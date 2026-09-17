Quién es el penalista colombo español Juan Gonzalo Ospina, elegido por Abelardo de la Espriella como embajador de Colombia ante la Unión Europea

El abogado español apoyó a De la Espriella durante su campaña presidencial - crédito @Juango_Ospina/X

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El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina fue designado por el presidente Abelardo de la Espriella como embajador de Colombia ante la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El nombramiento también le asigna la representación diplomática ante Bélgica y Luxemburgo.

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Ospina, de 39 años, asumirá una misión en un escenario relevante para las relaciones exteriores y comerciales de Colombia del Gobierno de De la Espriella, y para el que la Unión Europea figura entre los principales socios económicos del país, además de participar en proyectos de infraestructura, transición energética e iniciativas vinculadas con la paz.

El nuevo representante diplomático es abogado penalista, nació en Bogotá y desarrolló gran parte de su carrera profesional en España.

En su sitio web se presenta como español nacido en Colombia. Fundó el despacho Ospina Abogados en 2016 y ganó presencia pública a partir de su participación en casos judiciales de alto interés mediático y de apariciones en programas de televisión.

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Juan Gonzalo Ospina apoyó la campaña de Abelardo de la Espriella en España

La cercanía entre Ospina y De la Espriella precede al actual Gobierno. Ambos se conocieron en el ámbito jurídico y luego consolidaron una relación personal entre sus familias, de acuerdo con un informe de El País - América.

Cuando De la Espriella lanzó su aspiración presidencial, el abogado ofreció apoyo para la recolección de firmas en España y después colaboró en la campaña del movimiento Defensores de la Patria en ese país.

Tras reunirse con el canciller Omar Bula a comienzos de septiembre, Ospina anunció que dejaría el ejercicio privado de la abogacía para asumir la representación diplomática. “Será un honor y un privilegio defender los intereses de Colombia en Europa”, afirmó en una declaración.

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El jurista sostuvo además que su propósito será representar al país y defender la gestión del presidente frente a las críticas que, según expresó, se realizan desde Europa.

El nuevo embajador tiene antecedentes familiares en la política colombiana

Ospina pertenece a una familia con trayectoria en la vida pública colombiana. Es bisnieto del expresidente conservador Mariano Ospina Pérez, que gobernó entre 1946 y 1950, y nieto del exsenador Mariano Ospina Hernández.

Durante su carrera en España, asumió la representación de personas vinculadas con procesos judiciales de amplia exposición. Entre ellos se encuentra la familia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano asesinado en Tailandia en un caso por el que fue condenado el español Daniel Sancho.

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El penalista también ejerció la defensa de Vito Quiles, comunicador y activista de ultraderecha, en una denuncia presentada por la analista política Sarah Santaolalla. El caso fue archivado por la justicia española.

Además, Ospina representó a Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, dentro de un proceso relacionado con la difusión de un video de contenido sexual.

También defendió al exdiputado de Vox Carlos Hugo Fernández-Roca, investigado por una denuncia por presunta violación.

Ospina fue el vínculo entre Javier Negre y la campaña presidencial

El nombramiento generó críticas de sectores de oposición, en especial por la relación de Ospina con el comunicador español Javier Negre, responsable de un grupo de medios de línea ultraderechista.

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El informe sostiene que Ospina facilitó el contacto entre Negre y De la Espriella durante la campaña presidencial. Negre reconoció que conoció al entonces candidato a través del abogado.

Tras la victoria electoral de De la Espriella, el comunicador publicó en X que consideraba al actual mandatario como una persona enviada para salvar a Colombia del narcotráfico y el comunismo.

El expresidente Gustavo Petro, hoy opositor del Gobierno, cuestionó la designación de Ospina y lo señaló de haber incorporado a Negre a la campaña para impulsar una estrategia de manipulación digital. Las acusaciones no han derivado en una decisión judicial sobre presunto fraude electoral.

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Petro desconoce el resultado de los comicios en los que el senador Iván Cepeda perdió frente a De la Espriella por una diferencia inferior al 1%.

La misión tendrá un componente comercial y político: la directriz de Abelardo de la Espriella

De la Espriella ha planteado que las embajadas colombianas deben actuar como “agencias comerciales internacionales”. Bajo ese criterio, Ospina tendrá entre sus tareas la promoción de inversiones y exportaciones colombianas en Europa.

El embajador ya se reunió con representantes del Consejo Empresarial Iberoamericano y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. El objetivo expuesto fue promover futuras misiones empresariales españolas hacia Colombia en sectores como hidrocarburos, textiles y energía.

En declaraciones a la revista Semana, Ospina describió a Europa como un espacio burocrático y con posiciones políticas que considera intervencionistas. También afirmó que Colombia debe defender sus intereses ante las instituciones internacionales.

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Sobre España, indicó que un eventual cambio de Gobierno, con una alianza entre el Partido Popular y Vox, podría abrir oportunidades para fortalecer la relación bilateral, cuestionó, además, la ausencia de una felicitación pública del presidente Pedro Sánchez a De la Espriella.