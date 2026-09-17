Alci Acosta salió de la UCI: su hijo Checo Acosta reveló el estado de salud del artista tras las complicaciones renales y de próstata

El hijo del cantante confirmó en redes sociales que Alci Acosta recibió un procedimiento de drenaje con buen resultado - crédito @checoacosta/Instagram

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Alci Acosta salió de la Unidad de Cuidados Intensivos y continúa en una habitación de la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla, donde permanece bajo revisión médica tras las complicaciones que motivaron su ingreso de urgencia.

La novedad fue comunicada por su hijo, Checo Acosta, quien difundió el último reporte sobre el estado de salud del artista, reconocido por varias generaciones como el Rey del Bolero de Despecho y el ídolo del Pueblo.

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Alci Acosta dejó la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla después de recibir tratamiento por complicaciones relacionadas con los riñones y la próstata. Según informó Checo Acosta el 16 de septiembre, el músico permanece en habitación bajo revisión médica y podría regresar a su casa en 48 horas.

El cantante fue hospitalizado durante agosto de 2026, cuando su estado generó preocupación entre sus seguidores. A sus 87 años, los médicos optaron por trasladarlo a la UCI para asegurar un control especializado.

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Checo Acosta informó que el drenaje tuvo “buen resultado”

El hijo del bolerista compartió el parte médico a través de sus redes sociales. Allí señaló que a su padre le practicaron un procedimiento de drenaje y que la intervención tuvo un resultado favorable.

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“Para todos aquellos que han estado pendientes de mi papá, les informo que sigue morando, y hoy se le realizó un procedimiento de drenaje con buen resultado”, escribió Checo Acosta.

El artista agregó que su padre ya se encuentra fuera de la UCI. “Está en habitación, y Dios mediante en 48 horas rumbo a casa. ¡Gracias a todos por sus mensajes”, expresó.

La familia había asumido la vocería sobre la evolución clínica del intérprete. En los primeros informes, Checo Acosta explicó que la atención intensiva respondía a una medida preventiva, vinculada con la necesidad de seguimiento médico ante la edad de su padre.

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Con el paso de los días, el tratamiento conservador mostró una respuesta positiva. Ese avance permitió que el músico fuera trasladado desde el área de cuidados intensivos a una habitación.

El cantante construyó una carrera de más de seis décadas

La internación puso nuevamente en primer plano la extensa trayectoria de Alci Acosta, nacido en Soledad, Atlántico, y asociado a un repertorio marcado por la melancolía, el desamor y los relatos de cantina.

Su consolidación artística atravesó más de seis décadas. Su voz se volvió habitual en bares, rockolas y espacios nocturnos que llevaron sus canciones a públicos de distintos países de América Latina.

El músico fue descubierto mientras tocaba en un club nocturno. El compositor Cristóbal Sanjuán advirtió su talento y se encargó de impulsarlo como cantante.

Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, Acosta ganó presencia en el circuito de cantinas y bares. Su música también llegó a Ecuador, Perú, México y Venezuela.

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El reconocimiento popular lo convirtió en una figura vinculada al bolero de despecho. Sus interpretaciones mantuvieron vigencia entre quienes identificaron en sus letras una forma de narrar pérdidas, rupturas y nostalgias.

La comunicación de Checo Acosta se convirtió en la principal vía para conocer los avances de la recuperación. El hijo del intérprete agradeció los mensajes de apoyo que recibió la familia desde que se conoció el ingreso hospitalario.

El traslado fuera de cuidados intensivos representa un cambio en el proceso médico del artista, aunque la familia aclaró que el seguimiento continúa. La permanencia en habitación permitirá mantener la observación mientras se define el momento del regreso a casa.

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La recuperación de Alci Acosta mantiene atentos a quienes han acompañado su carrera y a un público que identifica su nombre con el bolero de despecho. La próxima actualización médica determinará si se cumplen los plazos planteados por su hijo.