medio radial.

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Por su parte, la alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo, también confirmó el incentivo económico. La funcionaria indicó que la medida surgió de una decisión conjunta con la Gobernación para identificar a los responsables.

El municipio reforzará la presencia de la Policía y el Ejército con patrullajes, puestos de control y acompañamiento del Grupo de Operaciones Especiales. Las medidas buscan proteger tanto la infraestructura aérea como a la población de la zona.

Las autoridades investigan una posible participación de disidencias de las Farc

Toro señaló que la principal hipótesis apunta al Estado Mayor Central, una estructura disidente de las Farc. La gobernadora mencionó como posibles responsables a los frentes Jaime Martínez y Adán Izquierdo, que tienen presencia en áreas de la cordillera Central.

La mandataria remarcó que esa línea aún está bajo verificación. La investigación busca establecer quiénes prepararon el ataque y si existieron apoyos logísticos en el sector cercano al radar.

Según la versión entregada por Toro, los atacantes usaron tres drones kamikaze que lograron impactar la instalación. Otros tres aparatos quedaron sin ser desplegados y fueron encontrados cerca de un automóvil.

La gobernadora calificó el hecho como “muy grave” por tratarse de una agresión contra una instalación que entrega información a la operación aeroportuaria. “Fueron tres drones kamikaze que lograron impactar”, explicó ante la emisora.

La Gobernación anunció la compra de tres sistemas antidrones

La mandataria departamental confirmó que el Valle del Cauca avanza en la compra de tres equipos antidrones para la Fuerza Aérea. La adquisición responde a la necesidad de ampliar las capacidades de detección y respuesta ante ataques con aeronaves no tripuladas.

Toro afirmó ante la emisora que el departamento ya había comprado sistemas de este tipo para otras instituciones de la fuerza pública. La nueva compra estará dirigida a la Base Aérea y a la Fuerza Aérea, según explicó.

La gobernadora reconoció que la evolución de esta tecnología plantea dificultades para las autoridades. Algunos sistemas pueden detectar y repeler drones, aunque su eficacia depende de las características del aparato que se aproxime a una instalación protegida.

“Estamos comprando unos diferentes con más tecnología”, afirmó Toro ante el medio. La funcionaria sostuvo que los equipos deberán permitir una detección más temprana de posibles ataques.

La Fuerza Aérea mantiene sobrevuelos sobre Candelaria desde el día posterior al atentado. El operativo conjunto con el Ejército y la Policía busca reforzar la vigilancia del radar y prevenir nuevas acciones en el municipio.

Por su parte, la Aeronáutica Civil rechazó el atentado contra el sistema de radar de vigilancia y control del tránsito aéreo. La entidad activó sus protocolos de contingencia para sostener los servicios de navegación aérea y reducir cualquier afectación sobre el flujo operacional del suroccidente colombiano.

Los reportes oficiales señalaron que el ataque ocurrió a las 7:00 a. m. del miércoles 16 de septiembre y no dejó personas heridas ni víctimas mortales. La Policía Nacional y el Ejército Nacional acordonaron el área para adelantar una inspección técnica y evaluar los daños materiales.

Los equipos antiexplosivos revisaron el lugar para determinar las circunstancias del ataque. La Fuerza Aérea también desplegó una aeronave para efectuar reconocimiento armado y reforzar la seguridad operacional en el sector.

La Aerocivil advirtió que este tipo de acciones vulnera las normas nacionales e internacionales de aviación civil. La institución alertó que los ataques contra esta infraestructura pueden comprometer la seguridad de aeronaves, tripulaciones y pasajeros.

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