Deportes

Esta es la convocatoria de la selección de Perú para enfrentar a Colombia en amistoso: incluye a un jugador del Deportivo Cali

Pedro Gallese fue convocado por el brasilero Mano Menezes para la fecha FIFA en donde la Bicolor se medirá a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

Pedro Gallese convocado por la selección de Perú para enfrentar a Colombia - crédito Federación Peruana de Fútbol
Pedro Gallese convocado por la selección de Perú para enfrentar a Colombia - crédito Federación Peruana de Fútbol
Guardar

Perú será el último de los tres rivales de la selección Colombia en la ronda de partidos amistosos que se jugará en la última semana de septiembre y la primera de octubre en la primera fecha FIFA después de disputarse la Copa Mundial de la FIFA 2026. Mano Menezes entregó la lista del combinado Inca, en donde se destaca la presencia de Pedro Gallese, portero titular del Deportivo Cali.

El partido entre la Tricolor y la Bicolor se jugará en el estadio del Inter Miami, el 6 de octubre a las 6:45 p. m. (hora de Colombia), último partido de la inédita ventana de amistosos donde las selecciones podían acordar hasta cuatro encuentros. Los jugadores deben estar en sus concentraciones desde el 21 de septiembre y serán liberados después del 6 de octubre.

PUBLICIDAD

Pedro Gallese centra su atención en el presente, desoyendo cualquier rumor que lo ubique en la rampa de salida. - Crédito: Deportivo Cali
Pedro Gallese ha sido la figura del Deportivo Cali en las dos últimas jornadas de la Liga BetPlay - crédito Deportivo Cali

Gallese se perderá tres partidos con el Deportivo Cali. El primero contra Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el 22 de septiembre; luego el duelo aplazado de la fecha 3 contra Águilas Doradas, que quedó agendado para el 27 de septiembre y el último partido en el que Rafael Dudamel no tendrá su guardameta titular es contra Alianza Valledupar, el 2 de octubre en su estadio.

‘El Pulpo’ será liberado después del partido contra Cúcuta Deportivo del sábado 19 de septiembre y podrá volver a ser utilizado el 11 de octubre contra Deportivo Pereira. El estadio aún está por confirmar.

PUBLICIDAD

Los otros rivales de Perú en la fecha FIFA serán las tres naciones organizadoras del último Mundial: Estados Unidos, Canadá y México. Entre los convocados también se destaca la presencia de Gianluca Lapadula, el nacionalizado Oliver Sonne, Andre Carrillo y Alex Valera.

Lista de convocados por la selección de Perú para los amistosos de septiembre-octubre

Mano Menezes dio a conocer sus 26 jugadores elegidos para los cuatro amistosos de Perú por la fecha FIFA 2026.
Mano Menezes dio a conocer sus 26 jugadores elegidos para los cuatro amistosos de Perú por la fecha FIFA 2026.

Arqueros

  • Pedro Gallese - Deportivo Cali
  • Matías Córdova - Comerciantes Unidos
  • Diego Romero - Universitario

Defensas

  • Oliver Sonne - Burnley
  • Marcos Lopez - FC Copenhague
  • Fabio Gruber - FSV Mainz 05
  • César Inga - Universitario
  • Miguel Araujo - Sporting Cristal
  • Renzo Garcés - Alianza Lima
  • Erick Noriega - Gremio
  • Marco Huamán - Alianza Lima
  • Matías Zegarra - FBC Melgar

Mediocampistas

  • André Carrillo - Corinthians
  • Jairo Concha - Universitario
  • Jairo Vélez - Alianza Lima
  • Jesús Pretell LDU Quito
  • Osling Mora - Sport Boys
  • Rodrigo Vilca - Comerciantes Unidos
  • Wilder Cartagena - Orlando City
  • Yoshimar Yotún - Sporting Cristal

Delanteros

  • Adrian Ugarriza - Hapoel Be’er Sheva
  • Alex Valera - Universitario
  • Bassco Soyer - Gil Vicente
  • Gianluca Lapadula - Universitario
  • Jhonny Vidales - FBC Melgar
  • Piero Magallanes - Sport Huancayo

Cuándo publicará Colombia su lista de convocados para los partidos amistosos de septiembre-octubre

FOTO DE ARCHIVO. El director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, antes del partido contra Ghana en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, Estados Unidos., 3 de julio, 2026. REUTERS/Bernadett Szabo
FOTO DE ARCHIVO. El director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, antes del partido contra Ghana en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, Estados Unidos., 3 de julio, 2026. REUTERS/Bernadett Szabo

La Selección Colombia disputará tres partidos preparatorios entre septiembre y octubre de 2026 contra México, Paraguay y Perú, como parte de su planificación para los próximos retos internacionales. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo jugará los encuentros en Estados Unidos: ante México el 26 de septiembre en Baltimore, frente a Paraguay el 2 de octubre en Harrison y contra Perú el 6 de octubre en Miami.

La serie permitirá a Lorenzo evaluar jugadores y darle rodaje al combinado nacional antes de sus siguientes compromisos internacionales. Los partidos comenzarán a las 8:00 p.m., 7:00 p.m. y 6:45 p.m., respectivamente, en horario de Colombia.

La lista de convocados se conocerá el 17 de septiembre, cuando el entrenador ofrecerá una rueda de prensa en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá, de acuerdo con el presidente de la entidad, Ramón Jesurún. El horario de la conferencia todavía no fue definido porque ese día la Selección Colombia femenina Sub-20 enfrentará a Polonia en los octavos de final del Mundial de la categoría, a partir de las 11:30 a.m.

Temas Relacionados

Colombia vs. PerúSelección PerúDeportivo CaliPedro GalleseColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En el Mundial Femenino Sub-20, Colombia le ganó a Polonia y quedó entre las ocho mejores selecciones del mundo: Nigeria será la próxima rival en los cuartos de final

La Tricolor se impuso por la mínima diferencia a Polonia, dejando por fuera a las anfitrionas y clasificando por cuarta vez a esta instancia del campeonato

En el Mundial Femenino Sub-20, Colombia le ganó a Polonia y quedó entre las ocho mejores selecciones del mundo: Nigeria será la próxima rival en los cuartos de final

Polonia vs. Colombia en vivo HOY: La Tricolor clasifica a los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 con un gol al minuto 88

La Amarilla clasificó a la fase final como una de las mejores terceras del campeonato y ahora deberá medirse a las anfitrionas por un cupo en los cuartos de final de la Copa del Mundo

Polonia vs. Colombia en vivo HOY: La Tricolor clasifica a los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 con un gol al minuto 88

Preocupación en la la selección Colombia: estos son los flojos números de los delanteros a días del primer amistoso después del Mundial 2026

Luis Suárez es el de mejor presente con cinco goles en los últimos seis partidos con el Sporting Lisboa de Portugal. Kevin Viveros y Camilo Durán surgen como posibilidad

Preocupación en la la selección Colombia: estos son los flojos números de los delanteros a días del primer amistoso después del Mundial 2026

Bayern Múnich vs. Unión Berlín: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz por la fecha 4 de la Bundesliga

El “Gigante de Baviera” volverá a la acción en el campeonato, y buscará extender su racha de buenos resultados

Bayern Múnich vs. Unión Berlín: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz por la fecha 4 de la Bundesliga

Colombia debuta en la Copa Davis de tenis ante Países Bajos: así serán los enfrentamientos

‘S-Hertogenbosch será la ciudad neerlandesa que definirá si el equipo de Alejandro Falla avanza a las clasificatorias de 2027 o queda obligado a jugar los play-offs el próximo año

Colombia debuta en la Copa Davis de tenis ante Países Bajos: así serán los enfrentamientos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Quién es La Divaza, el creador venezolano que peleará contra Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 5′

Quién es La Divaza, el creador venezolano que peleará contra Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 5′

Westcol alertó de supuesto espionaje y filtración de su información privada en la red: “Se me prendió la cámara del PC sola”

Zion Hwang, el ‘influencer’ que le pidió la nacionalidad a Abelardo de la Espriella, aseguró que ha recibido amenazas de muerte: “Me están metiendo en política”

Yina Calderón habló con Epa Colombia después de casi dos años sin contacto y reveló preocupante confesión: “No quiere vivir más”

El “flaco” Solórzano alertó por nueva modalidad de robo de la que fue víctima su hijo en Bogotá: “Se visten como para una obra de teatro”

Deportes

Preocupación en la la selección Colombia: estos son los flojos números de los delanteros a días del primer amistoso después del Mundial 2026

Preocupación en la la selección Colombia: estos son los flojos números de los delanteros a días del primer amistoso después del Mundial 2026

Polonia vs. Colombia en vivo HOY: La Tricolor clasifica a los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 con un gol al minuto 88

Bayern Múnich vs. Unión Berlín: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz por la fecha 4 de la Bundesliga

Colombia debuta en la Copa Davis de tenis ante Países Bajos: así serán los enfrentamientos

El técnico Vincent Kompany retó a Luis Díaz en el Bayern Múnich: “Si puede repetir eso en el partido, entonces todo volverá a ir bien”