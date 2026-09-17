Colombia

Ateos entutelaron a Abelardo de la Espriella y un juez le ordenó abstenerse de usar su investidura pública para realizar actos religiosos oficiales

El abogado Julio Jair Mizger Díaz impugnó la acción a raíz del acto que desarrolló el jefe de Estado en medio de la jornada nacional de oración en Colombia tras el terremoto, cuando coronó a la virgen de Fátima

crédito Catalina Olaya / Colprensa
El evento en el que participó el presidente De la Espriella se desarrolló en Bogotá el 28 de agosto de 2026 - crédito Catalina Olaya / Colprensa
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Un fallo de tutela habría ordenado al presidente Abelardo de la Espriella abstenerse de participar en actos religiosos cuando actúe en ejercicio de sus funciones.

La decisión respondió a una acción presentada por el abogado Julio Jair Mizger Díaz, de Chinú, Córdoba, después de un evento celebrado en Bogotá el 28 de agosto, la Jornada nacional de oración en Colombia tras el terremoto en la que el mandatario y su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda, coronaron una estatua de la Virgen de Fátima, en un acto que se desarrolló en la plaza de Bolívar.

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La providencia, atribuida al Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá se relaciona con la participación del mandatario, que generó reacciones de apoyo y rechazo entre sus simpatizantes y detractores.

El recurso judicial planteó que la presencia del jefe de Estado en ceremonias religiosas, cuando actúa investido de su cargo, puede afectar el deber de neutralidad religiosa de las instituciones públicas.

El fallo judicial de primera instancia podrá ser apelado por parte del presidente Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla Chica Noticias
El fallo judicial de primera instancia podrá ser apelado por parte del presidente Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla Chica Noticias

La tutela cuestionó la participación presidencial en un acto religioso

El abogado Julio Jair Mizger Díaz solicitó la protección de los principios de libertad de culto, igualdad y laicidad del Estado.

Según la información difundida sobre el caso, el juzgado concedió el amparo y ordenó al presidente evitar a futuro su participación en actos religiosos como funcionario público.

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La decisión no impediría que De la Espriella ejerza sus creencias a título personal. El debate jurídico se concentra en la diferencia entre las manifestaciones privadas de fe y los actos en los que un servidor público interviene con la investidura de su cargo.

Una de las colectividades que celebró la decisión judicial en primera instancia fue la Asociación de Ateos de Bogotá (AAB), que por medio de un mensaje en su cuenta de X que se publicó la noche del miércoles 16 de septiembre de 2026, aseguró que “al Gobierno Nacional no le funcionó la ruinosa jugada de instrumentalizar la tragedia y el dolor de las víctimas del terremoto para montar un show de proselitismo confesional”.

La Asociación de Ateos de Bogotá celebró el fallo judicial - crédito @AATEOSBTA/X
La Asociación de Ateos de Bogotá celebró el fallo judicial - crédito @AATEOSBTA/X

“Quisieron transformar la Plaza de Bolívar en una sacristía privada con coronaciones marianas transmitidas en vivo, pero la Constitución del 91 no se arrodilla ante ningún mandatario”, agregó la réplica de la colectividad.

Al final de su mensaje, la Asocación declaró que “la solidaridad con las víctimas se demuestra con gestión, ciencia y recursos públicos eficientes, no arrodillando las instituciones a dogmas particulares ni coronando vírgenes”.

Para cerrar, la AAB recordó; “¡Colombia es una República laica, pluralista y de ciudadanos libres, no el feudo religioso de nadie!"

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