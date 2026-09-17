Colombia

Marbelle lanzó duros señalamientos contra Gustavo Petro tras réplica a Abelardo de la Espriella: “Parece un loquito de la calle”

El 15 de septiembre, el exmandatario colombiano, desde Bélgica, ejerció el derecho a réplica que el CNE otorgó al Pacto Histórico para responder a la alocución de Abelardo de la Espriella

Marbelle respondió al presidente saliente Gustavo Petro tras sus declaraciones sobre Donald Trump en el discurso del 20 de julio ante el Congreso colombiano - crédito @marbelle/Instagram y Cristian Bayona/Colprensa
El pronunciamiento de Marbelle fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito @marbelle/Instagram/Cristian Bayona/Colprensa
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El 15 de septiembre de 2026, el expresidente Gustavo Petro se dirigió al país en una alocución nacional para ejercer el derecho a réplica que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó al Pacto Histórico.

Desde Bruselas, Bélgica, Petro respondió a los cuestionamientos de carácter fiscal que había expuesto el mandatario nacional, Abelardo de la Espriella, durante la alocución sobre la situación económica del país emitida el domingo 13 de septiembre.

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Sin embargo, la presentación del exmandatario y la calidad del video recibieron fuertes cuestionamientos. El más reciente fue el de la cantante Marbelle, una de las figuras que más ha criticado a Petro desde que asumió la Presidencia de Colombia.

La estructura del servicio va más allá de la visualización de historias efímeras - crédito @marbelle.oficial / IG
Marbelle cuestionó la réplica del expresidente Gustavo Petro - crédito @marbelle.oficial / IG

En su cuenta oficial de X, la cantante de tecnocarrilera afirmó que Gustavo Petro aparece en el video como un “loquito de la calle” que, según ella, estaba “divagando”.

Además, la cantante acusó al expresidente Gustavo Petro de estar, según sus declaraciones, “pidiendo pegante” y de “alucinar” con los cuadros que aparecían detrás de él.

“Pobrecito ! Parece un loquito de la calle .. divagando, pidiendo pegante y alucinando con cuadros detrás de él .. (sic)”, aseveró Marbelle.

Marbelle - crédito @Marbelle30/X
Marbelle acusó al expresidente Gustavo Petro de estar, según sus declaraciones, “pidiendo pegante” y de “alucinar” con los cuadros que aparecían detrás de él - crédito @Marbelle30/X

Detalles de la réplica

Abelardo de la Espriella había presentado el domingo 13 de septiembre una alocución sobre la situación económica del país. Allí responsabilizó a la administración anterior por el déficit fiscal, el crecimiento de la deuda y la reducción de los recursos disponibles para inversión.

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“La crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente ni el resultado de factores externos. Es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro, de su gobierno, de su despilfarro y de su corrupción”, afirmó el mandatario durante su mensaje.

Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia
Abelardo de la Espriella había presentado el domingo 13 de septiembre una alocución sobre la situación económica del país - crédito Presidencia

El presidente sostuvo que 24 de cada 100 pesos del presupuesto se destinan al pago de obligaciones financieras y que solo 14 quedan para inversión. También indicó que el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 asciende a $635 billones.

Según las cifras expuestas por De la Espriella, $281 billones, equivalentes al 44% del total proyectado, provendrían de deuda. El jefe de Estado presentó ese dato como una muestra de las condiciones fiscales que recibió su Gobierno.

Desde Bruselas, Bélgica, Petro rechazó esa lectura. El expresidente negó que su administración hubiera ocultado información sobre las cuentas públicas y cuestionó los cálculos divulgados por su sucesor.

El exmandatario afirmó que parte de las obligaciones atribuidas a su Gobierno tenían origen en decisiones tomadas durante la presidencia de Iván Duque. Su réplica se centró en la evolución del gasto, el endeudamiento y las medidas económicas adoptadas entre 2022 y 2026.

Petro mencionó de forma particular el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Según explicó, ese mecanismo acumulaba compromisos cercanos a $38 billones cuando asumió el poder.

Para enfrentar esa situación, defendió los incrementos graduales en el precio de la gasolina. Aseguró que la medida buscó reducir la distancia entre el valor que pagaban los consumidores en Colombia y las referencias internacionales.

Una gráfica que no apareció abrió críticas a la transmisión desde Bélgica

Uno de los pasajes más comentados ocurrió cuando Petro aludió a “la gráfica que ven a mi espalda”. La transmisión no mostró la imagen referida por el expresidente, por lo que el público no pudo conocer el contenido de la explicación.

El detalle derivó en críticas a la producción audiovisual de la alocución. En redes sociales, varios usuarios cuestionaron que se mencionaran gráficos, cuadros y beneficios sin que esos elementos aparecieran en pantalla.

El expresidente de Colombia habló sobre la crisis fiscal e hizo referencia a un cuadro que no fue proyectado en la transmisión - crédito @JulianZamudio/X

“¡Petro hizo el ridículo mundial desde Bélgica! Salió a despotricar contra el gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA y a negar la quiebra y el endeudamiento en el que dejaron a Colombia, escudándose en una supuesta evidencia visual”, escribió un internauta.

Otros mensajes de opositores incluyeron expresiones como “después de ver este payaso solo queda decir gracias a Dios ganó Abelardo” y “No sirve ni para mostrar un cuadro con mentiras”. Las publicaciones circularon tras el mensaje de réplica y se concentraron en la ausencia de las gráficas citadas por Petro.

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