Colombia

Asesinato de la niña Michelle Dayana: Medicina Legal confirmó que la menor sufrió un golpe con un objeto contundente

La niña de seis años fue encontrada el 31 de agosto de 2026, en una zona rural de Buriticá, de el departamento de Antioquia

La búsqueda de Michelle Dayana Henao Chavarría, la niña desaparecida en Buriticá, se reforzó con drones y perros especializados - crédito corregimientos.antioquia.gov.co y redes sociales
Medicina Legal y la Fiscalía determinaron que la muerte de Michelle Dayana fue un homicidio causado por un golpe con un objeto contundente- crédito corregimientos.antioquia.gov.co y redes sociales
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El homicidio de Michelle Dayana Chavarría, una niña de seis años que había desaparecido en Buriticá, Antioquia, quedó establecido tras los análisis del Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía. La menor fue hallada sin vida en una zona rural del municipio, a pocos kilómetros de su casa.

Michelle Dayana desapareció el 25 de agosto de 2026 mientras estaba en el patio de su vivienda y fue encontrada muerta seis días después.

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Noticias RCN informó que la menor sufrió un golpe con un objeto contundente y mantienen abierta la investigación para identificar al responsable, mientras el caso también estuvo atravesado por llamadas extorsivas y amenazas contra un adolescente.

La búsqueda comenzó después de que la niña salió del patio de su casa

La madre de la menor, Juvany Chavarría, relató que preparaba el desayuno mientras Michelle permanecía en el patio de la vivienda familiar. Cuando regresó al lugar, cerca de las 9:55 a. m., advirtió que la niña ya no estaba. La desaparición activó la búsqueda de sus familiares y de habitantes de Buriticá, que recorrieron el área con la expectativa de encontrarla con vida.

Michelle Dayana Chavarría, menor de seis años desaparecida en Antioquia - crédito redes sociales
Michelle Dayana, una niña de seis años, fue hallada sin vida el 31 de agosto en una zona rural de Buriticá, Antioquia, cinco días después de su desaparición- crédito redes sociales

Uno de los primeros elementos que encontró la familia fueron las chanclas de Michelle, abandonadas junto a un muro. A partir de ese punto, siguieron durante aproximadamente una hora unas huellas de pies descalzos.

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Una cámara de seguridad también aportó una secuencia que se incorporó a la reconstrucción de las últimas horas de la menor. El registro mostró a Michelle cerca de las 10:05 a. m., cuando entró a un establecimiento cercano.

La niña salió del sitio después de comprobar que no había nadie en el interior. Luego se dirigió hacia una zona de vegetación, de acuerdo con las imágenes conocidas por el medio.

Los perros adiestrados no lograron localizar a Michelle Dayana

Al día siguiente de la desaparición, se sumaron perros adiestrados a las labores en el municipio antioqueño. Los animales no lograron ubicar a la niña durante los recorridos. Ese resultado llevó a la familia a considerar que alguien podría haberla sacado del sector. La hipótesis se mantuvo entre las posibilidades examinadas durante los días posteriores.

La Gobernación de Antioquia ofreció $50 millones por información que permita ubicar a Michelle Dayana Chavarría, niña de seis años desaparecida desde el 24 de agosto en Buriticá - crédito @SeguridadAnt/X
El pago de los $300.000 no permitió la entrega de Michelle Dayana y las autoridades también evaluaron la hipótesis de un secuestro- crédito @SeguridadAnt/X

La angustia aumentó cuatro días después, cuando la abuela de Michelle denunció que comenzaron a recibir llamadas extorsivas. Personas desconocidas exigían $300.000 a cambio de una supuesta entrega de la menor.

La familia hizo el pago solicitado, pero Michelle no regresó. Las comunicaciones continuaron después de esa entrega. Ante esa situación, las autoridades incluyeron la posibilidad de que el caso estuviera vinculado con un secuestro. Esa línea se analizó mientras seguían las tareas para dar con el paradero de la niña.

El 31 de agosto, los equipos de búsqueda encontraron el cuerpo de Michelle en un sector rural de Buriticá. El lugar estaba a pocos kilómetros de la vivienda donde había sido vista por última vez. El dictamen conocido por Noticias RCN señaló que la muerte fue consecuencia de un golpe ocasionado con un objeto contundente. La Fiscalía y Medicina Legal calificaron el hecho como un homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no identificaron públicamente a una persona como presunta responsable del crimen. La investigación continúa para establecer qué ocurrió desde el momento en que Michelle dejó el patio de su casa hasta el hallazgo de su cuerpo.

Michelle Dayana Chavarría, de seis años, fue hallada sin vida este lunes 31 de agosto en una zona rural de Buriticá, Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X - Imagen Ilustrativa Infobae
Una cámara de seguridad registró a Michelle Dayana cuando entró a un establecimiento cercano y luego salió hacia una zona de vegetación- crédito @AndresJRendonC/X - Imagen Ilustrativa Infobae

El caso provocó una movilización de familiares y vecinos durante casi una semana. La búsqueda se desarrolló con recorridos en la zona y con el apoyo de habitantes que se sumaron ante la desaparición de la niña.

Un video difundido en redes generó amenazas contra un adolescente

Durante la búsqueda, un adolescente de 16 años quedó expuesto a señalamientos después de que circulara un video en redes sociales. En las imágenes aparecía junto a Michelle.

La madre del joven explicó que su hijo había acompañado a la niña hasta la entrada de una vivienda cercana. Según esa versión, otras personas la vieron después cuando siguió hacia el sector de Cristo Rey. La difusión del video derivó en amenazas contra el adolescente y su familia. La situación obligó a retirarlo de Buriticá por motivos de seguridad.

El joven permaneció fuera del municipio mientras avanzaban las actuaciones para esclarecer la desaparición y la muerte de Michelle Dayana. La investigación deberá determinar si existe alguna relación entre las imágenes difundidas, las llamadas extorsivas y el homicidio de la menor.

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