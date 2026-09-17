Preocupación en la la selección Colombia: estos son los flojos números de los delanteros a días del primer amistoso después del Mundial 2026

Luis Suárez y Jhon Córdoba fueron los centrodelanteros en el Mundial 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

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Néstor Lorenzo anunciará este jueves 17 de septiembre en Bogotá la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos ante México, Paraguay y Perú, el primer paso de un ciclo orientado a la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030 tras las salidas de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

La lista será presentada a las 3:00 p. m. desde la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. México será el primer rival el 26 de septiembre, seguido por Paraguay el 2 de octubre y Perú el 6 de octubre.

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El entrenador argentino renovó su contrato por cuatro años y deberá definir una nómina de hasta 26 jugadores. La continuidad de parte de la base que disputó el Mundial de Norteamérica 2026 convivirá con la posibilidad de abrir espacio a futbolistas que aún no han debutado con la selección absoluta.

James, de 35 años, anunció el cierre de su etapa en la Tricolor y comenzó su paso por Atlético Nacional. Quintero, de 33, también comunicó que no continuará en el combinado nacional y se incorporó al Deportivo Independiente Medellín.

El arquero David Ospina tampoco estaría disponible después de que una lesión de codo impidiera su fichaje por Atlante de México. La transición conserva, sin embargo, varias alternativas experimentadas, entre ellas Camilo Vargas, Álvaro Montero, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Richard Ríos, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

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La falta de gol entre los atacantes con opción de ser llamados

Soccer Football - International Friendly - Colombia v Costa Rica - Estadio Nemesio Camacho El Campin, Bogota, Colombia - June 1, 2026 Colombia's Luis Suarez celebrates scoring their third goal REUTERS/Luisa Gonzalez

La posición de centrodelantero concentra una de las mayores dudas para Lorenzo. Varios de los jugadores que integraron o rondaron convocatorias recientes tuvieron un inicio de temporada con registros limitados en sus clubes.

Jhon Jáder Durán, delantero del Benfica, suma 170 minutos y un gol, marcado frente a Casa Pia. El atacante, que integró la prelista para el Mundial pero no viajó al torneo, podría volver a ser considerado después de más de un año fuera de la selección.

La situación de Durán añade un elemento adicional a la decisión técnica. El delantero es suplente en Benfica y tuvo inconvenientes de comportamiento en anteriores concentraciones, aunque parte de la prensa considera que sus condiciones justifican una nueva oportunidad.

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Luis Javier Suárez presenta el mejor registro entre los atacantes citados: convirtió seis veces en 445 minutos. Cinco de esos tantos fueron en la Liga de Portugal y el restante llegó en el debut de la Liga de Campeones.

Juan Camilo Hernández, conocido como Cucho, superó los 300 minutos con Betis y anotó una vez, ante Villarreal en la jornada más reciente del campeonato español. Jhon Córdoba, por su parte, acumula 388 minutos y un gol, conseguido contra Sovetov tres fechas atrás.

Rafael Santos Borré también marcó una sola vez desde su regreso a River Plate. Las cifras abren espacio para delanteros que han tenido mayor producción y todavía no se consolidaron en los llamados de Lorenzo, como Kevin Viveros, Díber Cambindo, Hugo Rodallega y Alfredo Morelos.

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