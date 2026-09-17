Bayern Múnich vs. Unión Berlín: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz por la fecha 4 de la Bundesliga

Bayern y Union Berlin se enfrentarán por la cuarta fecha de la Bundesliga-crédito Odd Andersen/AFP

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A pocos días de comenzar la fecha FIFA, la expectativa por la presencia de Luis Díaz en la convocatoria de la selección Colombia crece.

Pero mientras se conoce la lista para los juegos ante México, Paraguay y Perú, el “Guajiro” continúa su camino en la Bundesliga con el Bayern Múnich.

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En esta ocasión, el equipo de Vincent Kompany enfrentará a uno de los equipos con los cuales la gran figura de la Tricolor tiene buenos recuerdos en la temporada 2024-2025 por el golazo que marcó en la capital alemana: el Unión Berlín.

Luis Díaz marcó uno de sus mejores goles con el "Gigante de Baviera" ante Unión Berlín-crédito Odd Andersen/AFP

El partido se jugará el 18 de septiembre de 2026 en el estadio Allianz Arena de Múnich a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de ESPN y de Disney Plus Premium.

El árbitro del juego será Benjamin Brand.

Cómo llegan ambos equipos al juego

Bayern Múnich

Bayern Múnich sigue en su racha positiva-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El 13 de septiembre de 2026, Bayern Múnich sufrió pero venció al Elversberg por 1-2 en el estadio Waldstadion Kaiserlinde.

El delantero alemán Lennart Karl adelantó al “Gigante de Baviera” al minuto 26. Ya en la segunda parte, Maurice Krattenmacher empató las acciones al 61 de partido para el Elversberg, pero el inglés Harry Kane le dio la victoria al equipo de Vincent Kopmany al 72.

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A continuación, así viene el Bayern en sus últimas cinco presentaciones:

13 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Elversberg 1-2 Bayern Múnich

10 de septiembre de 2026 - Champions League: Bayern Múnich 5-0 F.K. Bodø/Glimt (Noruega)

5 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Schalke 04-0 Bayern Múnich

2 de septiembre de 2026 - Copa de Alemania: Osnabruck 1-4 Bayern Múnich

28 de agosto de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-1 Stuttgart

Unión Berlín

Unión Berlín quiere sacudirse del mal comienzo de la temporada-crédito Maryam Majd/REUTERS

El cuadro visitante llega al Allianz Arena con una racha negativa al juego ante el vigente campeón de Alemania, y así se ratificó el 11 de septiembre de 2026.

La derrota por 1-3 ante el Schalke 04 en el estadio An der Alten Försterei de Berlín, el mismo 11 de septiembre de 2026.

El atacante Robin Gosens adelantó al Schalke al minuto 25. Para el segundo tiempo, el argelino Adil Aouchiche colocó el 0-2 al 46, y la emoción del juego llegó en la adición del partido.

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Al 90+6, el delantero Tim Sharke descontó para el cuadro capitalino, pero el austriaco Maximilian Wober al 90+13 colocó el 1-3 final para Schalke.

A continuación, así viene el Unión Berlín en sus últimos cinco partidos:

11 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Unión Berlín 1-3 Schalke

5 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Bayer Leverkusen 4-0 Unión Berlín

29 de agosto de 2026 - Bundesliga: Unión Berlín 3-3 Eintracht Frankfurt

23 de agosto de 2026 - Copa de Alemania: Braunschweig 2-4 Unión Berlín

15 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Unión Berlín 2-4 Ipswich Town

En lo que se refiere al último duelo entre sí, hay que ir al 21 de marzo de 2026 cuando el “Gigante de Baviera” derrotó por 4-0 a su rival en el estadio Allianz Arena, y que significó sellar el título 35 en la historia del campeonato alemán.

El delantero francés Michael Olise colocó el 1-0 al minuto 43, y el alemán Serge Gnabry al 45+1 selló el 2-0 antes del descanso.

Para el segundo tiempo, Harry Kane marcó al 49 de partido, y Gnabry selló el 4-0 final, y doblete en su cuenta.

A continuación, así quedaron los últimos cinco juegos entre sí:

21 de marzo de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-0 Unión Berlín

3 de diciembre de 2025 - Copa de Alemania: Unión Berlín 2-3 Bayern Múnich

8 de noviembre de 2026 - Bundesliga: Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich

15 de marzo de 2025 - Bundesliga: Unión Berlín 1-1 Bayern Múnich

2 de noviembre de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Unión Berlín

Así se jugará la fecha 4 de la Bundesliga

Bayern Múnich es el vigente campeón-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

19 de septiembre de 2026

Borussia Mönchengladbach vs. Mainz

Estadio: Borussia-Park de Mönchengladbach

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Robert Hartmann

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs. Friburgo

Estadio: Deutsche Bank-Park de Frankfurt

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Sören Storks

Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

Hamburgo vs. Colonia

Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Matthias Jöllenbeck

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Werder Bremen vs. Augsburgo

Estadio: Weserstadion de Bremen

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Bastian Dankert

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Stuttgart vs. Borussia Dortmund

Estadio: MHP Arena de Stuttgart

Hora: 11:30 a. m.

Árbitro: Tobías Stieler

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

20 de septiembre de 2026

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig

Estadio: BayArena de Leverkusen

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Robert Schröder

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Schalke 04 vs. Elversberg

Estadio: Veltins Arena de Gelsenkirchen

Hora: 10:30 a. m.

Árbitro: Robin Braun

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Paderborn vs. Hoffenheim

Estadio: Home Deluxe Arena de Paderborn

Hora: 12:30 p. m.

Árbitro: Daniel Schalger

Transmisión de TV: Disney Plus Premium