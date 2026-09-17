Bayern Múnich vs. Unión Berlín: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz por la fecha 4 de la Bundesliga

A pocos días de comenzar la fecha FIFA, la expectativa por la presencia de Luis Díaz en la convocatoria de la selección Colombia crece.
Pero mientras se conoce la lista para los juegos ante México, Paraguay y Perú, el “Guajiro” continúa su camino en la Bundesliga con el Bayern Múnich.
PUBLICIDAD
En esta ocasión, el equipo de Vincent Kompany enfrentará a uno de los equipos con los cuales la gran figura de la Tricolor tiene buenos recuerdos en la temporada 2024-2025 por el golazo que marcó en la capital alemana: el Unión Berlín.
El partido se jugará el 18 de septiembre de 2026 en el estadio Allianz Arena de Múnich a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de ESPN y de Disney Plus Premium.
El árbitro del juego será Benjamin Brand.
Cómo llegan ambos equipos al juego
Bayern Múnich
El 13 de septiembre de 2026, Bayern Múnich sufrió pero venció al Elversberg por 1-2 en el estadio Waldstadion Kaiserlinde.
El delantero alemán Lennart Karl adelantó al “Gigante de Baviera” al minuto 26. Ya en la segunda parte, Maurice Krattenmacher empató las acciones al 61 de partido para el Elversberg, pero el inglés Harry Kane le dio la victoria al equipo de Vincent Kopmany al 72.
PUBLICIDAD
A continuación, así viene el Bayern en sus últimas cinco presentaciones:
- 13 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Elversberg 1-2 Bayern Múnich
- 10 de septiembre de 2026 - Champions League: Bayern Múnich 5-0 F.K. Bodø/Glimt (Noruega)
- 5 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Schalke 04-0 Bayern Múnich
- 2 de septiembre de 2026 - Copa de Alemania: Osnabruck 1-4 Bayern Múnich
- 28 de agosto de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-1 Stuttgart
Unión Berlín
El cuadro visitante llega al Allianz Arena con una racha negativa al juego ante el vigente campeón de Alemania, y así se ratificó el 11 de septiembre de 2026.
La derrota por 1-3 ante el Schalke 04 en el estadio An der Alten Försterei de Berlín, el mismo 11 de septiembre de 2026.
El atacante Robin Gosens adelantó al Schalke al minuto 25. Para el segundo tiempo, el argelino Adil Aouchiche colocó el 0-2 al 46, y la emoción del juego llegó en la adición del partido.
PUBLICIDAD
Al 90+6, el delantero Tim Sharke descontó para el cuadro capitalino, pero el austriaco Maximilian Wober al 90+13 colocó el 1-3 final para Schalke.
A continuación, así viene el Unión Berlín en sus últimos cinco partidos:
- 11 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Unión Berlín 1-3 Schalke
- 5 de septiembre de 2026 - Bundesliga: Bayer Leverkusen 4-0 Unión Berlín
- 29 de agosto de 2026 - Bundesliga: Unión Berlín 3-3 Eintracht Frankfurt
- 23 de agosto de 2026 - Copa de Alemania: Braunschweig 2-4 Unión Berlín
- 15 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Unión Berlín 2-4 Ipswich Town
En lo que se refiere al último duelo entre sí, hay que ir al 21 de marzo de 2026 cuando el “Gigante de Baviera” derrotó por 4-0 a su rival en el estadio Allianz Arena, y que significó sellar el título 35 en la historia del campeonato alemán.
El delantero francés Michael Olise colocó el 1-0 al minuto 43, y el alemán Serge Gnabry al 45+1 selló el 2-0 antes del descanso.
Para el segundo tiempo, Harry Kane marcó al 49 de partido, y Gnabry selló el 4-0 final, y doblete en su cuenta.
A continuación, así quedaron los últimos cinco juegos entre sí:
- 21 de marzo de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-0 Unión Berlín
- 3 de diciembre de 2025 - Copa de Alemania: Unión Berlín 2-3 Bayern Múnich
- 8 de noviembre de 2026 - Bundesliga: Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich
- 15 de marzo de 2025 - Bundesliga: Unión Berlín 1-1 Bayern Múnich
- 2 de noviembre de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Unión Berlín
Así se jugará la fecha 4 de la Bundesliga
19 de septiembre de 2026
Borussia Mönchengladbach vs. Mainz
- Estadio: Borussia-Park de Mönchengladbach
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Robert Hartmann
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Eintracht Frankfurt vs. Friburgo
- Estadio: Deutsche Bank-Park de Frankfurt
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Sören Storks
- Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium
Hamburgo vs. Colonia
- Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Matthias Jöllenbeck
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Werder Bremen vs. Augsburgo
- Estadio: Weserstadion de Bremen
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Bastian Dankert
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Stuttgart vs. Borussia Dortmund
- Estadio: MHP Arena de Stuttgart
- Hora: 11:30 a. m.
- Árbitro: Tobías Stieler
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
20 de septiembre de 2026
Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig
- Estadio: BayArena de Leverkusen
- Hora: 8:30 a. m.
- Árbitro: Robert Schröder
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Schalke 04 vs. Elversberg
- Estadio: Veltins Arena de Gelsenkirchen
- Hora: 10:30 a. m.
- Árbitro: Robin Braun
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Paderborn vs. Hoffenheim
- Estadio: Home Deluxe Arena de Paderborn
- Hora: 12:30 p. m.
- Árbitro: Daniel Schalger
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD