Esta es la convocatoria de la selección de Perú para enfrentar a Colombia en amistoso: incluye a un jugador del Deportivo Cali

Perú será el último de los tres rivales de la selección Colombia en la ronda de partidos amistosos que se jugará en la última semana de septiembre y la primera de octubre en la primera fecha FIFA después de disputarse la Copa Mundial de la FIFA 2026. Mano Menezes entregó la lista del combinado Inca, en donde se destaca la presencia de Pedro Gallese, portero titular del Deportivo Cali.
El partido entre la Tricolor y la Bicolor se jugará en el estadio del Inter Miami, el 6 de octubre a las 6:45 p. m. (hora de Colombia), último partido de la inédita ventana de amistosos donde las selecciones podían acordar hasta cuatro encuentros. Los jugadores deben estar en sus concentraciones desde el 21 de septiembre y serán liberados después del 6 de octubre.
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Gallese se perderá tres partidos con el Deportivo Cali. El primero contra Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el 22 de septiembre; luego el duelo aplazado de la fecha 3 contra Águilas Doradas, que quedó agendado para el 27 de septiembre y el último partido en el que Rafael Dudamel no tendrá su guardameta titular es contra Alianza Valledupar, el 2 de octubre en su estadio.
‘El Pulpo’ será liberado después del partido contra Cúcuta Deportivo del sábado 19 de septiembre y podrá volver a ser utilizado el 11 de octubre contra Deportivo Pereira. El estadio aún está por confirmar.
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Los otros rivales de Perú en la fecha FIFA serán las tres naciones organizadoras del último Mundial: Estados Unidos, Canadá y México. Entre los convocados también se destaca la presencia de Gianluca Lapadula, el nacionalizado Oliver Sonne, Andre Carrillo y Alex Valera.
Lista de convocados por la selección de Perú para los amistosos de septiembre-octubre
Arqueros
- Pedro Gallese - Deportivo Cali
- Matías Córdova - Comerciantes Unidos
- Diego Romero - Universitario
Defensas
- Oliver Sonne - Burnley
- Marcos Lopez - FC Copenhague
- Fabio Gruber - FSV Mainz 05
- César Inga - Universitario
- Miguel Araujo - Sporting Cristal
- Renzo Garcés - Alianza Lima
- Erick Noriega - Gremio
- Marco Huamán - Alianza Lima
- Matías Zegarra - FBC Melgar
Mediocampistas
- André Carrillo - Corinthians
- Jairo Concha - Universitario
- Jairo Vélez - Alianza Lima
- Jesús Pretell LDU Quito
- Osling Mora - Sport Boys
- Rodrigo Vilca - Comerciantes Unidos
- Wilder Cartagena - Orlando City
- Yoshimar Yotún - Sporting Cristal
Delanteros
- Adrian Ugarriza - Hapoel Be’er Sheva
- Alex Valera - Universitario
- Bassco Soyer - Gil Vicente
- Gianluca Lapadula - Universitario
- Jhonny Vidales - FBC Melgar
- Piero Magallanes - Sport Huancayo
Cuándo publicará Colombia su lista de convocados para los partidos amistosos de septiembre-octubre
La Selección Colombia disputará tres partidos preparatorios entre septiembre y octubre de 2026 contra México, Paraguay y Perú, como parte de su planificación para los próximos retos internacionales. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo jugará los encuentros en Estados Unidos: ante México el 26 de septiembre en Baltimore, frente a Paraguay el 2 de octubre en Harrison y contra Perú el 6 de octubre en Miami.
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La serie permitirá a Lorenzo evaluar jugadores y darle rodaje al combinado nacional antes de sus siguientes compromisos internacionales. Los partidos comenzarán a las 8:00 p.m., 7:00 p.m. y 6:45 p.m., respectivamente, en horario de Colombia.
La lista de convocados se conocerá el 17 de septiembre, cuando el entrenador ofrecerá una rueda de prensa en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá, de acuerdo con el presidente de la entidad, Ramón Jesurún. El horario de la conferencia todavía no fue definido porque ese día la Selección Colombia femenina Sub-20 enfrentará a Polonia en los octavos de final del Mundial de la categoría, a partir de las 11:30 a.m.
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