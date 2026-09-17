Esta es la convocatoria de la selección de Perú para enfrentar a Colombia en amistoso: incluye a un jugador del Deportivo Cali

Pedro Gallese convocado por la selección de Perú para enfrentar a Colombia - crédito Federación Peruana de Fútbol

Guardar

Perú será el último de los tres rivales de la selección Colombia en la ronda de partidos amistosos que se jugará en la última semana de septiembre y la primera de octubre en la primera fecha FIFA después de disputarse la Copa Mundial de la FIFA 2026. Mano Menezes entregó la lista del combinado Inca, en donde se destaca la presencia de Pedro Gallese, portero titular del Deportivo Cali.

El partido entre la Tricolor y la Bicolor se jugará en el estadio del Inter Miami, el 6 de octubre a las 6:45 p. m. (hora de Colombia), último partido de la inédita ventana de amistosos donde las selecciones podían acordar hasta cuatro encuentros. Los jugadores deben estar en sus concentraciones desde el 21 de septiembre y serán liberados después del 6 de octubre.

PUBLICIDAD

Pedro Gallese ha sido la figura del Deportivo Cali en las dos últimas jornadas de la Liga BetPlay - crédito Deportivo Cali

Gallese se perderá tres partidos con el Deportivo Cali. El primero contra Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el 22 de septiembre; luego el duelo aplazado de la fecha 3 contra Águilas Doradas, que quedó agendado para el 27 de septiembre y el último partido en el que Rafael Dudamel no tendrá su guardameta titular es contra Alianza Valledupar, el 2 de octubre en su estadio.

‘El Pulpo’ será liberado después del partido contra Cúcuta Deportivo del sábado 19 de septiembre y podrá volver a ser utilizado el 11 de octubre contra Deportivo Pereira. El estadio aún está por confirmar.

PUBLICIDAD

Los otros rivales de Perú en la fecha FIFA serán las tres naciones organizadoras del último Mundial: Estados Unidos, Canadá y México. Entre los convocados también se destaca la presencia de Gianluca Lapadula, el nacionalizado Oliver Sonne, Andre Carrillo y Alex Valera.

Lista de convocados por la selección de Perú para los amistosos de septiembre-octubre

Mano Menezes dio a conocer sus 26 jugadores elegidos para los cuatro amistosos de Perú por la fecha FIFA 2026.

Arqueros

Pedro Gallese - Deportivo Cali

Matías Córdova - Comerciantes Unidos

Diego Romero - Universitario

Defensas

Oliver Sonne - Burnley

Marcos Lopez - FC Copenhague

Fabio Gruber - FSV Mainz 05

César Inga - Universitario

Miguel Araujo - Sporting Cristal

Renzo Garcés - Alianza Lima

Erick Noriega - Gremio

Marco Huamán - Alianza Lima

Matías Zegarra - FBC Melgar

Mediocampistas

André Carrillo - Corinthians

Jairo Concha - Universitario

Jairo Vélez - Alianza Lima

Jesús Pretell LDU Quito

Osling Mora - Sport Boys

Rodrigo Vilca - Comerciantes Unidos

Wilder Cartagena - Orlando City

Yoshimar Yotún - Sporting Cristal

Delanteros

Adrian Ugarriza - Hapoel Be’er Sheva

Alex Valera - Universitario

Bassco Soyer - Gil Vicente

Gianluca Lapadula - Universitario

Jhonny Vidales - FBC Melgar

Piero Magallanes - Sport Huancayo

Cuándo publicará Colombia su lista de convocados para los partidos amistosos de septiembre-octubre

FOTO DE ARCHIVO. El director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, antes del partido contra Ghana en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, Estados Unidos., 3 de julio, 2026. REUTERS/Bernadett Szabo

La Selección Colombia disputará tres partidos preparatorios entre septiembre y octubre de 2026 contra México, Paraguay y Perú, como parte de su planificación para los próximos retos internacionales. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo jugará los encuentros en Estados Unidos: ante México el 26 de septiembre en Baltimore, frente a Paraguay el 2 de octubre en Harrison y contra Perú el 6 de octubre en Miami.

PUBLICIDAD

La serie permitirá a Lorenzo evaluar jugadores y darle rodaje al combinado nacional antes de sus siguientes compromisos internacionales. Los partidos comenzarán a las 8:00 p.m., 7:00 p.m. y 6:45 p.m., respectivamente, en horario de Colombia.

La lista de convocados se conocerá el 17 de septiembre, cuando el entrenador ofrecerá una rueda de prensa en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá, de acuerdo con el presidente de la entidad, Ramón Jesurún. El horario de la conferencia todavía no fue definido porque ese día la Selección Colombia femenina Sub-20 enfrentará a Polonia en los octavos de final del Mundial de la categoría, a partir de las 11:30 a.m.

PUBLICIDAD