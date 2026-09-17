Estas son las lujosas propiedades que recuperó en Colombia Álex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro que se declaró culpable en Estados Unidos: estaban ocupadas por la Fiscalía General de la Nación

En septiembre de 2026, Álex Saab aceptó en Estados Unidos su culpabilidad por conspiración para lavar dinero, acordó pagar USD 195 millones y quedó a la espera de sentencia - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

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El empresario de origen colombiano Alex Saab se declaró culpable ante una corte federal de Miami, Estados Unidos, por un proceso de lavado de dinero vinculado con un esquema de corrupción en torno al programa de alimentos CLAP de Venezuela.

La admisión fue presentada el 15 de septiembre de 2026 ante la jueza federal Kathleen M. Williams, después de que la Fiscalía estadounidense y la defensa del hoy procesado alcanzaran un acuerdo cuyos términos permanecen bajo reserva.

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No obstante, días antes de su cambio de postura ante la justicia norteamericana, en Colombia ocurría una decisión que salió a su favor. Se trata de la devolución de siete bienes vinculados al empresario colombiano, valorados en conjunto en 35.000 millones de pesos colombianos y que estaban en proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación, según reveló el portal digital Las Dos Orillas.

La decisión fue emitida el 7 de septiembre por el Tribunal Superior de Medellín, al considerar que el ente acusatorio, liderado por Luz Adriana Camargo, no probara que el patrimonio de Saab proviniera de actividades ilícitas.

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Fallo Tribunal Superior de Medellín Alex Saab - crédito Captura de Pantalla Las Dos Orillas

La resolución dispone comunicar el fallo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla para levantar las medidas de embargo y la suspensión del poder dispositivo sobre los bienes. La Sociedad de Activos Especiales deberá adelantar las actuaciones necesarias para concretar la devolución.

La decisión obligó a la Sociedad de Activos Especiales a devolver las propiedades al empresario colombiano, pese a que se encontraba en Estados Unidos afrontando su proceso judicial.

Entre los inmuebles se encuentra una mansión en el barrio Riomar, ubicado al norte de Barranquilla (Colombia), de 3.740 metros cuadrados, con piscina, cancha de tenis en polvo de ladrillo, gimnasio, sauna, mesa de ping pong y piano. El inmueble estaba tasado en 28.000 millones de pesos cuando fue embargado por las autoridades nacion.

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Cronología del caso

El caso inició en julio de 2020 cuando fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio tomaron posesión del inmueble del barrio Riomar de Barranquilla, tras su captura en el aeropuerto de la isla de Sal, en Cabo Verde, cuando su avión hizo una escala para cargar combustible durante un vuelo hacia Irán.

La mansión de Álex Saab en el barrio Riomar de Barranquilla fue embargada en 2020 y estaba tasada en $28 mil millones - crédito Fiscalía General de la Nación

Sin embargo, el Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Barranquilla negó el 17 de enero de 2025 la pretensión de la Fiscalía sobre los siete inmuebles. El juez consideró que el ente investigador no demostró un incremento patrimonial injustificado y ordenó levantar las medidas cautelares.

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Posterior a ello, la Fiscalía apeló la decisión, por lo que el caso llegó a la Sala de Decisión Especializada de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Medellín, que confirmó el fallo ocho meses después.

Los magistrados concluyeron que el movimiento de dinero atribuido a Saab no bastaba para demostrar lavado de activos. Consideraron que las sospechas sobre segmentos intermedios de la cadena económica no constituían un conjunto de indicios suficiente para acreditar que los fondos usados en la compra de los bienes fueran ilegales.

Entre los inmuebles de Alex Saab figura una mansión en el norte de Barranquilla de 3.740 metros cuadrados - crédito Fiscalía General de la Nación

La defensa presentó documentación sobre negocios de Saab con Venezuela desde 2004. Entre las pruebas estaban las exportaciones textiles de su empresa Shatex, certificadas por las autoridades aduaneras venezolanas, y la caída del comercio exterior colombiano hacia ese país en 2009, que explicó la interrupción de esas operaciones.

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El incumplimiento con Bancoldex que la Fiscalía había presentado como una señal de fraude fue interpretado por el Tribunal como una controversia comercial sin vínculo probado con los inmuebles. La Sala estimó que Saab ofreció una explicación económica coherente y respaldada por documentos, mientras la acusación no logró demostrar el origen ilícito de los recursos.

Otros inmuebles lujosos de Alex Saab

Además del lujoso inmueble en Barranquilla, en la que residió con su esposa, la modelo italiana Camilla Fabri, el empresario colombiano Alex Saab también concentra varios inmuebles tanto en Colombia como en el extranjero.

Inicialmente, figura un apartamento en el edificio Bellagio, situado en el norte de la capital del departamento del Atlántico. Así mismo, concentra varias propiedades en Cartagena, según reportó Minuto60.

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Álex Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 por un pedido de extradición de Estados Unidos dentro de una causa vinculada al lavado de dinero y al programa CLAP - crédito Colprensa

En el exterior, también se contempla la compra de un apartamento en Via Condotti, una de las zonas tradicionales de Roma (Italia), lo que llevó a varias pesquisas contra su esposa Camilla Fabri. La modelo fue investigada por autoridades italianas por blanqueo de capitales después de que su patrimonio creciera de forma acelerada.

Un año después de declarar ingresos mensuales de 1.800 euros, Fabri importó un Range Rover Evoque por 54.500 euros y comenzó a realizar viajes en aviones ejecutivos.

El empresario también vinculó a la hermana de Fabri a su conglomerado y nombró a Lorenzo Antonelli, pareja de esa familiar, como administrador de Kinloch. La adquisición del apartamento romano, valuada en casi cinco millones de euros, se habría efectuado mediante acciones de un fideicomiso inglés y una empresa de Dubái, según el diario local Corriere della Sera.

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