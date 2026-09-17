Colombia

Estas son las lujosas propiedades que recuperó en Colombia Álex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro que se declaró culpable en Estados Unidos: estaban ocupadas por la Fiscalía General de la Nación

El Tribunal Superior de Medellín confirmó que el ente acusatorio no acreditó un origen ilegal en los recursos usados para comprar los predios y exigió a la Sociedad de Activos Especiales restituirlos

En septiembre de 2026, Álex Saab aceptó en Estados Unidos su culpabilidad por conspiración para lavar dinero, acordó pagar USD 195 millones y quedó a la espera de sentencia - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
En septiembre de 2026, Álex Saab aceptó en Estados Unidos su culpabilidad por conspiración para lavar dinero, acordó pagar USD 195 millones y quedó a la espera de sentencia - crédito REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Guardar

El empresario de origen colombiano Alex Saab se declaró culpable ante una corte federal de Miami, Estados Unidos, por un proceso de lavado de dinero vinculado con un esquema de corrupción en torno al programa de alimentos CLAP de Venezuela.

La admisión fue presentada el 15 de septiembre de 2026 ante la jueza federal Kathleen M. Williams, después de que la Fiscalía estadounidense y la defensa del hoy procesado alcanzaran un acuerdo cuyos términos permanecen bajo reserva.

PUBLICIDAD

No obstante, días antes de su cambio de postura ante la justicia norteamericana, en Colombia ocurría una decisión que salió a su favor. Se trata de la devolución de siete bienes vinculados al empresario colombiano, valorados en conjunto en 35.000 millones de pesos colombianos y que estaban en proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación, según reveló el portal digital Las Dos Orillas.

La decisión fue emitida el 7 de septiembre por el Tribunal Superior de Medellín, al considerar que el ente acusatorio, liderado por Luz Adriana Camargo, no probara que el patrimonio de Saab proviniera de actividades ilícitas.

PUBLICIDAD

Fallo Tribunal Superior de Medellín Alex Saab - crédito Captura de Pantalla Las Dos Orillas
Fallo Tribunal Superior de Medellín Alex Saab - crédito Captura de Pantalla Las Dos Orillas

La resolución dispone comunicar el fallo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla para levantar las medidas de embargo y la suspensión del poder dispositivo sobre los bienes. La Sociedad de Activos Especiales deberá adelantar las actuaciones necesarias para concretar la devolución.

La decisión obligó a la Sociedad de Activos Especiales a devolver las propiedades al empresario colombiano, pese a que se encontraba en Estados Unidos afrontando su proceso judicial.

Entre los inmuebles se encuentra una mansión en el barrio Riomar, ubicado al norte de Barranquilla (Colombia), de 3.740 metros cuadrados, con piscina, cancha de tenis en polvo de ladrillo, gimnasio, sauna, mesa de ping pong y piano. El inmueble estaba tasado en 28.000 millones de pesos cuando fue embargado por las autoridades nacion.

Cronología del caso

El caso inició en julio de 2020 cuando fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio tomaron posesión del inmueble del barrio Riomar de Barranquilla, tras su captura en el aeropuerto de la isla de Sal, en Cabo Verde, cuando su avión hizo una escala para cargar combustible durante un vuelo hacia Irán.

La mansión de Álex Saab en el barrio Riomar de Barranquilla fue embargada en 2020 y estaba tasada en $28 mil millones - crédito Fiscalía General de la Nación
La mansión de Álex Saab en el barrio Riomar de Barranquilla fue embargada en 2020 y estaba tasada en $28 mil millones - crédito Fiscalía General de la Nación

Sin embargo, el Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Barranquilla negó el 17 de enero de 2025 la pretensión de la Fiscalía sobre los siete inmuebles. El juez consideró que el ente investigador no demostró un incremento patrimonial injustificado y ordenó levantar las medidas cautelares.

Posterior a ello, la Fiscalía apeló la decisión, por lo que el caso llegó a la Sala de Decisión Especializada de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Medellín, que confirmó el fallo ocho meses después.

Los magistrados concluyeron que el movimiento de dinero atribuido a Saab no bastaba para demostrar lavado de activos. Consideraron que las sospechas sobre segmentos intermedios de la cadena económica no constituían un conjunto de indicios suficiente para acreditar que los fondos usados en la compra de los bienes fueran ilegales.

Entre los inmuebles de Alex Saab figura una mansión en el norte de Barranquilla de 3.740 metros cuadrados - crédito Fiscalía General de la Nación
Entre los inmuebles de Alex Saab figura una mansión en el norte de Barranquilla de 3.740 metros cuadrados - crédito Fiscalía General de la Nación

La defensa presentó documentación sobre negocios de Saab con Venezuela desde 2004. Entre las pruebas estaban las exportaciones textiles de su empresa Shatex, certificadas por las autoridades aduaneras venezolanas, y la caída del comercio exterior colombiano hacia ese país en 2009, que explicó la interrupción de esas operaciones.

El incumplimiento con Bancoldex que la Fiscalía había presentado como una señal de fraude fue interpretado por el Tribunal como una controversia comercial sin vínculo probado con los inmuebles. La Sala estimó que Saab ofreció una explicación económica coherente y respaldada por documentos, mientras la acusación no logró demostrar el origen ilícito de los recursos.

Otros inmuebles lujosos de Alex Saab

Además del lujoso inmueble en Barranquilla, en la que residió con su esposa, la modelo italiana Camilla Fabri, el empresario colombiano Alex Saab también concentra varios inmuebles tanto en Colombia como en el extranjero.

Inicialmente, figura un apartamento en el edificio Bellagio, situado en el norte de la capital del departamento del Atlántico. Así mismo, concentra varias propiedades en Cartagena, según reportó Minuto60.

La detención de Alex Saab marca un giro en la coordinación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, según fuentes de Reuters - crédito Colprensa
Álex Saab fue detenido en Cabo Verde en 2020 por un pedido de extradición de Estados Unidos dentro de una causa vinculada al lavado de dinero y al programa CLAP - crédito Colprensa

En el exterior, también se contempla la compra de un apartamento en Via Condotti, una de las zonas tradicionales de Roma (Italia), lo que llevó a varias pesquisas contra su esposa Camilla Fabri. La modelo fue investigada por autoridades italianas por blanqueo de capitales después de que su patrimonio creciera de forma acelerada.

Un año después de declarar ingresos mensuales de 1.800 euros, Fabri importó un Range Rover Evoque por 54.500 euros y comenzó a realizar viajes en aviones ejecutivos.

El empresario también vinculó a la hermana de Fabri a su conglomerado y nombró a Lorenzo Antonelli, pareja de esa familiar, como administrador de Kinloch. La adquisición del apartamento romano, valuada en casi cinco millones de euros, se habría efectuado mediante acciones de un fideicomiso inglés y una empresa de Dubái, según el diario local Corriere della Sera.

Temas Relacionados

Alex SaabTribunal Superior de MedellínPropiedades de Alex SaabFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asesinato de la niña Michelle Dayana: Medicina Legal confirmó que la menor sufrió un golpe con un objeto contundente

La niña de seis años fue encontrada el 31 de agosto de 2026, en una zona rural de Buriticá, de el departamento de Antioquia

Asesinato de la niña Michelle Dayana: Medicina Legal confirmó que la menor sufrió un golpe con un objeto contundente

Ateos entutelaron a Abelardo de la Espriella y un juez le ordenó abstenerse de usar su investidura pública para realizar actos religiosos oficiales

El abogado Julio Jair Mizger Díaz impugnó la acción a raíz del acto que desarrolló el jefe de Estado en medio de la jornada nacional de oración en Colombia tras el terremoto, cuando coronó a la virgen de Fátima

Ateos entutelaron a Abelardo de la Espriella y un juez le ordenó abstenerse de usar su investidura pública para realizar actos religiosos oficiales

Marbelle lanzó duros señalamientos contra Gustavo Petro tras réplica a Abelardo de la Espriella: “Parece un loquito de la calle”

El 15 de septiembre, el exmandatario colombiano, desde Bélgica, ejerció el derecho a réplica que el CNE otorgó al Pacto Histórico para responder a la alocución de Abelardo de la Espriella

Marbelle lanzó duros señalamientos contra Gustavo Petro tras réplica a Abelardo de la Espriella: “Parece un loquito de la calle”

Alci Acosta salió de la UCI: su hijo Checo Acosta reveló el estado de salud del artista tras las complicaciones renales y de próstata

El cantante de 87 años pasó a una habitación luego de un procedimiento de drenaje, y continuará bajo observación en una clínica en Barranquilla

Alci Acosta salió de la UCI: su hijo Checo Acosta reveló el estado de salud del artista tras las complicaciones renales y de próstata

Quién es La Divaza, el creador venezolano que peleará contra Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 5′

El influenciador venezolano reúne millones de seguidores, incursionó en la música y la televisión, y ahora tendrá uno de los combates más comentados de la velada

Quién es La Divaza, el creador venezolano que peleará contra Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 5′
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Quién es La Divaza, el creador venezolano que peleará contra Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 5′

Quién es La Divaza, el creador venezolano que peleará contra Andrea Valdiri en el ‘Stream Fighters 5′

Westcol alertó de supuesto espionaje y filtración de su información privada en la red: “Se me prendió la cámara del PC sola”

Zion Hwang, el ‘influencer’ que le pidió la nacionalidad a Abelardo de la Espriella, aseguró que ha recibido amenazas de muerte: “Me están metiendo en política”

Yina Calderón habló con Epa Colombia después de casi dos años sin contacto y reveló preocupante confesión: “No quiere vivir más”

El “flaco” Solórzano alertó por nueva modalidad de robo de la que fue víctima su hijo en Bogotá: “Se visten como para una obra de teatro”

Deportes

Preocupación en la la selección Colombia: estos son los flojos números de los delanteros a días del primer amistoso después del Mundial 2026

Preocupación en la la selección Colombia: estos son los flojos números de los delanteros a días del primer amistoso después del Mundial 2026

Polonia vs. Colombia en vivo HOY: La Tricolor clasifica a los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 con un gol al minuto 88

Bayern Múnich vs. Unión Berlín: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz por la fecha 4 de la Bundesliga

Esta es la convocatoria de la selección de Perú para enfrentar a Colombia en amistoso: incluye a un jugador del Deportivo Cali

Colombia debuta en la Copa Davis de tenis ante Países Bajos: así serán los enfrentamientos