Colombia

El Dapre pagaría una millonada por asesoría espiritual: el padre Rodolfo Londoño firmaría contrato por prestación de servicios a Abelardo de la Espriella

El acuerdo, que estará en vigencia de manera inicial hasta el 31 de diciembre de 2026, corresponde al valor más alto pagado por este tipo de servicios desde 2019 y coexistirá con otro contrato de bienestar laboral que mantiene la entidad, que se extenderá hasta noviembre

El padre Rodolfo Londoño de la Espriella también oficia como representante del Gobierno ante al menos cinco consejos superiores de universidades públicas - crédito REUTERS - @rodolfoandreslondono/Instagram
El padre Rodolfo Londoño de la Espriella también oficia como representante del Gobierno ante al menos cinco consejos superiores de universidades públicas - crédito REUTERS - @rodolfoandreslondono/Instagram
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El Departamento Administrativo de la Presideencia (Dapre) formalizó la contratación del sacerdote Rodolfo Londoño de la Espriella como el capellán de la Casa de Nariño, cargo que oficiará durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. Este es un anuncio que, en su momento, generó comentarios por un supuesto vínculo familiar entre ambos, en información que fue desmentida por el Ejecutivo.

De acuerdo con la información revelada por la revista Cambio, en la jornada del jueves 17 de septiembre, Londoño De la Espriella recibirá honorarios mensuales de $9.000.000, el valor más alto pagado por este servicio desde 2019. Con ello, se precisó que el contrato no reemplazará otro acuerdo vigente para acompañamiento a funcionarios, pues ambos oficios se harán en paralelo.

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Rodolfo Londoño De la Espriella, nuevo capellán de la presidencia
El sacerdote Rodolfo Londoño De la Espriella fue vinculado como nuevo capellán de la presidencia, según información que reposa en el Dapre - crédito @rodolfoandreslondono/Instagram

De esta manera, la Oficina de Talento Humano de la Presidencia suscribió un contrato de prestación de servicios para que el sacerdote brinde asistencia espiritual y acompañamiento litúrgico en las sedes presidenciales. De esta manera, el acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y tendrá un valor total de $31.500.000, dividido en pagos mensuales.

Es válido mencionar que Londoño De la Espriella también es delegado del jefe de Estado en los consejos superiores de cinco universidades públicas. Y, como se mencionaba, ante las múltiples preguntas de varios medios sobre un eventual parentesco con el primer mandatario, la Presidencia respondió que no existe vínculo familiar y atribuyó esa designación a criterios de competencia.

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Con esto, el documento de idoneidad, firmado por Luz Angélica Téllez González, la coordinadora del Grupo de Bienestar y Desarrollo del Dapre, certifica que el sacerdote acredita 63 meses de experiencia, por encima de los 36 requeridos. Londoño De la Espriella es licenciado en Filosofía y Educación Religiosa por la Universidad Católica de Oriente, en títulos que ostenta desde 2014.

Rodolfo Londoño De la Espriella
El sacerdote Rodolfo Londoño De la Espriella hizo parte del acto de posesión del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @rodolfoandreslondono/Instagram

Nuevo contrato religioso se suma a otro servicio vigente de bienestar laboral

El objeto contractual define que Londoño prestará “asistencia espiritual y acompañamiento litúrgico” en la Presidencia. Entre sus funciones están la planificación de celebraciones religiosas, entre ellas eucaristías y actos sacramentales bajo las disposiciones de la Iglesia católica, además del acompañamiento pastoral a funcionarios que atraviesen duelos o crisis personales.

La entidad suscribió el acuerdo mediante contratación directa: una modalidad que no exige recibir más de una oferta. El soporte jurídico citado corresponde al artículo 19 de la Constitución y a la Ley 133 de 1994, normas relacionadas con la libertad religiosa y de cultos; pues en el Ejecutivo es común que cada mandatario cuente con los oficios de un capellán, destinado para él y su equipo.

Capellán padre Álvaro Duarte Torres encargado de la eucaristía en la Casa de Nariño - crédito Presidencia/YouTube
El padre Álvaro Duarte Torres fue el capellán de la Casa de Nariño durante el Gobierno de Gustavo Petro y estará vinculado hasta noviembre de 2026 - crédito Presidencia/YouTube

En efecto, según citó Cambio el Dapre ha contratado de forma continua servicios con un objeto similar en materia de principios, valores y clima laboral de los servidores públicos. José Gabriel Mesa Angulo efectuó esa labor entre 2019 y 2022, y Álvaro Duarte Torres la asumió desde entonces, con pagos mensuales que pasaron de cerca de $4.500.000 a $5.583.670 para la vigencia 2025.

Por su parte, en enero de 2026, Duarte Torres firmó un nuevo contrato por $42.800.000, con ejecución hasta noviembre y en su objeto conserva el enfoque de fortalecimiento del clima laboral, mientras que el acuerdo de Londoño establece de forma expresa una prestación de carácter religioso. Es decir, el saliente capellán estará hasta que expire su vínculo contractual.

La mayor parte de la experiencia acreditada por Londoño corresponde a su cargo como secretario de la Vicaría Episcopal VI de la Arquidiócesis de Madrid, puesto que ocupó hasta el 22 de julio de 2026, semanas antes de la posesión presidencial en Cali. A lo que se suman de cuatro contratos como docente de cátedra de la Universidad Pontificia Bolivariana de Palmira, entre 2017 y 2019.

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